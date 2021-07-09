Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı'ndan 'seyahat' ayarı! Koronavirüs geçirenler kaç doz aşı olacak?

Bakan Koca, "Bu konunun gündeminizde yer almasına sizleri umutsuzluğa sürüklemesine müsaade etmeyin. Tüm gelişmeleri yakından takip ediyor ve vatandaşımızı en kısa sürede bilgilendirerek tedbirler alıyoruz. Bugün gündem artık salgın değil en yüksek aşılanma oranıdır. Hastalığı geçirmiş olan vatandaşlarımız için aşı olma süresinin 3 ay olarak belirlendiğini geçen hafta ifade etmiştim. Bu konuda bir karmaşaya yer olmadığını ifade etmek istiyorum. Tekrar etmek gerekirse hastalığı geçirmiş ve üzerinden 3 aydan uzun süre geçmiş vatandaşlarımız aşılarını olabilirler. Hastalığı zaten geçirmiş olan kişilerde hatırlatma aşısının yeterli olacağı Bilim Kurulumuzca değerlendirilmiştir. 3'üncü doz aşı konusunda ise inaktif aşı olan 50 yaşından büyük vatandaşlarımız ve sağlık çalışanlarımız 3'üncü doz aşılarını istedikleri aşı türü ile olabilirler." ifadelerine yer vermişti.