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Hürriyet
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Dünya
hurriyet.com.tr / Fotoğraflar: Reuters
Haber Giriş: 17 Aralık 2020 - 15:48 | 

Salgının eski merkezi Wuhan'dan şoke eden görüntüler

Dünyayı kasıp kavuran ve yaklaşık 1.6 milyon insanın ölümüne neden olan koronavirüs salgını yaklaşık 1 yıl önce Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkmıştı. Virüsün ortaya çıktığı şehir olan Wuhan'da hayatın normale dönmesiyle birlikte gece hayatı da hareketlenmeye başladı.

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1.6 milyon insanın ölümüne neden olan salgın tüm dünyada yayılmaya devam etse de Çin, aylar önce Wuhan'da vaka kalmadığını açıkladı.

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Ülkede günlük vaka sayısı ise açıklanan verilere göre 20'yi geçmiyor.

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Reuters, salgından 1 yıl sonra Wuhan sokaklarını ve gece hayatını görüntüledi.

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Ülke genelinde vakaların azalmasıyla Çin'de gece hayatı dahil olmak üzere yaşam normale dönmeye başladı.

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Wuhan'da hayatın Aralık 2019 öncesine döndüğü ve gençlerin partilerde eğlendiği görülüyor.

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Çin ilk olarak Dünya Sağlık Örgütü'nü, 31 Aralık'ta bir "viral zatürre" konusunda uyarmış, bazı hastaların pazardaki satıcılar ve alışveriş yapanlar olduğu anlaşılınca, pazar kapatılmıştı.

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11 milyon nüfuslu kentte 50 bin vaka saptanırken, 4 bin kişi öldü. Kentte hızla 76 gün sürecek karantinaya gidildi.

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Bu sıkı önlemlerin ardından Çin'de vakalar olmasına karşın, Wuhan'da birkaç aydır hiçbir vaka bildirilmedi.

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Görüntülerde hayatın normal akışına döndüğü, sokak müzisyenlerinin müzik yaptığı görülüyor.

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Salgın eski merkezinin sakinleri eski günlerdeki gibi bir araya gelip eğleniyor, vakit geçiriyor.

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Dünyadan büyük tepkiler çeken ve hijyeni konusunda tartışmaların sürdüğü Çin mutfağı salgından hiç etkilenmemiş gibi görünüyor.

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Ayrıca şehir sakinlerinin salgın dönemindeki hijyen kurallarını unuttuğu ve çöplerini kaldırımlara attıkları görülüyor.

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Şehir sakinleri salgın hiç yaşanmamış gibi yaşamaya devam ediyor.

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Çoğu insan sokakta maskesiz gezmenin "keyfini" çıkarıyor.

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Gençler ise geç saatlere kadar süren partilerde çılgınlar gibi eğleniyor.

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