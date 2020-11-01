Son dakika haberi: Üniversiteler ne zaman açılacak? 2020 2021 üniversitelerin açılış tarihi için son yapılan açıklamalar

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK? Üniversitelerin açılışıyla ilgili henüz yeni bir açıklama gelmedi. Ancak Erdoğan ve Bakan Koca daha önce konuyla ilgili açıklama yapmıştı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2020-2021 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katıldı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2020-2021 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, "İnşallah mümkün olan en kısa sürede, diğer eğitim öğretim kademelerinde olduğu gibi yükseköğretimde de yüz yüze eğitim öğretimi başlatmayı hedefliyoruz." dedi.