Son dakika haberi: Üniversiteler ne zaman açılacak? 2020 2021 üniversitelerin açılış tarihi için son yapılan açıklamalar
Üniversiteler açılacak? Üniversitelerin açılış tarihi Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda yüz yüze eğitimde üçüncü aşamaya geçilirken gündeme geldi. Yükseköğrenim öğrencilerini yakından ilgilendiren üniversitelerin açılış tarihi için Sağlık Bakanlığı YÖK'e tavsiye kararı bildirmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "İnşallah mümkün olan en kısa sürede yükseköğretimde de yüz yüze eğitim öğretimi başlatmayı hedefliyoruz." demişti. Gözler şimdi üniversitelerdeki son durumda. İşte, üniversitelerle ilgili yapılan açıklamaların ayrıntıları.
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Üniversitelerin açılış kararıyla ilgili gelişmeler öğrenciler tarafından son dakika açıklamalar ile takip ediliyor. Koronavirüsü nedeniyle lisans ve önlisans öğrencilerin online eğitime devam ederken MEB'te yüz yüze eğitim devam ederken gözler son açıklamalara çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üniversitelerin açılışıyla ilgili yakın zamanda açılmasının planlandığını duyurmasının ardından Sağlık Bakanı Koca'dan da açıklama gelmişti. Geçtiğimiz haftalarda Bilim Kurulu toplantısı sonrası gazetecilerin sorduğu soruya yanıt veren Koca, " 2 hafta geçtikten sonra başlayan yaş grubuyla ilgili vaka sayısını değerlendirip kademeli geçişe de geçmiş olacağız. O yüzden 3 haftalık sürecin sonucuna göre bir değerlendirme yapılacak." dedi. İşte, detaylar.
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ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?
Üniversitelerin açılışıyla ilgili henüz yeni bir açıklama gelmedi. Ancak Erdoğan ve Bakan Koca daha önce konuyla ilgili açıklama yapmıştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2020-2021 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2020-2021 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, "İnşallah mümkün olan en kısa sürede, diğer eğitim öğretim kademelerinde olduğu gibi yükseköğretimde de yüz yüze eğitim öğretimi başlatmayı hedefliyoruz." dedi.
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BAKAN KOCA YANITLAMIŞTI
Geçtiğimiz haftalarda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Bakan Koca yüz yüze eğitimle ilgili yaptığı değerlendirmede şunları ifade etti;
Bu dönemde yüz yüze eğitimin başladığı öğrenciler arasında salgının seyrini biz bilmek istiyoruz. 2 hafta geçtikten sonra başlayan yaş grubuyla ilgili vaka sayısını değerlendirip kademeli geçişe de geçmiş olacağız. O yüzden 3 haftalık sürecin sonucuna göre bir değerlendirme yapılacak.
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DAHA ÖNCE YAPILAN AÇIKLAMALAR
Üniversitelerin ne zaman açılacağı ile ilgili daha önce yapılan açıklamada YÖK Başkanı Yekta Saraç, ‘YÖK olarak, üniversitelerimizin eğitim öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihi sonrasında başlayacak şekilde planlamalarını istedik.’ demişti.
Bazı üniversiteler eğitimlere uzaktan eğitim şekli ile başlayacağını duyurdu. Örneğin; Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, 'Sevgili öğrencilerimiz, YTÜ Senatosu 2020-21 Güz yarıyılında eğitim-öğretimin “uzaktan eğitim” yöntemiyle yapılmasına karar vermiştir.' denildi.
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Marmara Üniversitesinde de 2020-2021 akademik yılı güz döneminde öğretim faaliyetlerini uzaktan (çevrimiçi) gerçekleştirilecek.
Güz döneminde öğretime uzaktan devam edeceğini açıklayan üniversiteler arasına Akdeniz, Trakya ve Balıkesir üniversiteleri de katıldı.
Munzur Üniversitesi, Bursa Uludağ Üniversitesi, Yalova Üniversitesi ve Bingöl Üniversitesi bir açıklama yaparak güz yarıyılını uzaktan eğitimle yürüteceğini bildirdi.
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Konya'da Selçuk Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Konya Teknik Üniversitesi ortaklaşa olarak 2020-2021 eğitim- öğretim yılı güz yarıyılının uzaktan eğitim olarak gerçekleştirilmesi yönünde karar aldı.
Üniversitelerin resmi internet sitelerinden diğer kurumlarla ilgili açıklamaları takip edebilirsiniz.