Samsun Cuma namazı kılınacak camiler hangileri?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından alınan camilerin kademeli olarak açılma kararının ardından Samsun'da ilk Cuma namazı, bugün cemaatle birlikte eda edilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı Samsun'da Cuma namazı kılınacak camiler listesi kapsamında ibadetlerini yapmak üzere yola çıkacak olan vatandaşlar, yanlarında seccadelerini de götürecek. Cami avlularında kılınacak olan Cuma namazı,evden çıkmadan önce abdest alma gibi bazı kurallara uyulmasını da gerektirecek. Peki, Samsun'da Cuma namazı kılınacak olan camiler hangileri? İşte, tüm camilerin listesi
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Samsun'da Cuma namazı kılınacak camiler listesi ile birlikte uyulacak olan kuralları da yayımlayan il müftülüğü, Cuma namazının meteorolojik koşullar el verdiği sürece cami avlularında kılınacağını bir kez daha vurguladı. Samsun'da hangi camilerde Cuma namazı kılınacağı bilgisine ek olarak öğle ve ikindi namazı için de bazı detaylar aktarıldı. İşte, Samsun'da Cuma namazı kılınacak camiler listesi
SAMSUN'DA HANGİ CAMİLERDE CUMA NAMAZI KILINACAK?
Samsun'da Cuma namazı kılınacak camilere ulaşabilmek için lütfen aşağıdaki linke tıklayınız.
Samsun Müftlüğünün Cuma namazı için yayımladığı bilgiler şu şekilde;
2
Abone Ol
Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel bir salgın olarak ilan edilen Koronavirüsün ülkemizde yayılmasına engel olmak amacıyla Diyanet İşleri Başkanlığımızca 16 Mart 2020 tarihinden itibaren ülke genelindeki bütün cami ve mescitlerde cemaatle vakit ve Cuma namazlarının kılınmasına ara verilmişti.
18 Mayıs 2020 Pazartesi günü Sayın Cumhurbaşkanımız Başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde yapılan değerlendirmeler sonucu, Bilim Kurulunun önerileri, ilgili Bakanlıklar ve Diyanet İşleri Başkanlığınca belirlenecek kurallar çerçevesinde öğle, ikindi ve Cuma namazlarının camilerimizde 29 Mayıs 2020 Cuma gününden itibaren cemaatle kılınabileceğine ilişkin karar alınmıştır.
Bu kapsamda cami ve mescitlerimizde cemaatle namaz kılınabilmesi amacıyla ilgili Bakanlıklar ve Diyanet İşleri Başkanlığınca aşağıdaki kurallar belirlenmiştir:
3
Abone Ol
Cemaatle birlikte öğle, ikindi ve cuma namazları kılınacaktır. Diğer vakitlerde münferiden namaz kılmak isteyenler için camiler açık tutulacaktır.
Öncelik cami bahçesi/avlusu, açık alanlar olmak üzere meteorolojik/mevsimsel şartlara göre öğle ve ikindi namazları cami içinde, Cuma namazları ise cami dışında kılınabilecektir.
Cemaatle ibadete açılan cami ve mescitlerin bütün bölümlerinin her gün temizlenmesine ve el temasının yoğun olduğu yerlerin dezenfektan maddelerle silinmesine özen gösterilecektir.
Havalandırma kapı ve pencerelerle sağlanacak, klima ve havalandırma sistemleri çalıştırılmayacaktır.
Abdesthane, şadırvan ve tuvaletler kapalı tutulacak, cemaatle veya bireysel namaz kılacak herkesin tıbbi/bez maske takması zorunlu olacaktır.
Tespih, rahle, ayakkabı çekeceği vb. malzemeler bulaş riskini artırmaması için bulundurulmayacak, Koronavirüs ile ilgili mücadele kapsamında alınacak tedbirleri içeren uyarıcı afişler cami ve mescitlere asılacaktır.
Kişilerin seccadelerini yanlarında getirmeleri ve ibadet alanına girecek herkesin ellerini dezenfekte etmeleri sağlanacaktır.
Cami yerleşkesi içerisinde bulunan türbelerin iç mekânları ziyarete açılmayacak; mevlit, toplu yemek vb. etkinlikler ile cami çıkışlarında ikram yapılmasına ve çeşitli ürünlerin satışına izin verilmeyecektir.
4
Abone Ol
Namaz kılacaklar arasında sosyal mesafenin sağlanması için ibadet edilecek mekânlarda her yönden birer metre mesafe olacak şekilde zeminde işaretleme yapılacaktır.
Namaz kılınacak alanların azami kapasiteleri, herkes tarafından görülebilecek bir şekilde uygun yerlere asılacak ve kişi sayısı yeterli noktaya ulaştığında cemaate uygun bir şekilde duyurulacaktır.
Cuma namazı, yeterli bahçesi/avlusu/açık alanı bulunan camilerde, şartların yeterli olmadığı yerleşim yerlerinde ise uygun görülen açık alanlarda, alınacak tedbirler çerçevesinde kılınabilecektir.
Camilerin kapalı alanları Cuma vaktinde kapalı tutulacaktır.
Cuma namazlarında vaaz yapılmayacak, Diyanet İşleri Başkanlığınca gönderilecek hutbeler hiçbir ilave ve çıkartma yapılmaksızın okunacak, namazların mümkün olduğunca kısa sürede kılınmasına çalışılacaktır.
Cuma namazlarında, her cami ve açık alan için en az beş kişiden müteşekkil Cuma Heyeti oluşturulacaktır.