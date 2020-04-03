Teknoloji Haber Giriş: 03 Nisan 2020 - 10:41 , / 03 Nisan 2020 - 10:50

Satışa sunulan ve fiyatıyla dikkat çeken en iyi akıllı saatler

Telefonların ardından pek çok şey 'akıllanmaya' başladı; bunlardan biri de aksesuar olarak yanımızdan ayırmadığımız saatler... Pek çok teknoloji üreticisi en yeni akıllı saatini kullanıcılarla buluştururken, işte şu an satışta olan ve fiyatına mutlaka göz atmanız gereken en iyi akıllı saatler...