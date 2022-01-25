Bugün bankalar tatil mi? Bankalar bugün açık mı? 25 Ocak bankaların çalışma saatleri

Bankaların çalışma saatleri, 25 Ocak Salı günü kamu çalışanlarına verilen kar izninin ardından vatandaşların odaklandığı konulardan oldu. Kar nedeniyle İstanbul'da kamu çalışanları idari izinli sayılacak. Bankacılık işlemlerini salı günü tamamlamayı planlayan vatandaşlar, özel ve devlet bankalarının çalışma saatlerine odaklandı. Valilikten yapılan açıklamada kamuda görevli memur, işçi ve diğer personellerin bugün izinli sayılacaklarını duyurdu. Özel banka çalışanları memur olmadığı için açık olması bekleniyor.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada, "Kötü hava koşulları nedeniyle; kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi ve asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında kamuda görevli memur, işçi ve diğer personel 25 Ocak 2022 Salı günü tam gün idari izinli sayılacaklardır." ifadelerini kullandı.
Özel bankalar devlete bağlı olmadığı için kamu kuruluşu sayılmıyor. Dolayısı ile özel bankaların bugün açık olması bekleniyor. Devlet bankalarının da bugün çalışması bekleniyor.
Bankalar genellikle saat 09.00-17.00 arasında hizmet veriyor. Bankaların öğle arası bankadan bankaya değişiklik gösteriyor. Ancak genel olarak bütün bankalar 12:30 ile 13:30 saatleri arasında 1 saatlik öğle arası vermektedir.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara’nın doğusu (Bilecik hariç), Güney ve İç Ege (Kütahya hariç), Akdeniz, Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Marmara'da yer yer gök gürültülü kar sağanağı, Doğu Akdeniz kıyılarında yağmur ve karla karışık yağmur, diğer yerlerde kar şeklinde görülmesi, Doğu Akdeniz ile İstanbul, Konya ve Karaman çevrelerinde kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Ülkemiz genelinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.