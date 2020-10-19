Son dakika: Astrofizikçi Neil DeGrasse Tyson'dan meteor açıklaması: Saatte 40 bin kilometre hızla dünyaya yaklaşıyor

Meteor iddialarını ortaya atan Neil deGrasse Tyson kimdir? 62 yaşındaki Neil deGrasse Tyson, "Amerika'nın en tanınmış bilim adamı ve astrofizikçisi" olarak anılıyor.



New York'ta doğmuştur. İlk eğitimi yıllarında güreş ile ilgilenmiş ve okulun fizik dergisi yöneticiliğini yapmıştır. Genç yaşlarda astronomi ile ilgilenmeye başlamıştır. Astronom Carl Sagan tarafından Cornell Üniversitesi'ne alınmaya çalışılsa da Harvard'ı tercih etmiştir. Burada fizik bölümünden mezun olmuş ve lisans üstü eğitim amacı ile Texas Üniversitesi'ne geçmiştir. Burada da güreş ve dans ile ilgilenmiş ve 1985 yılında üniversite takımı ile beraber latin salon dansları dalında ulusal yarışmada altın madalya almıştır. 1988 yılında Columbia Üniversitesi'ne geçerek astrofizik dalında çalışmıştır.