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Evdehayat
Haber Giriş: 24 Mart 2020 - 11:08, /

Sağlıklı sabahlar için: Yüksek proteinli kahvaltı önerileri

Kahvaltı günün en keyif veren öğünü. Ancak her sabah aynı şeyleri yemek bazen sıkıcı gelebiliyor.

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İşte size kolayca hazırlayabileceğiniz protein deposu kahvaltı önerileri!

2Renkli ekmekler

Renkli ekmekler

Kahvaltınızı renklendirmek için evdeki tüm malzemelerden yardım alabilirsiniz. Tam buğdaylı ekmek dilimlerini fıstık ezmesi-muz, krem peynir-hindi füme, avokado-yumurta gibi malzemeler ile süsleyin.

3Yumurtalı muffin

Yumurtalı muffin

Yumurta ile yapılabilecek en yaratıcı tariflerden biri yumurtalı muffindir. Yumurtayı zeytinyağı ile karıştırın ve muffin kalıplarına dökerek fırında pişirin. Dilerseniz içine beyaz peynir, zeytin, biber de ekleyebilirsiniz.

4Ispanaklı peynirli omlet

Ispanaklı peynirli omlet

2 yumurtayı iyice çırpın. Ardından doğranmış yeşillikleri ve peyniri ekleyip karıştırın. Tuz ve karabiberi de ekledikten sonra unu yavaş yavaş karıştırarak ilave edin. Az zeytinyağı koyduğunuz tavada önlü arkalı pişirin.

5Avokado tost

Avokado tost

Son zamanların en popüler kahvaltı seçeneklerinden biri de avokado tost. Avokadoyu ezin, biraz limon suyu, çörek otu ilave edin ve karıştırın. Kızarmış ekmeğinizin üzerine avokado karışımını sürün. Diğer yanda zeytinyağlı tavaya yumurtayı kırın ve pişirin. Pişen yumurtayı da ekmeğin üzerine koyun. Afiyet olsun!

6Yeşil içecek

Yeşil içecek

Elma, maydanoz, ıspanak yaprakları, zencefil, bal ve suyu blendara atın. İşte size harika bir kahvaltı alternatifi.

7Smoothie kasesi

Smoothie kasesi

Kahvaltıyı renkli bir hale getirmenin en güzel yollarından biri rengarenk kaseler hazırlamaktır. İhtiyacınız olan şeyler, yoğurt, chia tohumu, yulaf ezmesi, fıstık ezmesi ve meyveler. Gerisi hayal gücünüze kalmış!

8Kakaolu yulaf lapası

Kakaolu yulaf lapası

1 su bardağı yulaf ve 1 su bardağı sütü bir kaba koyun. Ardından 1 yemek kaşığı toz kakao ve 1 çay kaşığı bal ekleyin. İyice karıştırın ve buzdolabında 1 gece bekletin. Ertesi sabah karıştırın ve afiyet olsun. İsterseniz içine fındık, badem gibi yemişler ekleyebilirsiniz.

Kaynak Fotoğraflar: Alamy, iStock, Pexels

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