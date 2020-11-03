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Haber Giriş: 03 Kasım 2020 - 18:58 | 

Son dakika haberi: 65 yaş üstü için sokağa çıkma yasağı var mı, hangi illerde var? Bursa'da 65 yaş üstü vatandaşlara kısıtlama

65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı var mı? Koronavirüs önlemleri kapsamında Bursa'dan son dakika açıklama geldi. Vaka artışı nedeniyle kentte 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkması kısıtlandı. Bursa Valilğinden gelen açıklamada, ‘İlimizde 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın her gün 10.00-16.00 saatlerinde sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilmelerine, bu saatler dışında kalan saatlerde sokağa çıkmalarının yasaklanmasına karar verilmiştir.’ denildi. İşte, 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı olan iller ve konuyla ilgili ayrıntılar.

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65 yaş üstü için sokağa çıkma yasağının olup olmadığı merak ediliyor. Koronavirüsle mücadele kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlar için bir süre sokağa çıkma yasağı uygulandıktan sonra belirli günlerde dışarı çıkma izni verilmiş, daha sonra ise bu yasak tamamen kaldırılmıştı. Konu ile ilgili son dakika açıklaması Bursa’dan geldi. Bursa'da, 65 yaş ve üzeri vatandaşlara belirli saatler aralığında sokağa çıkma kısıtlaması getirildi.

2BURSA’DA KISITLAMA GETİRİLDİ
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BURSA’DA KISITLAMA GETİRİLDİ

Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre İl Hıfzıssıhha Kurulunca, salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra alınması gereken önlemlerin ayrı ayrı belirlendiği duyuruldu.

Kentteki hasta ve temaslı kişi sayısı, ağır hasta, yatan hasta sayıları, 65 yaş ve üzeri hastaların bu kategorideki oranlarının düzenli takip edildiği bildirilen açıklamada, "İlimizde 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın her gün 10.00-16.00 saatlerinde sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilmelerine, bu saatler dışında kalan saatlerde sokağa çıkmalarının yasaklanmasına karar verilmiştir" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, karantinada olan kişilerin takip süresi içinde ateş veya solunum belirtilerinin gelişmesi durumunda cerrahi maske takarak ve sosyal mesafeye dikkat ederek hastaneye gidiş ve ikametgahlarına dönüşte özel araçlarını kullanabilmelerine karar verildiği aktarıldı.

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Daha önce yapılan bazı açıklamalar şu şekildeydi:

ERZİNCAN

Erzincan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunanların 11.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkmaları yasaklandı.

GAZİANTEP’TE SEMT PAZARINA GİRİŞ YASAKLANDI

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların saat 17.00'den sonra sebze-meyve pazarına girmesi yasaklandı.

ANKARA

Ankara'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olanların düğün, cenaze, taziye, pazar yeri, sosyal faaliyetler gibi alanlara girişleri kısıtlandı.

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