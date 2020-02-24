Samsung'un telefon fiyatları kafaları karıştırdı!

Yapay zekâ ile güçlendirilmiş kamera teknolojileri sayesinde Galaxy S20 serisi yaşadığınız anı daha iyi şekilde yakalamanız için siz tek bir çekim yapsanız da o sizin için canlı odak, kırpılmış, ultra geniş açılı çekim gibi çok sayıda farklı formatta fotoğraf ve video oluşturabiliyor.