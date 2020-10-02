Son dakika haberi: 5 Ekim tarihinde bazı liseler yüz yüze eğitime başlıyor

Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin 9. Sınıflarındaki Mesleki Gelişim Atölyesi dersi EBA Platformları ve canlı ders uygulamaları ile verilecektir.



Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin 9. Sınıflarındaki Mesleki Gelişim Atölyesi dersi dışında kalan diğer meslek dersleri meslek.eba.gov.tr adresinde yayınlanan “Çerçeve Öğretim Programları” içinde yer alan haftalık ders çizelgesindeki süresi kadar yüz yüze yapılacaktır.



Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin 10., 11. ve 12. Sınıflarında meslek.eba.gov.tr adresinde yayınlanan ders bilgi formlarındaki kazanımlara ait Başarım Ölçütlerinin “Bilgi” kısımları EBA Platformları ve canlı ders uygulamaları ile “Beceri” kısımları ise yüz yüze verilecektir. Haftalık ders çizelgelerine göre yüz yüze ve uzaktan eğitime ayrılacak ders süreleri alan zümre öğretmenlerince belirlenecektir.



Mesleki Eğitim Merkezlerinin tüm sınıf seviyelerinde; işletmelerde mesleki eğitim dersi dışında kalan tüm meslek dersleri EBA Platformları ve canlı ders uygulamaları ile verilecektir.