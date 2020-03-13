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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
Haber Giriş: 13 Mart 2020 - 01:52, /

Siz uyurken telefonunuz arkanızdan neler yapıyor neler!

Telefonunuzu baş ucunuza koydunuz ve uyudunuz. Siz uyurken telefonunuzun neler yaptığının farkında mısınız?

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1

Siz uyuduğunuz sırada telefonunuz rahat durmuyor ve sizden habersiz 'çalışmaya' başlıyor. Peki telefonunuz siz derin uykudarken arkadanızdan ne işler çeviriyor dersiniz?

2

Tespit edilen 5400 kadar uygulama, siz uyuduğunuz sırada telefonunuzdaki bilgileri size sormaksızın alıp kaynağı belirsiz bir noktaya gönderiyor.

3

The Washington Post'un haberine göre sizden habersiz telefonunuzda gece boyu gönderilen bilgilerin arasında telefon numaranız ve hatta o an bulunduğunuz lokasyon dahi var!

4

Bu gönderim işlemini ise daha çok uyku takibi ve bunun gibi takip uygulamaları yapıyor. Önünü kesmenin ise bir yolu yok; uygulamayı silmekten başka elbette!

5Google uyarıyor: Telefonunuzdan silin

Google uyarıyor: Telefonunuzdan silin

Telefonlarınıza ücretsiz yüklediğiniz bu uygulamalar başınıza iş açmak üzere... İşte Google'a göre mutlaka telefondan silmeniz gereken uygulamalar... Acele edin!

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SmartSwipe

Bu uygulama telefonunuza yüklüyse hemen kaldırın; kredi kartı bilgilerinizi anında telefondan çalıyor.

7

Realtime Booster

Telefonunuzu hızlandırdığını iddia ediyor, ancak bilgilerinizi çalmaktan başka bir şey yapmıyor!

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Call Recorder:

Telefon görüşmelerinizin kaydını tutan bu uygulama, gizliden gizliye sesinizi üçüncü parti uygulamalarla da paylaşıyor.

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Pro Camera Beauty

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Artistic effect Filter

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Beauty Camera

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Cartoon Art Photo

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Emoji Camera

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Art Editor

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Selfie Camera Pro

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Horizon Beauty Camera

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Super Camera

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Art Effects for Photo

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Awesome Cartoon Art

21

Art Filter Photo

22

Art Filter Photo Effects

23

Cartoon Effect

24

Art Effect

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Photo Editor

26

Wallpapers HD

27

Magic Art Filter Photo Editor

28

Fill Art Photo Editor

29

ArtFlipPhotoEditing

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Art Filter

31

Cartoon Art Photo

32

Prizma Photo Effect

33

Cartoon Art Photo Filter

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Art Filter Photo Editor

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Pixture

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Art Effect

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Photo Art Effect

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Cartoon Photo Filter

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