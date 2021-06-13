Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca müjdeyi duyurdu! Pazartesi yeni dönem..
Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüse karşı aşılama ile ilgili çok önemli mesajlar verdi. "3’üncü doz aşılamada hibrit model üzerinde duruyoruz" ifadelerini kullanan Bakan Koca, merakla beklenen gelişmenin Haziran ayı sonunda gerçekleşeceğinin müjdesini verdi. İşte Bakan Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar...
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Son dakika haberi.. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüse karşı aşılamayla ilgili Twitter hesabından peş peşe mesajlar verdi. Bakan Koca, Haziran ayı sonuyla ilgili de çok önemli bir bilgiyi açıkladı.
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SON 24 SAATTE 597 BİN 647 AŞI YAPILDI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, saat 23.59 itibarıyla son 24 saat içinde toplam 597 bin 647 doz Kovid-19 aşısı yapıldığını bildirdi.
Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Saat 23.59. Son 24 saat içinde toplam 597.647 doz aşı yapıldı. Bu vakte kadar çalışan arkadaşlarımıza, aşı randevusunu aksatmayan vatandaşlarımıza binlerce teşekkür! Aşı, fedakarlık, planlama: Hepsi var, sorun yok!" ifadelerini kullandı. Cumartesi günü sabah saatlerinde de bir paylaşım yapan Koca, "Bugün en az 450.000 kişinin önemli bir randevusu var." notunu düştü.
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Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "500 bininci doz aşı az önce yapıldı. Günlük doz sayısında ileriki saatlerde yeni bir rekora ulaşacağız. Çalışanlarımız iş başında. Günlük kapasitemiz bu dozun 3 katından fazla." ifadelerini kullandı.
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BAKAN KOCA'DAN PEŞ PEŞE MÜJDELER
Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, farklı meslek gruplarına peş peşe aşı müjdesi verdi.
Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kargo çalışanlarıyla kuryelerin aşılarına da başlıyoruz. Artık iyice hızlandık." ifadelerini kullandı.
Bakan Koca, bu açıklamasından kısa bir süre önce de "Şehir içi ve şehirler arası ulaşım faaliyetlerinde çalışanlar ile taksi ve dolmuş esnafı da aşı programımıza dahil oluyor. Aşılarını olabilirler." mesajını paylaşmıştı.
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PAZARTESİ YENİ DÖNEM BAŞLIYOR
Ülke genelinde dün 570 bin dozdan fazla aşı yapıldı, uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarının 33 milyonu geçmesiyle toplumsal bağışıklama hedefine bir adım daha yaklaşıldı. Süreç, pazartesi 40 yaş ve üzeri vatandaşların aşılanmasıyla devam edecek.
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BIONTECH AŞILARI İÇİN 6 SAAT UYARISI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan BioNTech aşısının flakonunda 6 doz aşı bulunduğunu ve açıldıktan sonra 6 saat içinde kullanılması gerektiğini bildirdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu uyarıda bulundu:
"Her BioNTech aşı flakonunda 6 kişilik yani 6 doz aşı bulunuyor. Flakon açılıp sulandırıldıktan sonra bu 6 doz aşı 6 saat içinde kullanılmalıdır. 6 saat içinde kullanılmayan dozlar daha sonra kullanılamaz, israf olur. Aşı kıymetli, temini kolay değil. Randevunuzu aksatmayın."
Bakan Koca önceki gün ise gıda üretim ve dağıtım sektörü ile kafe, lokanta ve restoran çalışanları ile avukatların da aşılanacağını duyurmuştu.
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HAZİRAN SONUNDA AŞI SIRASI 20 YAŞ ALTINDA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, haziran ayının sonunda aşılamada 20 yaşa kadar inileceğini açıkladı. Koca, 3. doz aşılamanın hibrit modelle olması üzerinde durduklarını belirterek, ilk etapta gönüllü gruplarda uygulamanın başlayacağını söyledi.
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Sabah'tan Okan Müderrisoğlu'na konuşan Bakan Koca, aşı tedarik sürecindeki son durum, aşıya olan ilgi ve ikna süreçleri, toplumsal bağışıklığın sınırı, hibrit aşılama yaklaşımı ve maskelerin çıkarılma şartları hakkında şu bilgileri verdi:
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BIONTECH VE SİNOVAC'TA YENİ PARTİ AŞI:
Bu ay için planlanan 30 milyon doz BioNTech aşısının yaklaşık yarısı teslim edildi, tedarik süreci planlandığı gibi ilerliyor. Bugün itibarıyla 3.5 milyon doz Sinovac aşısının da Türkiye'ye gelmesini bekliyoruz. Çin'den izni çıkan aşının yeni partisinin toplamda 14.5 milyon doza ulaşması öngörülüyor. Bu sayede, Sinovac aşısı olmayı bekleyenlerin taleplerinin karşılanması hedefleniyor.
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HİBRİT AŞILAMA MODELİ:
Sonbaharla birlikte, ilk aşıların üstünden en az 6 ay geçtikten sonra, 3. doz aşıda etkinlik ve koruyuculuk tespiti için gönüllülerden başlanarak şu yol izlenecek: İlk 2 dozu Sinovac aşısı olan bir gruba yine Sinovac, bir diğer gruba BioNTech, diğer gruba da yerli aşı yapılacak. Aynı şekilde ilk 2 dozda BioNTech tercih edenler içinden gönüllü bir gruba da 3. dozda Sinovac, BioNTech ve yerli aşı vurulacak. Böylece 3. dozda hangi hibrit modelle en yüksek koruyuculuk sağlandığı dikkate alınarak yaygın ve yoğun uygulamaya geçilecek.
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TOPLUMSAL BAĞIŞIKLIK KRİTERİ
Toplumsal bağışıklığın oluşması için nüfusun en az yüzde 60'ının aşılanması gerekiyor. Ancak yüzde 70 ve üstü oranda aşılamanın daha anlamlı olduğu kabul ediliyor. Bu nedenle koruyuculuk etkisi de dikkate alınarak geniş kitlelere tercihine bağlı olarak ilk doz BioNTech aşısı yapılması ve toplumsal bağışıklığın hızla artırılması düşünülüyor.
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MASKELER ÇIKACAK MI?
Virüsün uğradığı mutasyonlar gözetilerek en az 2 metre mesafe bırakılması önerildi. 2 metre mesafeyi koruyanlar maskeyi çıkarabilir. Ama öyle durumlar olur ki "evde otururken ortama göre maske takmanız gerekebilir. Burada önemli olan aşılanma ve mesafeyi muhafaza etmektir.
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NORMALLEŞME ŞARTLARI
Günlük vaka sayıları 5- 6 bin arasında inişli çıkışlı seyrediyor. Bunda hareketliliğin artmasının etkisi büyük. Salgını kontrol etmek için farklı dönemlerden geçtik. Tam kapanma, kısmi kapanma, kontrollü normalleşme dönemlerini yaşadık. Şu andaki dönemi de kontrollü sosyal hayat olarak görüp uygulamalıyız.
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RİSK GRUPLARINDA AŞILAMA ORANI YÜZDE 90'I BULMALI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vatandaşlarımız, 'Bu aşı beni korur' düşüncesinde olmalı. Ancak bazıları koruyuculuktan ziyade yan etkileri ön plana çıkarıyor. Ama ileri sürülen yan etkilerin bir karşılığı yok. İkna yöntemi ile aşılamada oranın artmasını bekliyoruz. Özellikle riskli gruplarda aşılama oranı yüzde 90'ı bulmalı" dedi.