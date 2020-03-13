Siz uyurken telefonunuz arkanızdan neler yapıyor neler!

Siz uyuduğunuz sırada telefonunuz rahat durmuyor ve sizden habersiz 'çalışmaya' başlıyor. Peki telefonunuz siz derin uykudarken arkadanızdan ne işler çeviriyor dersiniz?Tespit edilen 5400 kadar uygulama, siz uyuduğunuz sırada telefonunuzdaki bilgileri size sormaksızın alıp kaynağı belirsiz bir noktaya gönderiyor. The Washington Post'un haberine göre sizden habersiz telefonunuzda gece boyu gönderilen bilgilerin arasında telefon numaranız ve hatta o an bulunduğunuz lokasyon dahi var!Bu gönderim işlemini ise daha çok uyku takibi ve bunun gibi takip uygulamaları yapıyor. Önünü kesmenin ise bir yolu yok; uygulamayı silmekten başka elbette! Telefonlarınıza ücretsiz yüklediğiniz bu uygulamalar başınıza iş açmak üzere... İşte Google'a göre mutlaka telefondan silmeniz gereken uygulamalar... Acele edin!SmartSwipe Bu uygulama telefonunuza yüklüyse hemen kaldırın; kredi kartı bilgilerinizi anında telefondan çalıyor. Realtime Booster Telefonunuzu hızlandırdığını iddia ediyor, ancak bilgilerinizi çalmaktan başka bir şey yapmıyor!Call Recorder: Telefon görüşmelerinizin kaydını tutan bu uygulama, gizliden gizliye sesinizi üçüncü parti uygulamalarla da paylaşıyor.Pro Camera Beauty Artistic effect Filter Beauty Camera Cartoon Art Photo Emoji Camera Art Editor Selfie Camera Pro Horizon Beauty Camera Super Camera Art Effects for Photo Awesome Cartoon Art Art Filter Photo Art Filter Photo EffectsCartoon Effect Art Effect Photo Editor Wallpapers HD Magic Art Filter Photo Editor Fill Art Photo Editor ArtFlipPhotoEditing Art Filter Cartoon Art Photo Prizma Photo Effect Cartoon Art Photo Filter Art Filter Photo Editor PixtureArt Effect Photo Art Effect Cartoon Photo Filter