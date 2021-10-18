Son dakika: Apple yeni yeni MacBook Pro ve AirPods'u tanıttı... İşte Türkiye fiyatı ve özellikleri
ABD merkezli teknoloji şirketi Apple Unleashed etkinliği ile yeni ürünlerini tanıttı. Lansman kapsamında yeni MacBook Pro, 3'üncü nesil AirPods ve HomePod Mini görücüye çıkarıldı. İşte Apple'ın yeni cihazlarının özellikleri ve fiyatları...
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Apple CEO'su Tim Cook'un 'Bugün iki öneli alana odaklanıyoruz; müzik ve Mac' sözleri ile start verdiği Unleashed etkinliği kapsamında tanıtılan ilk ürün HomePod Mini oldu.
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Ürünün sarı, turuncu ve mavi renk seçenekleri ile geleceği açıklandı. HomePod Mini'nin ABD'de 99 dolardan başlayan fiyatlar ile Kasım ayı itibari ile satışa çıkacağı açıklandı.
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3'üncü nesil AirPods ter ve su geçirmez olduğu ve 6 saat dinlemeye imkan verecek şekilde artırıldığı belirtildi. Cihazın ABD'de 179 dolardan başlayan fiyatlar ile raflardaki yerini alacağı açıklandı.
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AirPods Pro ile benzer bir tasarım ile gelen yeni AirPods, 5 dakikalık şarj ile 1 saatlik kullanım imkanı sunuyor. Yeni kulaklık sesi canlı olarak ayarlayabilen Adaptif EQ özelliği ile geliyor.
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AIRPODS'UN TÜRKİYE FİYATI NE KADAR?
AirPods aynı zamanda FaceTime aramalarında net ve doğal iletişim sağlayan ve Full HD ses kalitesi sunan üstün konuşma codec’i AAC-ELD’ye sahip. Apple AirPods'un Türkiye'de 1.999 TL fiyat etiketi ile satışa sunulacağını duyurdu.
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Lansmanın en çok merak edilen ürünü yeni MacBook Pro 14 ve 16 inç olmak üzere iki versiyon ile geliyor. Cihazda Touch Bar yer almıyor. Apple bunun yerine cihazlarda fonksiyon tuşlarına yer verdi.
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iPhone benzeri ekran çentiği ile gelen yeni MacBook Pro buna rağmen FaceID özelliğine ev sahipliği yapmıyor. 14 inçlik model 8 çekirdekli işlemci, 2,8 kata kadar daha hızlı performans ile karşımıza çıkıyor.
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MACBOOK PRO TÜRKİYE FİYATI NE KADAR?
Yeni 14 inç MacBook Pro modeli 23 bin 499 TL’den 16 inç MacBook Pro modeli ise 28 bin 999 TL’den başlayan fiyatlar ile Türkiye'de satılacak.