Sağlıklı sabahlar için: Yüksek proteinli kahvaltı önerileri

Avokado tost Son zamanların en popüler kahvaltı seçeneklerinden biri de avokado tost. Avokadoyu ezin, biraz limon suyu, çörek otu ilave edin ve karıştırın. Kızarmış ekmeğinizin üzerine avokado karışımını sürün. Diğer yanda zeytinyağlı tavaya yumurtayı kırın ve pişirin. Pişen yumurtayı da ekmeğin üzerine koyun. Afiyet olsun!