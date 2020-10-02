Son dakika haberi: 5 Ekim tarihinde bazı liseler yüz yüze eğitime başlıyor
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika duyurusuna göre bazı lise programlarında yüz yüze eğitim 5 Ekim tarihinde resmen başlıyor. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Mesleki Ve Teknik Anadolu Liseleri, Çok Programlı Anadolu Liseleri, Mesleki Eğitim Merkezleri, Spor Liseleri ile Güzel Sanatlar Liseleri için gerçekleşecek olan yüz yüze eğitim programı, belirli koşullara bağlı olacak. İşte, MEB yüz yüze eğitim ve liselerin açılış tarihi açıklaması
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Milli Eğitim Bakanlığı son dakika duyurusu ile yüz yüze eğitim süreci hakkında bazı bilgiler paylaştı. Yapmış olduğu duyuruda "05 Ekim 2020 tarihinden itibaren Mesleki Ve Teknik Anadolu Liseleri, Çok Programlı Anadolu Liseleri, Mesleki Eğitim Merkezleri, Spor Liseleri ile Güzel Sanatlar Liselerinde yüz yüze eğitime başlanacaktır." ifadesi kullanıldı. İşte, o açıklamanın detayları;
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Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin 9. Sınıflarındaki Mesleki Gelişim Atölyesi dersi EBA Platformları ve canlı ders uygulamaları ile verilecektir.
Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin 9. Sınıflarındaki Mesleki Gelişim Atölyesi dersi dışında kalan diğer meslek dersleri meslek.eba.gov.tr adresinde yayınlanan “Çerçeve Öğretim Programları” içinde yer alan haftalık ders çizelgesindeki süresi kadar yüz yüze yapılacaktır.
Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin 10., 11. ve 12. Sınıflarında meslek.eba.gov.tr adresinde yayınlanan ders bilgi formlarındaki kazanımlara ait Başarım Ölçütlerinin “Bilgi” kısımları EBA Platformları ve canlı ders uygulamaları ile “Beceri” kısımları ise yüz yüze verilecektir. Haftalık ders çizelgelerine göre yüz yüze ve uzaktan eğitime ayrılacak ders süreleri alan zümre öğretmenlerince belirlenecektir.
Mesleki Eğitim Merkezlerinin tüm sınıf seviyelerinde; işletmelerde mesleki eğitim dersi dışında kalan tüm meslek dersleri EBA Platformları ve canlı ders uygulamaları ile verilecektir.
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Güzel Sanatlar Liseleri ve Spor Liselerinin tüm sınıf seviyelerinde teorik dersler EBA Platformları ve canlı ders uygulamaları ile uygulamalı dersler ise yüz yüze verilecektir.
Tüm okul türlerindeki seçmeli dersler EBA Platformları ve canlı ders uygulamaları ile verilecektir.
Yüz yüze eğitimde öğrenciler gruplara ayrılarak her ders saati 30 dakika, teneffüsler 10 dakika ve öğle arası 45 dakika olarak uygulanacaktır.
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Alan ve dal derslerinin uygulama kazanımlarının yüz yüze, bilişsel/teorik kazanımlarının ise uzaktan eğitim yoluyla verilmesi, yüz yüze ve uzaktan eğitim ile verilen alan ve dal derslerinin süre, kazanım ve içerik açısından bir bütün olarak değerlendirilecektir.
Öğrencilerin okulda geçirdikleri ders içi/dışı saatlerde maske kullanımı, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uymaları hususunda gerekli rehberlik ve yönlendirme yapılması, okul yöneticileri ve öğretmenlerce de takibinin yapılarak okulda gerçekleştirilecek olan yüz yüze eğitim faaliyetleri hakkında öğrencilere “Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu”na göre gerekli bilgilendirme yapılacaktır.