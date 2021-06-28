Son dakika: İçişleri Bakanlığı kademeli normalleşme genelgesini paylaştı... 1 Temmuz'dan itibaren hangi normalleşme adımları atılacak?

2. İŞ YERLERİNİN FAALİYETLERİ Tüm iş kolları ve faaliyet alanlarında, salgınla mücadelenin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde kendi iş kolu/faaliyet alanı için belirlenmiş tüm tedbir ve esaslara uyulması kaydıyla;

2.1- Halihazırda faaliyetlerine ara verilmiş durumda olan tüm iş yerleri, 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren tekrar faaliyet gösterebileceklerdir.