Son dakika haberi: Salgında Almanya'ya büyük şok! DSÖ'den jet açıklama geldi
Koronavirüs salgını dünyada hiç hız kesmeden yayılmaya devam ediyor. Yeni açıklanan vaka sayılarıyla birlikte gözler salgını en kötü yaşayan ABD'den bir anda Avrupa'ya çevrildi. Covid-19'u kontrol altına aldığı düşünülen ülkelerden üst üste korkutan açıklamalar geliyor. Almanya vaka sayılarında aylar sonra kabusu yaşıyor, ülke büyük bir şok hakim. DSÖ, konuyla ilgili flaş bir açıklama yaptı.
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Dünya koronavirüs salgınının pençesinden kurtulabilmiş değil. Tüm ülkelerden her gün yüksek sayıda vaka ve ölüm sayıları gelmeye devam ediyor.
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Dünya genelinde Covid-19 vaka sayısı bugün itibarıyla 23 milyona dayandı. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 800 bine yaklaştı.
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AVRUPA'DAN KÖTÜ HABERLER GELİYOR
Gözler salgının en ağır şekilde yaşandığı ABD'ye çevrilmişken Avrupa ülkelerinden gelen korkutan koronavirüs haberleri bir anda gündeme bomba gibi düştü.
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Avrupa, salgının ilk başladığı aylarda oldukça sıkıntılı günler geçirmiş, koronavirüs ölümleri durdurulamamış, yaşanan kabusun büyüklüğü herkesi dehşete düşürmüştü.
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Uygulanan sıkı karantina tedbirleri ve alınan önlemler sayesinde salgını kontrol altına alan Avrupa ülkeleri geçen aydan beri vaka sayılarının düşmesiyle birlikte önlemleri kaldırmaya başladı. Bu durumda başlayan turizm sezonunun ve ülkeler arası seyahatlerin de payı büyük.
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Bugün Avrupa'nın en büyük ülkelerinden gelen peş peşe haberler ise koronavirüs salgınının Avrupa'yı tekrar avcuna aldığını kanıtlayan korkutucu detaylar içeriyor...
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Almanya’da bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten ve hükümeti bilgilendiren Robert Koch Enstitüsü Covid-19’a ilişkin son bilgileri açıkladı.
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Açıklamada, son 24 saatte 1707 yeni vakanın kayıtlara geçtiği belirterek, toplam vaka sayısının 228 bin 621’e yükseldiği aktarıldı.
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ALMANYA'DA KORKUTAN REKOR KIRILDI
Bugün gerçekleşen günlük vaka artışı 26 Nisan’dan (1737) sonra kayıtlara geçen en yüksek sayı oldu.
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Almanya’da temmuz ayı ortasından önce 250-500 arasında seyreden günlük Covid-19 vaka sayıları temmuz ayı sonuna doğru yükselişe geçti ve ağustosta yeniden 1000’nin üzerinde görülmeye başladı.
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Yeni vaka sayısı geçen hafta çarşamba günü 1226, perşembe 1445, cuma 1449 ve cumartesi günü 1415 olarak kayıtlara geçmişti.
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18 Ağustos Salı günü 1390, dün de 1510 olarak açıklanan günlük yeni vaka sayıları, bugün de 1707 olarak tespit edilmesiyle son haftalardaki artış eğilimini sürdürdü.
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Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise son 24 saatte 10 artarak 9 bin 253, bugüne kadar iyileşen hasta sayısı da 204 bin 800 oldu.
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ARTIŞIN SEBEBİ TATİLDEN DÖNENLER
Ülkede vaka sayılarındaki artış sebebi olarak tatilden dönenlerin virüsü ülkeye taşımaları ve insanların mesafe ve hijyen kurallarına uyulmayan kutlama ve eğlencelere katılması gösteriliyor.
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Öte yandan Hessen eyaletinin Kelsterbach kentinde Kovid-19 tespit edilen bir kadının iki gün süren bir düğün merasiminde bazı katılımcılara virüsü bulaştırdığı belirtildi.
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Düğüne katılan 200 kişinin karantinaya alındığı kaydedildi.
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DSÖ'DEN JET AVRUPA AÇIKLAMASI GELDİ
Avrupa'da görülen ürkütücü vaka artışlarının ardından Dünya Sağlık Örgütü’nün Avrupa Ofisi’nin Genel Direktörü Dr. Hans Kluge bir toplantı düzenleyerek durumla ilgili uyarı yaptı.
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ABD'nin hala salgında en kötü durumda olan ülke olduğunu tekrarlayan Kluge, Avrupa'da son haftalarda görülen vaka artışlarının endişe verici olduğunu kaydetti.
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Avrupa'nın dünya çapındaki vakaların %17'sine ev sahipliği yaptığını hatırlatan Kluge, ağustosun ilk haftasında haziranın ilk haftasına göre 40 bin fazla vaka görüldüğünü açıkladı.
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Kluge Avrupa'da her gün ortalama 26 bin yeni vaka görüldüğünü belirtirken insanların tedbirlerin gevşetilmesiyle birlikte dikkatsizce hareket etmeye ve sosyal mesafe-hijyen kurallarına uymamaya başladığı konusunda uyarı yaptı.
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DSÖ, görülen yeni koronavirüs vakalarında gençlerin artık daha fazla olduğunu açıklayıp konuya dikkat çekmişti.
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Kluge de, yaklaşan eğitim dönemi ve yüz yüze eğitimin başlayacak olmasından dolayı DSÖ üyesi ülkelere bu konuda tedbirlerin artırılması yönünde uyarılar yapılacağını belirtti.
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BİR REKOR DA İSPANYA'DAN GELDİ
Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında ikinci dalga endişesinin giderek arttığı Avrupa'da bilanço ağırlaşıyor.
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İspanya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 3 bin 715 yeni vaka tespit edildiği bildirildi.
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NİSAN'DAN BERİ EN YÜKSEK SAYI
Bu sayının Nisan ayından bu yana bir günde kaydedilen en yüksek vaka sayısı olduğu ifade edildi.
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Ülkede salgının baş göstermesinden bu yana toplam vaka sayısı 370 bin 867'ye ulaştı.Bakanlık, virüse bağlı toplam ölü sayısının ise 28 bin 797’ye yükseldiğini bildirdi.
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Toplam 28 bin 797 ölüme koronavirüsle uyumlu semptomları bulunan ancak PCR testinden geçmeyenlerin dahil edilmediği belirtildi.
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Açıklamada ayrıca son 7 gün içinde bin 336 kişinin koronavirüs nedeniyle hastaneye başvurduğu aktarıldı.
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İspanya, dünyada en çok vaka sayısının kaydedildiği 10. ülke konumunda bulunuyor.
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Geçtiğimiz günlerde İspanya'da beş büyük bölgede Covid-19 bulaşma riski nedeniyle topluluk içinde sigara içmek de yasaklanmıştı.
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İSVEÇ'TE SON 150 YILDA GÖRÜLEN EN FAZLA ÖLÜM YAŞANDI
Koronavirüs salgınında sürü bağışıklığının tercih edildiği İsveç'te 2020'nin ilk altı ayında 51 bin 405 kişi öldüğü açıklandı
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Bu sayı 150 yılda ülkede görülen en fazla ölüm anlamına geliyor.
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Sürü bağışıklığı adı verilen bu politikaya göre ülkede Covid-19 için önlemler alınmayacak ve toplumun zaman içerisinde bağışıklık geliştirmesi beklenecekti.
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Ancak evdeki hesap çarşıya uymadı ve İsveç ölüm oranında dünyanın ilk sıralarına yükseldi. Ülkedeki Covid-19 kaynaklı can kayıpları nedeniyle 2020'nin ilk altı ayında son 150 yılın en fazla ölümü gerçekleşti.
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Ülkede açıklanan verilere göre ilk altı ayda 51 bin 405 kişi öldü. 150 yıl önce yaşanan kıtlıkta 55 binden fazla insan hayatını kaybetmişti.
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CAN KAYIPLARI ORANINDA 6. SIRADA
Nüfusu 10 milyonun üzerinde olan İsveç'te 85 bin corona virüs vakası görülürken 5 bin 802 can kaybı yaşandı. İsveç bir milyonda 574 ölümle en fazla can kaybı oranına sahip altıncı ülke konumunda.
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İsveç'te sağlık yetkilileri yaşanan bu durumda hatalarını kabul edip daha önce harekete geçmek gerekiyor diyerek özür diledi.
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ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci de geçen ay yaptığı açıklamada, Covid-19'un diğer koronavirüs türleri gibi davranması halinde bağışıklığın uzun süreli olmayacağı uyarısında bulunmuştu.