Seyahat izin belgesi nasıl alınır? İşte e Devlet ve ALO 199 hattı üzerinden adım adım seyahat belgesi başvurusu
Seyahat izin belgesi başvuru ekranı, hafta sonu sokağa çıkma yasağında, il dışına çıkacak olanlara kolaylık sağlayacak. Yeni normalleşme ile orta ve düşük riskli illerde şehirler arası seyahat yasağı kaldırıldı, sokağa çıkma yasağı hafta sonu devam eden illerde ise seyahat kısıtlaması devam edecek. Öte yandan 20 yaş altı ve 65 yaş üzeri vatandaşların da illerin durumuna göre seyahatlerini izin ile gerçekleştirecek. İzin belgeleri e devlet üzerinden ve telefondan temin edilecek. İşte, seyahat belgesi başvuru ekranı ve konuyla ilgili bilgiler.
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Seyahat belgesi başvuru şartları İçişleri Bakanlığı tarafından açıklandı. Koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağında iller arası geçiş bazı kişiler için izin ile gerçekleşecek. Bu grupta yer alanlar e devlet sayfasından ALO 199 üzerinden T. C kimlik numarası ile seyahat izin belgelerini alabilecekler. Seyahat belgesi başvurularının ardından ise SMS ile değerlendirme sonuçları gelecek.
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ŞEHİRLERARASI SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?
Seyahat İzin Belgesi başvuruları e-Devlet üzerinden alınıyor. Bu belge Alo 199 iletişim hattı üzerinden de talep edilebiliyor.
T.C. kimlik numaranız ve şifreniz ile e-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra açılan sistem üzerinden yeni başvuru linkine tıklayınız. Daha sonra açılan sekme üzerinden başvuru türünü ve belge türünü seçmeniz gerekiyor.
Değerlendirme sonucu başvurucuya SMS ile bildiriliyor.
Başvurusu onaylananlar, otogar veya havalimanlarında oluşturulan başvuru masalarından vatandaşlık numaraları ile doğrulama yapıldıktan sonra kabul ediliyor.
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20 YAŞ ALTI VE 65 YAŞ ÜZERİ
Çıkış, varış ve güzergah illerinde yüksek ya da çok yüksek risk grubundaki iller bulunması halinde 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 20 yaş altı çocuklarımız/gençlerimizin şehirlerarası seyahatleri halihazırdaki uygulamadaki gibi izne tabi olup 30.11.2020 tarih ve 20076 sayılı Genelgemizle belirlenen esaslar çerçevesinde seyahat izin kurullarından seyahat izin belgesi düzenlenmesi uygulamasına devam edilecektir.
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Çıkış, varış ve güzergah illerinde sadece düşük ve orta risk grubundaki illerin bulunması halinde ise bu yaş grubundaki vatandaşlarımızın şehirlerarası seyahatleri için izin alınmasına gerek bulunmamaktadır.
Ayrıca 20 yaş altı gençler ve çocuklarımız yanlarında veli/vasisinin bulunması şartı ile herhangi bir risk grubu ayrımı yapılmaksızın ve izne tabi olmaksızın şehirlerarası yolculuk yapabileceklerdir.