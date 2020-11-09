Son dakika haber... 2021 LGS ne zaman yapılacak? MEB 2021 LGS tarihini duyurdu

OKUL MÜDÜRLÜKLERİ HANGİ BAŞVURU ADIMLARINI UYGULAYACAK? LGS başvurusu yapacak öğrenciler için okul müdürlüklerinin bazı görev ve sorumlulukları olacak. Bu sorumluluklar arasında;



Okulda kayıtlı olan öğrencilere ait bilgileri, elektronik ortamda yer alan bilgilerle karşılaştırmak, doğruluğunu ve güncelliğini kontrol ve takip etmek,



Öğrenciye ait sınav giriş belgesinde yer alacak fotoğrafı güncellemek,



Merkezî Sınav’a başvurmak isteyen öğrenciler ile bu öğrencilerin velilerini bilgilendirmek, başvuru tarihlerinde öğrencilere başvuru yapmaları konusunda rehberlik etmek,



Öğrencinin sınav başvurusunu elektronik ortamda onaylamak, başvurunun 2 (iki) adet çıktısını alarak veliye inceletip imzalatmak ve mühürleyerek 1 (bir) tanesini öğrenci velisine teslim etmek, diğerini okul müdürlüğünde muhafaza etmek,



Öğrenimlerinin bir bölümünü herhangi bir sebeple yurt dışında geçirmiş ve hâlen yurt içinde eOkul sistemine kayıtlı olarak 8’inci sınıfa devam eden, Merkezî Sınav’a başvuracak öğrencilerin mağdur olmamaları için yurt dışı eğitim-öğretim bilgilerine ilişkin denklik kayıtlarını e-Okul sistemine işlemek,



Fotoğraflı sınav giriş belgesini internetten çıktı alarak onaylayıp öğrenciye teslim etmek ve sınav giriş belgesini kaybeden öğrencilere belgenin yenisini onaylayarak vermek,



Okulunda sınav hizmeti alması gereken özel eğitim ihtiyacı olan öğrenci varsa, MEBBİS-RAM modülünde işlem yaparak öğrencinin sınav hizmetinden yararlanabilmesi için velisini ilgili RAM’a yönlendirmek,



Görme, işitme, zihinsel ve ortopedik engelliler ortaokulları ile yatılı ortaokullarda öğrenim gören engelli öğrenciye ait “Özürlü/Engelli Sağlık Kurulu Raporu”, ”Özürlü/Engelli Kimlik Kartı” veya “engel bilgisinin işlenmiş olduğu nüfus cüzdanı”nı RAM’a topluca göndermek,



Öğrenciler Merkezî Sınav’da, e-Okul sisteminde kayıtlı olan zorunlu Yabancı Dil dersinin testinden sorumlu olacaktır.



Her alan için 8’inci sınıf öğretim programlarında belirlenen kazanımlar esas alınarak öğrencinin okuduğunu anlama, yorumlama, sonuç çıkarma, problem çözme, analiz yapma, eleştirel düşünme, bilimsel süreç ve benzeri becerilerini ölçecek nitelikte sorular yer alacak.



Buna bağlı olarak,



-Okulunda birden fazla Yabancı Dil dersi alan öğrencilerin,

- Şubesi değişen öğrencilerin,

- Nakil işlemi yapılan öğrencilerin,

zorunlu Yabancı Dil dersini e-Okul sistemine işlemek.



Geçici eğitim merkezlerinde öğrenim gören ve sınava başvuracak öğrencilerin Yabancı Dil dersi, okul koordinatörleri tarafından işlenecektir.



Bu konuyla ilgili öğrencilerin ferdi bildirimleri dikkate alınmayacaktır.



İlgili mevzuat hükümleri gereği Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinden muaf olan öğrencilerin bilgilerini e-Okul sisteminde not bilgileri ile ilgili kısma işlemek.



İşitme engeli, zihinsel engeli veya otizmi olan öğrencilerden Yabancı Dil sınavından muaf olmak isteyenlerin velisini bu bilginin MEBBİS-RAM modülüne işlenmesi için ilgili RAM’a yönlendirmek,



Okulun internet bağlantısı olmaması veya herhangi bir aksaklık nedeniyle başvuru onayının yapılamaması durumunda gerekli tedbirleri alarak başka bir okul veya il/ilçe millî eğitim müdürlüğünün internet erişim imkânlarını kullanarak öğrencilerle ilgili işlemleri takip etmek.