Haber Giriş: 24 Mart 2020 - 11:08,
Sağlıklı sabahlar için: Yüksek proteinli kahvaltı önerileri
Kahvaltı günün en keyif veren öğünü. Ancak her sabah aynı şeyleri yemek bazen sıkıcı gelebiliyor.
Yumurtalı muffin
Yumurta ile yapılabilecek en yaratıcı tariflerden biri yumurtalı muffindir. Yumurtayı zeytinyağı ile karıştırın ve muffin kalıplarına dökerek fırında pişirin. Dilerseniz içine beyaz peynir, zeytin, biber de ekleyebilirsiniz.
Avokado tost
Son zamanların en popüler kahvaltı seçeneklerinden biri de avokado tost. Avokadoyu ezin, biraz limon suyu, çörek otu ilave edin ve karıştırın. Kızarmış ekmeğinizin üzerine avokado karışımını sürün. Diğer yanda zeytinyağlı tavaya yumurtayı kırın ve pişirin. Pişen yumurtayı da ekmeğin üzerine koyun. Afiyet olsun!
Smoothie kasesi
Kahvaltıyı renkli bir hale getirmenin en güzel yollarından biri rengarenk kaseler hazırlamaktır. İhtiyacınız olan şeyler, yoğurt, chia tohumu, yulaf ezmesi, fıstık ezmesi ve meyveler. Gerisi hayal gücünüze kalmış!
Kakaolu yulaf lapası
1 su bardağı yulaf ve 1 su bardağı sütü bir kaba koyun. Ardından 1 yemek kaşığı toz kakao ve 1 çay kaşığı bal ekleyin. İyice karıştırın ve buzdolabında 1 gece bekletin. Ertesi sabah karıştırın ve afiyet olsun. İsterseniz içine fındık, badem gibi yemişler ekleyebilirsiniz.
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