Satışa sunulan ve fiyatıyla dikkat çeken en iyi akıllı saatler
Telefonların ardından pek çok şey 'akıllanmaya' başladı; bunlardan biri de aksesuar olarak yanımızdan ayırmadığımız saatler... Pek çok teknoloji üreticisi en yeni akıllı saatini kullanıcılarla buluştururken, işte şu an satışta olan ve fiyatına mutlaka göz atmanız gereken en iyi akıllı saatler...
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Samsung Galaxy Watch Active2 44mm
Bir akıllı saatte aradığınız tüm temel özelliklere sahip olan Samsung Galaxy Watch Active2, iPhone ve Android telefonlarla sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Yaktığınız kaloriyi saat ekranından takip ederken, daha iyi uyumanız için uyku takibi de yapmayı ihmal etmiyor.
Akıllı saatler sadece yetişkinler için, aynı zaman da çocuklar için de mevcut. Alcatel'in geliştirdiği Alcatel MT40X Akıllı Çocuk Saati, SOS düğmesi ile çocuğunuzun size ihtiyaç duyması halinde anında haberdar olmanızı sağlarken, suya dayanıklı yapısı da dikkat çekiyor.
Gümüş rengi alüminyum kasasıyla dikkat çeken Apple Watch Seri 5, Apple'ın en yeni akıllı saati olma özelliğine sahip. 64 bit çift çekirdekli işlemciye sahip olan saat, optik kalp sensörüne sahip. Daha da önemlisi EKG özelliği de bulunan Apple Watch 5, kalbinizi yakından izliyor.
Akıllı saatlere göre çok daha uygun fiyatlara sahip olan akıllı bileklikler, saatlerin yaptığı pek çok şeyi kendi başlarına yapabiliyor. Adım sayınızı ölçen, uyku takibi yapabilen Huawei Band 3E Akıllı Bileklik, 50 metre derinliğe kadar da suya dayanıklı.
AMOLED ekranıyla dikkat çeken ve analog bir akıllı saatten görünüm olarak pek de farklı olmayan Huawei Watch GT Classic Akıllı Saat, 454 x 454 ekran çözünürlüğüne sahip. 128 MB dahili ROM ve 16 MB dahili RAM ile gelen saatin batarya ömrü ise 14 günü buluyor.