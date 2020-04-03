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Teknoloji
Haber Giriş: 03 Nisan 2020 - 10:41, /

Satışa sunulan ve fiyatıyla dikkat çeken en iyi akıllı saatler

Telefonların ardından pek çok şey 'akıllanmaya' başladı; bunlardan biri de aksesuar olarak yanımızdan ayırmadığımız saatler... Pek çok teknoloji üreticisi en yeni akıllı saatini kullanıcılarla buluştururken, işte şu an satışta olan ve fiyatına mutlaka göz atmanız gereken en iyi akıllı saatler...

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1Samsung Galaxy Watch Active2 44mm

Samsung Galaxy Watch Active2 44mm

Bir akıllı saatte aradığınız tüm temel özelliklere sahip olan Samsung Galaxy Watch Active2, iPhone ve Android telefonlarla sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Yaktığınız kaloriyi saat ekranından takip ederken, daha iyi uyumanız için uyku takibi de yapmayı ihmal etmiyor.

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2Alcatel MT40X Akıllı Çocuk Saati

Alcatel MT40X Akıllı Çocuk Saati

Akıllı saatler sadece yetişkinler için, aynı zaman da çocuklar için de mevcut. Alcatel'in geliştirdiği Alcatel MT40X Akıllı Çocuk Saati, SOS düğmesi ile çocuğunuzun size ihtiyaç duyması halinde anında haberdar olmanızı sağlarken, suya dayanıklı yapısı da dikkat çekiyor.

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3Apple Watch Seri 5

Apple Watch Seri 5

Gümüş rengi alüminyum kasasıyla dikkat çeken Apple Watch Seri 5, Apple'ın en yeni akıllı saati olma özelliğine sahip. 64 bit çift çekirdekli işlemciye sahip olan saat, optik kalp sensörüne sahip. Daha da önemlisi EKG özelliği de bulunan Apple Watch 5, kalbinizi yakından izliyor.

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4Huawei Band 3E Akıllı Bileklik

Huawei Band 3E Akıllı Bileklik

Akıllı saatlere göre çok daha uygun fiyatlara sahip olan akıllı bileklikler, saatlerin yaptığı pek çok şeyi kendi başlarına yapabiliyor. Adım sayınızı ölçen, uyku takibi yapabilen Huawei Band 3E Akıllı Bileklik, 50 metre derinliğe kadar da suya dayanıklı.

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5Huawei Watch GT Classic Akıllı Saat

Huawei Watch GT Classic Akıllı Saat

AMOLED ekranıyla dikkat çeken ve analog bir akıllı saatten görünüm olarak pek de farklı olmayan Huawei Watch GT Classic Akıllı Saat, 454 x 454 ekran çözünürlüğüne sahip. 128 MB dahili ROM ve 16 MB dahili RAM ile gelen saatin batarya ömrü ise 14 günü buluyor.

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