Samsung telefonlar için çok kötü haber

Dünyanın en çok satan telefon markası Samsung'un telefonlarında bir dönemin sonu geldi. Bakın bundan sonra ne göremeyeceksiniz?
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Samsung'tan kullanıcılarını üzecek bir haber geldi. Telefonlarda artık bakın neyi göremeyeceksiniz?
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iPhone 12 serisi telefonlarla birlikte Apple, telefon kutularından hem şarj adaptörünü hem de kulaklıkları kaldırmış ve büyük tepki çekmişti.
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Şimdi ise sıra Samsung'ta! Şarj cihazları telefonlardan kaldırılıyor. Samsung’un böyle bir karar alması durumunda kullanıcıların nasıl tepki vereceği ise merak konusu.
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Brezilya'nın telekomünikasyon ajansı olan ANTEL'den yapılan açıklamaya göre Galaxy S21 modellerinden birisini aldığınız taktirde şarj aletine ihtiyaç duyacak olursanız ayrı olarak satın almanız gerekecek.
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