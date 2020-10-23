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Hürriyet
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Dünya
hurriyet.com.tr/Dış Haberler/Fotoğraflar: Reuters, AP, AFP
Haber Giriş: 23 Ekim 2020 - 14:41 | 

Son dakika haberi: Dünya onu konuşuyor... Tayland'da şok gelişme!

Dünyanın en tartışmalı lideri, Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn ülkesi koronavirüs salgınıyla boğuşurken yaptıklarıyla gündeme oturmuştu. Kral aylarca ortadan kaybolup ülkesini sahipsiz bıraktıktan sonra aniden ortaya çıkmış, ülkede monarşi karşıtı gösteriler zirveye çıkmıştı. Kralı Maha'yla ilgili şoke eden son dakika gelişmesi ise hem ülkede hem de dünyada gündeme bomba gibi düştü.

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Dünya bir kez daha Tayland'ın tartışma yaratan kralı Maha Vajiralongkorn'ı konuşuyor. Rama X olarak da tanınan kral hakkındaki son haberler bir kez daha gündeme bomba gibi düştü.

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Tayland bir süredir başta başkent Bangkok olmak üzere ülke çapındaki protestolarla sarsılıyor. Tayland'daki protestoların hedefinde yıllardır tahtta oturan Kral Maha Vajiralongkorn var. Demokrasi yanlılarıyla monarşi taraftarlarını karşı karşıya getiren gösterilerde tansiyon oldukça yüksek. Sokaklara inen halkla polis arasında sıcak anlar da sıkça yaşanıyor.

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Tayland protestolarla çalkalanırken Kral Maha'yla ilgili bir son dakika gelişmesi ülkede şok etkisi yarattı. Daily Mail'de yer alan habere göre ülkesine dönen Tayland Kralı Maha çarşamba gecesi ani bir şekilde hastaneye kaldırıldı.

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Haber Alman basınına dayandırıldı. Maha Vajiralongkorn, aylarca Almanya'da haremiyle birlikte vakit geçirdikten sonra geçen ay ülkesine dönmüştü.

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Kral Maha, babasının dördüncü ölüm yıldönümü için düzenlenen görkemli anma töreninde boy göstermişti.

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Alman kaynakların aktardığına göre kral iki gece önce apar topar ve gizli bir şekilde hastaneye kaldırıldı.

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68 yaşındaki kralın ülkenin en donanımlı hastanelerinden birine götürüldüğü ancak bunun ülke basınından saklandığı ve hastane personelinin de konu hakkında sessiz kalmaları için uyarıldığı gelen haberler arasında.

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Maha Vajiralongkorn'un korumalarından birinin kral ülkeye döndükten sonra koronavirüs testinin pozitif çıktığı biliniyor.

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Ancak yakın koruması koronavirüse yakalandığı halde ne Maha, ne eşi resmi Kraliçe Suthida, ne de çiftin 15 yaşındaki oğulları Prens Dipangkorn bu gelişmeden sonra kendilerini karantinaya almadılar.

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Bu durumun ortaya çıkmasıyla birlikte ülkede Kral Maha'nın koronavirüse yakalanmış olabileceği şüphesi doğdu.

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Koronavirüs salgını başladığından beri hem vaka sayıları hem de yaşanan ekonomik buhran yüzünden zor günler geçiren ülkesini yalnız bırakmakla suçlanan kral aylarca ortada görünmemişti.

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Maha Vajiralongkorn'un salgın süresince ikinci adresi haline gelen Almanya'ya gittiği tüm dünya tarafından biliniyor.

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Alman basınında yer alan haberlere göre Kral Maha, salgın süresince haremiyle birlikte Almanya'da lüks bir otele yerleşmiş, koronavirüs yasaklarıyla sıkıntıya düşen ülkesine aldırmadan gününü gün etmişti.

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Kraliçe Suthida, kocasıyla birlikte ülkeye döndüklerinde başlayan protestoları aracının içinden korku dolu gözlerle izlemiş, bu çarpıcı kare dünya basınında büyük gündem yaratmıştı.

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Alman basınında yer alan haberlere göre salgın sırasında Almanya'da haremiyle birlikte otele kapanan kralın aksine resmi Kraliçe Suthida karantina günlerini İsviçre'deki lüks bir otelde geçirmişti.

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Dört eşi ve sayısız metresi olduğu tüm dünya tarafından bilinen Maha Vajiralongkorn, koronavirüs salgını sırasında 20 kişilik haremiyle birlikte Almanya'da bir otelde kalmış, bu haberler Tayland basınında yer almasa da dünyada geniş yankı bulmuştu.

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Maha Vajiralongkorn 34 yaşındaki Sineenat Wongvajirapakdi'yi 'resmi metresi' olarak ilan etmiş hatta metresine orduda yüksek bir askeri rütbe de vermişti.

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Maha Vajiralongkorn bu şoke eden gelişmeden sonra kendisini aldattığından şüphelendiği sevgilisinin unvanlarını geri almış ancak bu kararından vazgeçerek metresini affedip yanına geri çağırmıştı.

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Tayland Kralı'yla ilgili skandallar sadece aşk hayatı ve kalabalık haremiyle ilgili değil.

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Tartışılan kralın 30 milyar poundluk bir serveti olduğu, kraliyete ait tüm mal varlığını ve gelirleri yasal olmayan yollardan bile kontrol altında tuttuğu biliniyor.

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Kralın fino cinsi köpeğine bile askeri rütbe verdiği ve resmi davetlerde ziyafet sofralarına oturttuğu da hakkındaki bir diğer ilginç söylenti.

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Kral Maha henüz tahta çıkmamış bir veliaht prensken Almanya'da ortaya çıkan bu görüntüler uzun süre gündemden düşmemiş, Maha'nın giydiği bu göbeğini açıkta bırakan tuhaf atletleri Tayland protestolarında kraliyet karşıtları tarafından kullanılmıştı.

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Tayland dünyada monarşiyle ilgili en ağır yasa ve cezaların uygulandığı ülkelerin başında geliyor. Tayland kanunlarına göre monarşiyi ya da kraliyet ailesi bireylerini eleştirmek, protesto etmek 15 yıla kadar hapisle cezalandırılabiliyor.

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