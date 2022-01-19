Son dakika haberi: Okullar tatil mi? 19 Ocak 2022 bugün okul var mı ve nerelerde tatil edildi? İşte kar tatili olan iller

Okulların hangi illerde tatil edildiği valiliklerin yaptığı açıklamalar ile belli olmaya başladı. Türkiye genelinde soğuk ve yağışlı hava devam ederken Meteoroloji, çarşamba günü için İstanbul, Ankara, Kütahya, Kahramanmaraş, Bursa gibi illere kar yağışı uyarılarında bulundu. Olumsuz hava koşullarına karşı bir dizi önlem alan valiliklerden yapılan açıklamaya göre bugün Adıyaman, Bilecik, Elazığ, Bingöl, Kütahya, Konya, Malatya, Bolu, Kastamonu, Niğde, Burdur, Uşak, Gaziantep, Tunceli, Sivas, Karabük gibi illerde okullar tatil edildi. Kar yağışının beklendiği İstanbul için ise herhangi bir açıklama yapılmadı.
Yoğun kar yağışı nedeniyle Adıyaman, Bilecik, Elazığ, Bingöl, Kütahya, Konya, Malatya, Bolu, Kastamonu, Niğde, Budur, Uşak, Gaziantep, Tunceli, Karaman, Bayburt, Sivas, Nevşehir, Afyonkarahisar, Kütahya, Kilis, Karabük, Kayseri, Denizli, Bursa, Şanlıurfa, Ordu, Rize, Giresun, Aksaray'da bugün okulların tatil edildiği duyuruldu.
Önceki akşam sadece taşımalı eğitime 1 gün ara verilmesine karar veren Adıyaman Valiliği, bugün eğitim ile ilgili yeni bir karar aldı. Salı ve Çarşamba günü tüm ilk ve orta dereceli okulların tatil edildiği açıklandı.
Adıyaman Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, “İlimiz genelinde olumsuz hava koşullarına bağlı bir olumsuzluk yaşanmaması için, 18/01/2022 Salı ve 19/01/2022 Çarşamba günleri, Valiliğimiz kararıyla Adıyaman il genelinde (ilçelerimiz dahil) eğitim-öğretime 2 (iki) gün ara verilmesi kararlaştırılmıştır” ifadeleri kullanıldı.
Bilecik'te sabah karşı başlayan ve aralıksız devam eden Kar Yağışı sonrası okullar tatil edildi.
Bilecik Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu kararınca bugün öğleden sonra ve yarın tüm gün İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı tüm resmi, özel okul ve kurumlar tatil edildi. Ayrıca kamuda çalışan engelli personel de bu süreçte idari izinli sayılacaktır.
Meteorolojinin uyarısının ardından Elazığ'da kar yağışı etkili olmaya başladı. Öğleden sonra başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun kar yağışının ardından valilik, ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 günlüğüne ara verildiğini açıkladı.
Elazığ Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Kar yağışı ve olumsuz hava şartlarının yarın da devam edeceği anlaşıldığından 19 Ocak Çarşamba günü ilimiz genelinde ilk ve orta dereceli okullar ve özel eğitim kurumlarında eğitime 1 gün süreyle ara verilmesine” denildi.
Açıklamada ayrıca, kamuda çalışan hamile ve engellilerin de izinli sayıldığı belirtildi.
Bolu’da yoğun kar yağışı sebebiyle il genelinde resmi ve özel okullar 1 gün süreyle tatil ilan edildi.
Edinilen bilgiye göre, Bolu’da sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı sebebiyle resmi ve özel okullar 1 gün süreyle tatil edildi.
Bolu Valiliği’nin resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, “Yoğun kar yağışı devam edeceğinden 19 Ocak 2022 Çarşamba günü ilimiz genelinde resmi ve özel; okul öncesi, ilk, orta, lise, rehabilitasyon ve Halk Eğitim Merkezi kurumlarındaki eğitim-öğretim faaliyetlerine 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca, aynı gün engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir” denildi.
Malatya'da kar nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi. 19 Ocak 2022 Çarşamba günü 1 gün süreyle okullarda eğitim yapılmayacak.
Malatya Valiliği tarafından konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz genelinde, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının devam etmesi ve kara yollarında oluşan buzlanmaya bağlı olarak ulaşımda yaşanabilecek sorunlar sebebiyle, öğrencilerimizin ve personelin güvenliğinin sağlanması bakımından, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı her tür ve derecedeki resmi - özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile diğer kamu, kurum kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarında, 19 Ocak 2022 Çarşamba günü 1 gün süre eğitime ara verilmesine karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.
Bu arada, kamu kurum ve kuruluşları çalışanlarından hamile, engelli, diyaliz hastaları ile kalp ve böbrek yetmezliği, kanser gibi kronik ağır hastalığı olanlar da 19 Ocak 2022 Çarşamba günü 1 gün süre ile idari izinli sayılacak.
Bingöl’de yoğun kar yağışı nedeni ile okullar yarın tatil edildi.
Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, kent genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeni ile il merkezi ve ilçelerde eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi, özel kreş ve gündüz bakımevlerinde Çarşamba günü eğitim öğretime bir günlüğüne ara verildiği belirtildi. Açıklamanın devamında kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personellerin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.
Konya'da bugün başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yarın, Altınekin, Beyşehir, Derebucak, Derbent, Doğanhisar, Halkapınar, Hadim, Hüyük, Ereğli, Emirgazi, Karapınar, Sarayönü ve Yunak ilçelerinde yüz yüze eğitime ara verildi. Bu süreçte uzaktan eğitim yapılacak. Meram ilçesinde de eskiden köy ve belde statüsünde bulunan bazı mahallelerdeki 23 okulda da uzaktan eğitim yapılacak.
Meteoroloji verilerine göre kar yağışı kentte yarın da devam edecek. Hava sıcaklığı ise eksi 13 dereceye kadar düşecek.
Kütahya'nın Domaniç ilçesinde etkili olan ve ulaşımı da aksatan kar yağışı nedeniyle eğitime yarın için ara verildi.
Kastamonu'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle kent merkezindeki tüm okullar 1 gün tatil edildi.
Kastamonu Valiliği'nden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezindeki tüm okulların 19 Ocak Çarşamba günü tatil edildiği bildirildi.
Niğde’de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.
Niğde Valiliğinden yapılan açıklamada, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 19 Ocak Çarşamba günü il genelinde okulların 1 gün süreyle ara verildi açıklandı.
Burdur'da il genelinde olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime yarın 1 gün ara verildi.Burdur İl Hıfzıssıhha Kurulu aldığı kararla, 19 Ocak 2022 Çarşamba günü il genelinde yoğun kar yağışı öngörüldüğü için buzlanma ve don olayından kaynaklı ulaşımda aksamalar yaşanabileceği dikkate alınarak il genelinde Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı resmi ve özel anaokullarının, özel eğitim anaokulunun, ilkokulların, ortaokulların ve liselerin yüz yüze eğitim faaliyetlerinin 1 gün süre ile ertelenmesine karar verdi. Ayrıca rehabilitasyon merkezleri, yaygın eğitim kursları ve tüm özel kurslarda bir gün süreyle eğitime ara verildiği duyuruldu.Kurul kararına göre Burdur merkez ve ilçelerinde tüm engelli, hamile ve 10 yaş altı çocuğu olan (anne ve babadan biri) kamu çalışanları da bir gün idari izinli sayılacak.
Uşak Valiliği tarafından yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime bir gün daha ara verildiği açıklandı.
Uşak'ta gece geç saatlerde başlayan kar yağışı, sabaha karşı etkisini arttırdı. Yaklaşık 10 santimetreyi bulan kar yüksekliği nedeniyle Uşak Valiliği açıklamada bulunarak okulların bugün tatil edildiğini açıklamıştı. Valilikten yapılan yeni açıklamada, 19 Ocak 2022 günü de mevcut hava şartları nedeniyle eğitim ve öğretime bir gün ara verdiği belirtildi. Ayrıca yapılan açıklamada kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı bulunan personelin de izinli olduğu belirtildi.
Gaziantep’te akşam saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar yağışından dolayı eğitime 1 gün daha ara verildi. Alınan kararı sosyal medya hesabından paylaşan Vali Davut Gül, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması uyarısı yaptı.
Gaziantep’te beklenen yoğun kar yağışı akşam saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. Kent merkezi ve ilçelerde etkili olan kar yağışı hayatı felç ederken Vali Davut Gül, eğitime 1 gün daha ara verildiğini açıkladı.
Öğrencileri sevindiren haberi sosyal medya hesabından duyuran Vali Gül, “Yoğun kar yağışı dolayısıyla 19 Ocak çarşamba günü Gaziantep genelinde eğitime (halk eğitim dahil) 1 gün ara verilmiştir. Hamile ve engelli kamu personeli idari izinli sayılacaktır. Lütfen zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayın” ifadelerini kullandı.Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre akşam saatlerinde etkisi gösteren kar yağışının yarın da sürmesi bekleniyor.
Tunceli’de yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim-öğretime 1 gün ara verildiği bildirildi.
Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, “Kar yağışı, buzlanma ve soğuk hava nedeniyle Tunceli Genelinde (Merkez ve Çemişgezek, Hozat, Pertek, Pülümür, Nazımiye, Mazgirt, Ovacık ilçelerimizde) 19 Ocak 2022 Çarşamba; 1 bir gün süre ile tüm okullarımız tatil edilmiştir. Engelli ve hamile kamu çalışanlarımız da idari izinli sayılacaktır” denildi.
Karaman’da aniden bastıran kar yağışı hayatı etkilerken, ulaşımda da aksamalara neden oluyor. Karaman Valiliği merkez ve merkeze bağlı okulların yarın geçerli olmak üzere 1 gün tatil edildiğini duyurdu.
Akşam saatlerinde yoğun şekilde yağmaya başlayan kar kısa sürede çevreyi beyaza bürüdü. Kar yağışı nedeniyle bazı vatandaşlar ise Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda lapa lapa yağan karın keyfini çıkararak kartopu oynadı. Kar yağışının güzel olduğunu belirten Ali Sevilmiş, "Geçen yıl kurak geçmişti. Bu yağış iyi oldu. Keyfini sürüyoruz" dedi.
Kar yağışı yüksek kesimlerde de etkisini gösteriyor. İç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan Sertavul Geçidi'nde yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Karaman’dan Mersin yönüne gidecek olan tırlar, yakıt istasyonlarında bekletilirken, küçük araçların da zincirsiz seyretmelerine izin verilmiyor. Karaman Belediyesi ekipleri de şehir merkezinde kar kürüme ve tuzlama çalışması yapıyor.
Karaman Valiliği de okulların tatil edilmesiyle ilgili olarak yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Yoğun kar yağışı ye buzlanma sebebiyle ulaşımda yaşanabilecek muhtemel olumsuzluklar nedeniyle ilimiz merkez ve merkeze bağlı okullarda 19 Ocak 2022 Çarşamba günü yüz yüze eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Eğitim, çevrim içi olarak gerçekleştirilecektir. Ayrıca, engelli ve hamile kamu personeli idari izinli sayılacaktır" denildi.
Karaman’da yoğun kar yağışının yarın da devam edeceği tahmin ediliyor.
Bayburt’ta kar ve tipi dolayısıyla 19 Ocak 2022 Çarşamba günü eğitime 1 gün süreyle ara verilecek. Akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı dolayısıyla yüksek kesimlerde ulaşımda aksamalar yaşanmaya başladı.
Bayburt Valiliğince yapılan yazılı açıklamada yarın eğitime 1 gün süreyle ara verileceği belirtildi. Açıklamada, “İlimiz genelinde etkili olan kuvvetli kar yağışı dolayısıyla yaşanabilecek olumsuzlukları engellemek adına 19 Ocak 2022 Çarşamba günü Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi ve özel tüm kademeler ile Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri’nde eğitim öğretim faaliyetlerine 1 gün süreyle ara verilmiştir. Belirtilen tarihte kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile kamu personeli de bu kapsamda idari izinli sayılacaktır.” denildi.
Kar yağışı ve tipi, Bayburt- Araklı yolu ile Bayburt- Erzurum kara yolu 2 bin 409 rakımlı Kop Dağı Geçidinde etkisini artırdı. Sisinde etkili olduğu güzergahlarda görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. Ağır tonajlı araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yürütürken tır sürücüleri kış çilesinin zor olduğunu kaydetti.Polis ekipleri yüksek rakımlı güzergahları kullanan sürücüleri, dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Sivas’ta etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelinde eğitime 1 gün ara verildi.
Sivas’ta akşam saatlerinde etkisini arttıran yoğun kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu. Sivas Valiliği kazaların ve yaşanabilecek olumsuzlukların önceden önlenmesi için Çarşamba günü eğitime bir gün süre ile ara verildiğini duyurdu.
Nevşehir il genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiği açıklandı.
Akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. İl genelinde çok sayıda maddi hasarlı kaza meydana gelirken belediye ve Karayolları ekipleri yolları açık tutmak için çalışmalarına devam ediyor.Olumsuz hava koşulları eğitimi de engelledi. Nevşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yoğun kar yağışının oluşturduğu olumsuz koşullar ve buzlanma tehlikesi nedeniyle yarın Nevşehir genelinde eğitim öğretime 1 gün ara verildi. Engelli ve hamile kamu çalışanlar ise 1 gün idari izinli sayılacak.
Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, olumsuz hava koşulları nedeniyle kent genelinde okulların yarın tatil edildiğini açıkladı.
Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, açıklamayı sosyal medya hesabı üzerinden yaptı. Vali Çiçek, "Sevgili öğrenciler gece oluşacak yoğun buzlanma nedeniyle yarın Afyonkarahisar'da 1 gün okulları tatil ediyoruz. 1 günlük bu tatili kitap okuyarak geçirmenizi istiyorum. Tatilden sonra sizleri daha canlı bir şekilde okullarınıza bekliyoruz" dedi.
Kütahya’da kar yağışı, buzlanma ve don olayları nedeniyle eğitim öğretime 1 gün ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, ”Kar yağışı, yollarda meydana gelebilecek buzlanma ve don olayları nedeniyle, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı il merkezi ve ilçelerimizdeki özel ve resmi okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde kreş ve gündüz bakım evlerinde, özel eğitim kurslarında, muhtelif kurslarda, resmi okullarda devam etmekte olan destekleme ve yetiştirme kurslarında, özel okullarda devam etmekte olan takviye kurslarında 19 Ocak 2022 Çarşamba günü eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca ilimiz genelindeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelden engelli, hamile ve kronik hastalığı bulunan memur ve diğer kamu görevlileri 19 Ocak 2022 Çarşamba günü 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır” denildi.
Kilis'te, etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi.Valilikten yapılan açıklamada, kar yağışı nedeniyle kent genelinde eğitime yarın bir gün ara verildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı olan kamu personelinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.
Karabük'te gün boyu etkili olan ve devam eden kar yağışı ve buzlanma tehlikesine karşı okullar tatil edildi.
Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve ve oluşan buzlanma tehlikesi nedeniyle ilimiz merkez ve ilçelerimizdeki tüm eğitim kurumlarında 19 Ocak Çarşamba günü eğitim ve öğretime bir gün ara verilmiştir" ifadelerine yer verildi.
Açıklamada ayrıca kamuda çalışan engelli ve hamile personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.
Kayseri’de şiddetli kar yağışı nedeni ile 5 ilçede okullarda eğitime 1 gün ara verildi.
Akşam saatlerinde etkisini gösteren yoğun kar yağışının ardından Kayseri Valiliği tarafından Melikgazi, Kocasinan, Talas, Hacılar ve İncesu ilçelerinde 19 Ocak Çarşamba günü eğitime bir gün ara verildiği açıklandı.Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
“Meteoroloji'den alınan bilgiler doğrultusunda 19 Oak Çarşamba günü Melikgazi,Kocasinan, Talas, Hacılar,İncesu ilçelerimizde eğitim öğretime ara verilmiştir.Hamile ve engelli vatandaşlarımız idari izinli sayılacaktır. Diğer ilçelerimizde Kaymakamlıklarca değerlendirme yapılacaktır.”
Denizli'nin Çameli ilçesinde taşımalı eğitim öğretime kar nedeniyle 1 gün daha ara verildi.
Denizli'de etkili olan kar yağışı nedeniyle bir çok ilçede eğitim öğretime ara verilmişti. Bazı bölgelerde kar etkisini artırarak devam ederken, Çameli Kaymakamlığı'ndan açıklama yapıldı. Taşımalı eğitime tabi olan okulların yüz yüze eğitime 19 Ocak 2022 Çarşamba günü ara verildiğini belirten açıklamada, engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı bulunan kamu personellerinin idari izinli sayılmasına karar verildiği belirtildi.
Şanlıurfa Valiliği’nden yapılan açıklamada, kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle kent genelinde tüm kademelerde eğitime bir gün ara verildiği belirtilerek şöyle denildi:
"Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğünden alınan tahminler doğrultusunda; ilimiz genelinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava şartları sebebiyle oluşabilecek riskleri en aza indirmek amacıyla, ilimiz genelinde 19.01.2022 Çarşamba günü tüm kademelerde eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca; yine aynı sebeplerle kamu kurumlarında görevli hamile ve engelli çalışanlar da aynı tarihte idari izinli sayılacaklardır."
Kar yağışı Doğu Karadeniz bölgesinde de etkili oluyor. Bölgede kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Rize, Ordu ve Giresun’da etkili olan kar yağışı nedeniyle valiliklerce eğitim-öğretim 1 gün süreyle tatil edildi. 4 ilin valiliğince yapılan açıklamada engelli ve hamile kamu personelleri de idari izinli sayıldı.
Bursa’nın Keles, Harmancık ve Büyükorhan ilçelerinde etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Büyükorhan Kaymakamlığından yapılan açıklamada, “Meteoroloji verilerine göre bu gece yoğun kar yağışı öngörüldüğünden buzlanma, don olayı ve ulaşımda aksamalar gibi oluşması muhtemel risklerden dolayı; 19.01.2022 Çarşamba günü eğitim öğretim faaliyetlerine 1 gün süreyle ara verilmiş olup, kamuda çalışan hamile ve engelli vatandaşlarımız idari izinli sayılacaktır” denildi.
Aksaray'da etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle il genelinde 1 gün süreyle eğitime ara verildi.
Aksaray Valiliğinden yapılan açıklamada, il ve ilçelerde devam eden yoğun kar yağışı ile olumsuz hava koşulları nedeniyle her tür kademedeki resmi, özel okul ve kurumlarda eğitim ve öğretimin 19 Ocak Çarşamba günü tatil edildiği bildirildi. Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı da duyuruldu.