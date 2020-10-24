Son dakika: 2 Kasım'da hangi sınıflar okula başlayacak? MEB yüz yüze eğitimde ders saatleri ve günlerini açıkladı
2 Kasım'da okula başlayacak olan sınıflar Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelen son dakika açıklama ile belli oldu. Yüz yüze eğitimde üçüncü aşamaya geçen okullarda 2 Kasım Pazartesi gününden itibaren 5 ve 9'uncu sınıflar için de başlayacak yüz yüze eğitim için hangi sınıfların kaç saat ders alacağını karar veren bakanlık, detayları il müdürlüklerine gönderdi. Açıklamaya göre, resmi ve özel ortaokul 5. sınıflarda haftada iki gün toplam 12 ders saati, imam hatip ortaokullarında ise haftada iki gün toplam 14 ders saati uygulanacak. Diğer yandan, özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin devam ettiği okullarda ve sınıflarda 26 Ekim itibarıyla ders başı yapılacak. İşte, detaylar.
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2 Kasım'da açılacak olan sınıflarla birlikte hangi sınıfların kaç gün okula gideceğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması ile son olarak 5 ve 9'uncu sınıflar da yüz yüze eğitime dahil edilmişti. Bakanlığın yaptığı çalışmaların ardından okulların açılışı ile birlikte hangi sınıfların hafta kaç gün okula gideceği netlik kazandı. Özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler 26Ekim'de okula başlayacak. Yüz yüze eğitimde, her ders saati 30 dakika, teneffüsler ise 10 dakika olacak. Peki, 1,2,3,4,5,8,9 ve 12'nci sınıflar haftada kaç gün ve kaç saat yüz yüze eğitim görmek için okula gidecek? İşte, o bilgiler
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ÖZEL EĞİTİM OKULLARI İÇİN TARİH BELLİ OLDU
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla 81 ile özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin yüz yüze eğitimlerine ilişkin yazı gönderildi.
Buna göre, kademeli olarak yüz yüze eğitimin genişletilmesi kapsamında 26 Ekim itibarıyla tüm kademe ve sınıf seviyelerinde eğitim veren özel eğitim okulları ve özel eğitim sınıflarında beş gün yüz yüze eğitime başlanacak.
Yüz yüze eğitim için öğrencilerin okula devamının sağlanmasında velilerin tercihi esas alınacak ve velinin yazılı talebi doğrultusunda yüz yüze eğitime devam etmeyen öğrenciler devamsız sayılmayacak. Yüz yüze eğitimde, her ders saati 30 dakika, teneffüsler ise 10 dakika olacak.
Öğretmenler tarafından haftada beş gün okulda yüz yüze eğitim verilecek olması nedeniyle okula devam etmeyen öğrenciler için ayrıca canlı ders yapılamayacak.
Bu nedenle yüz yüze devam etmeyen öğrencilerin "www.orgm.meb.gov.tr" ve “www.eba.gov.tr“ web sayfalarından, "özelimegitimdeyim" ile "EKPSSMEBOZEL" mobil uygulamalarından veya "tid.meb.gov.tr" gibi dijital platformlarından yararlanması, ayrıca EBA ilkokul ve ortaokulda yayınlanan özel eğitim öğrencilerine yönelik hazırlanan ders videolarının takip edilmesi velilere tavsiye edilecek ve takibi sağlanacak.
Veli dilekçelerine istinaden bir sınıfa kayıtlı tüm öğrencilerin uzaktan eğitime devam etmesi halinde, ders saati kadar uzaktan canlı dersler yapılacak.
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5'İNCİ SINIFLARA HAFTADA 12 SAAT DERS
Buna göre; resmi ve özel ortaokul 5. sınıflarda haftada iki gün toplam 12 ders saati (iki gün, 6+6), imam hatip ortaokullarında ise haftada iki gün toplam 14 ders saati (2 gün, 7+7 ) uygulanacak. Lise 9'uncu sınıflarda ise haftada 2 gün toplam 16 ders saati (2 gün, 8+8) yapılacak. Sınıflar, öğrenci mevcudu doğrultusunda sosyal mesafeye göre gruplara ayrılacak, her ders süresi 30 dakika, dersler arası dinlenme süresi de 10 dakika olarak uygulanacak.
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Ortaokul 5. sınıflarda Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Yabancı Dil, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri; imam hatip ortaokul 5. sınıflarda ise Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Yabancı Dil, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Kur’an-ı Kerim ve Arapça dersleri yüz yüze eğitim yoluyla işlenecek.
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9'uncu sınıf öğrencileri de haftalık ders çizelgelerinde gösterilen ortak, seçmeli ve meslekî derslerin tümünden sorumlu olduklarından dolayı okul yönetimince belirlenen derslerin yüz yüze eğitim yoluyla, bunların dışında kalan derslerin ise uzaktan eğitim yoluyla tamamlamaları gerekiyor.
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UZAKTAN EĞİTİM DE DEVAM EDECEK
Yüz yüze eğitim dışında kalan tüm dersler uzaktan eğitim yoluyla tamamlanacak, öğrencilerin uzaktan eğitim yoluyla desteklenmelerine yönelik tedbirler okul yönetimlerince alınacak. Yüz yüze eğitim için çocuğunu okula göndermek istemeyen velinin yazılı onayı alınacak ve okula gelmeyen öğrenciler devamsız sayılmayacak ancak velisi tarafından okula gönderilmeyen öğrenciler uzaktan eğitimle derslerine devam edecek. Öğrenciler devam ettiği sınıfın müfredatından sorumlu olacak ve tüm konu ve kazanımlardan yapılacak ölçme ve değerlendirmelere katılacaklar.