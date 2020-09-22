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Hürriyet
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Dünya
hurriyet.com.tr/Dış Haberler/Fotoğraflar: Reuters, AP, AFP
Haber Giriş: 22 Eylül 2020 - 15:50 | 

Son dakika haberi: Grip ve koronavirüs birleşirse ne olur? Bilim insanları yanıtladı

Koronavirüs salgını hız kesmeden tüm dünyayı etkilemeye devam ediyor. Önümüz kış... Herkes 'Grip ve koronavirüs birleşirse ne olur?' diye soruyor. Bilim insanları bu soruyu yanıtladı gelen cevap ne yazık ki hiç de iyi değil...

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Dünya 2019 Aralık ayağından beri koronavirüs salgının pençesinde kıvranmaya devam ediyor. Herkesin aklındaki en büyük soru ise yaklaşan kış mevsimiyle birlikte grip ve koronavirüs vakalarının birlikte görülmesinin yaratacağı tehlike.

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Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı, 31 milyon 504 bin 352 oldu.

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Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 969 bin 753 kişi yaşamını yitirdi.

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Dünya ülkeleri birkaç ay boyunca sınırlarını kapatıp sert salgın önlemleri alarak koronavirüs salgınını yavaşlatmış, bu sırada da aşı ve ilaç çalışmaları hız kazanmıştı.

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Ancak gerek yaz ayları gerekse ekonomik baskıların etkisiyle gevşetilen önlemler sonrası birçok ülke yeniden salgının ilk dönemlerine geri döndü ve vaka sayılarında büyük artışlar yaşandı.

6ÖLÜM RİSKİ İKİYE KATLIYOR
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ÖLÜM RİSKİ İKİYE KATLIYOR

Tüm bu gelişmelerin ortasında İngiltere'den gelen bir araştırma sonucu ise koronavirüs korkusunu daha da büyüttü. Kış ayları yaklaşırken beklenen grip salgınlarının koronavirüs için büyük risk oluşturduğu ortaya çıktı.

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İngiltere’de devlete bağlı Kamu Sağlığı Kurumu'nun yaptığı araştırmaya göre grip ve koronavirüse aynı anda yakalanmak ölüm riskini ikiye katlıyor!

820 BİN KİŞİNİN VERİLERİNİ İNCELEDİLER
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20 BİN KİŞİNİN VERİLERİNİ İNCELEDİLER

Kurum yetkilileri önümüzdeki kış aylarında grip ve Covid-19'un bir arada görüleceğini, bunun ise ölümcül sonuçları olabileceğini belirterek herkese grip aşısı yaptırması çağrısında bulundu.

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İngiltere Kamu Sağlığı Kurumu, 20 bin kişinin verilerini inceleyerek yaptığı araştırmanın sonucunu açıkladı.

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Buna göre hem grip hem de koronavirüsle enfekte olan kişilerin ölüm riski sadece Covid-19'a yakalananlara göre 2.27 oranında daha fazla çıktı.

11HEM GRİP HEM DE KORONAVİRÜSE AYNI ANDA YAKALANIRSANIZ...
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HEM GRİP HEM DE KORONAVİRÜSE AYNI ANDA YAKALANIRSANIZ...

Hem grip hem de koronavirüre aynı anda yakalananların ölüm riski ise hiçbir virüs bulaşmamış kişilere göre 5.92 kat daha fazla.

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Kamu Sağlığı Kurumu'nun direktörü Prof. Yvonne Doyle yaptığı açıklamada 'İkisini birden kaparsanız başınız çok ciddi belada demektir. Ki zaten iki virüse birden yakalanan kişiler bunlarla mücadele etme şansı en az olan, bağışıklığı düşük kişiler olacaktır' ifadesini kullandı.

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Yapılan araştırma için Ocak-Nisan ayları arasında salgın döneminde hastanede yatan 58 kişinin verileri incelendi.

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İngiltere Sağlık Bakanlığı üst düzey yetkilisi Jonathan Van-Tam'ın aktardığına göre araştırmadaki hastalardan hayatını kaybedenlerin %43'ünde hem grip hem de koronavirüs bulunuyordu.

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Jonathan Van-Tam, sadece koronavirüse yakalanan hastalarınsa %26.9'unun hayatını kaybettiğini belirtti.

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Araştırmada grip için ise ölüm oranı yüzde 4,8 olarak açıklandı.

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Uzmanlar araştırmanın sadece çok hasta insanları kapsadığını belirterek sonuçların genel nüfusa oranlandığında ölüm riski oranının çok daha yükseleceği konusunda uyarıda bulundular.

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Prof. Doyle, 'Yaklaşan kışta neler yaşayabileceğimizi göz önünde bulundurunca tıbbi engeli olmayan herkesin mutlaka grip aşısı yaptırmasını öneriyoruz' açıklamasını yaptı.

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Doyle, insanların gribi basit soğuk algınlığı sandığını oysa durumun çok daha ciddi olduğunu ve özellikle de koronavirüs salgını süresince grip enfeksiyonunun çok daha fazla ciddiye alınması gerektiğini söyledi.

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Doyle 'Eğer risk taşıyan gruptaysanız bu iki virüsün birleşimi sizi öldürebilir. Grip aşısı iyi, güvenli ve insanları koruyor. Lütfen aşı olmaktan kaçınmayın' diyerek sözlerini sürdürdü.

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Öte yandan, araştırmacılar gribin özellikle yaşlılarda, çok küçük çocuklarda ve KOAH, diyabet, kalp hastalığı, böbrek hastalığı gibi altta yatan sağlık sorunları olan kişilerde ciddi sağlık problemleri yarattığı uyarısını yaptı.

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Bilim insanları aynı risklerin Covid-19 için de geçerli olduğunu belirtirken özellikle bu tür risk grubundaki kişiler için grip aşısının önemini bir daha vurguladı.

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