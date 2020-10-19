Son dakika: Astrofizikçi Neil DeGrasse Tyson'dan meteor açıklaması: Saatte 40 bin kilometre hızla dünyaya yaklaşıyor
Amerikalı Astrofizikçi Neil DeGrasse Tyson, bir buzdolabı büyüklüğündeki meteorun saatte 40 bin kilometre hızla Dünya'ya doğru yaklaştığını açıklamasının ardından sosyal medyanın da gündeminde yer aldı. Tyson'un iddiaları arasındaki bir diğer husus ise meteorun 2 Kasım 2020 tarihinde, yani ABD Başkanlık seçimlerinden 1 gün önce Dünya'ya çarpacağı oldu. Asteroit 2018VP1 etiketine sahip olan meteor ile ilgili ilk açıklama, NASA tarafından yapılmıştı. İşte, Neil DeGrasse Tyson'un meteor açıklaması hakkında detaylı bilgiler
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Belirli dönemlerde ortaya çıkan 'Dünya'ya meteor çarpacak' iddialarının göbeğinde bu kez ünlü Astrofizikçi Neil deGrasse Tyson yer aldı. Yaklaşık 15 milyon takipçili sosyal medya hesabından Dünya'ya meteor çarpacağını ve yaklaşma hızının 40 bin kilometre olduğunu duyurmasının ardından pek çok kullanıcı, konuyla ilgili araştırmalar gerçekleştirmeye başladı. Meteor boyutunun ortalama bir buzdolabı kadar olduğunu söyleyen Tyson, meteorun 2 Kasım 2020 tarihinde Dünya'ya temas edebileceğini ifade etti. Tyson, meteor boyutunun Dünya'ya zarar verecek kadar büyük olmadığını da ekleyerek yüreklere su serpti.
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Avrupa Uzay Ajansı (ESA), 2018 VP1'in 2020'de 'Dünya'ya çarpma olasılığı en yüksek asteroid' olduğu bilgisini paylaşmıştı.
NASA ise bu meteorun Dünya'ya çarpma şansının yüzde birden daha az olarak hesapladığını söylemişti.
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Meteor iddialarını ortaya atan Neil deGrasse Tyson kimdir?
62 yaşındaki Neil deGrasse Tyson, "Amerika'nın en tanınmış bilim adamı ve astrofizikçisi" olarak anılıyor.
New York'ta doğmuştur. İlk eğitimi yıllarında güreş ile ilgilenmiş ve okulun fizik dergisi yöneticiliğini yapmıştır. Genç yaşlarda astronomi ile ilgilenmeye başlamıştır. Astronom Carl Sagan tarafından Cornell Üniversitesi'ne alınmaya çalışılsa da Harvard'ı tercih etmiştir. Burada fizik bölümünden mezun olmuş ve lisans üstü eğitim amacı ile Texas Üniversitesi'ne geçmiştir. Burada da güreş ve dans ile ilgilenmiş ve 1985 yılında üniversite takımı ile beraber latin salon dansları dalında ulusal yarışmada altın madalya almıştır. 1988 yılında Columbia Üniversitesi'ne geçerek astrofizik dalında çalışmıştır.
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Astronomi alanında pek çok popüler kitap yazmıştır. 2001 yılında Başkan George W. Bush tarafından uzay ile ilgili komisyonlarda görevlendirilmiştir. 2004 yılında NASA tarafından halka olan eğitim ve katkılarından dolayı madalya ile ödüllendirilmiştir.
Halen Planetary Society kurumunun başkanlığını yürütmektedir. Sekiz adet onursal doktorası bulunmaktadır. Bir asteroide (13123 Tyson) onun adı verilmiştir. 2007 yılında Time dergisince "dünyayı etkileyen 100 kişi"den biri olarak gösterilmiştir. Ayrıca Cosmos: a Spacetime Odyssey adlı belgeselde sunuculuk yapmıştır.