Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi ne zaman? İŞKUR aracılığı ile 10 bin kişi alınacak

Sağlık Bakanlığı kura çekimi için geri sayım sürüyor. Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru sonuçlarını bekleyen adayların gözü kulağı kura çekilişinde. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden 15-21 Mart tarihleri arasında alınan Sağlık Bakanlığı 10 bin işçi alımı başvurularının değerlendirilmesi ardından kura yöntemiyle işçi alımları yapılacak. İşte, Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru sonuçlarında son durum...
Sağlık Bakanlığı 10 bin işçi alımı başvuruları sona erdi. Temizlik hizmetleri, koruma ve güvenlik hizmetleri, bakım ve onarım hizmetleri, şoförlük hizmetleri ve klinik destek elemanı olarak Sağlık Bakanlığı başvuruları İŞKUR üzerinden tamamlandı. Başvuru şartlarını taşıyarak atamaya hak kazananlar noter kurası sonucu belirlenecek. Ancak sonuç tarihi ve kura çekimi tarihi henüz belli olmadı.
Kura tarihi ve saati, kura yeri, kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek, bunun için adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.