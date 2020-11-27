MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSağlık Bakanlığı personel alım tercihleri ne zaman? ÖSYM tarih verdi!
GeriGündem Sağlık Bakanlığı personel alım tercihleri ne zaman? ÖSYM tarih verdi!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Gündem
Haber Giriş: 27 Kasım 2020 - 18:55 | 

Sağlık Bakanlığı personel alım tercihleri ne zaman? ÖSYM tarih verdi!

Sağlık Bakanlığı'nın taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere, KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı yapılacak. Söz konusu alımlar için tercih sürecinin ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alım tercihleri ne zaman?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Sağlık Bakanlığı'na 7 bini hemşire, 1700'ü ebe ve 2 bin 864'ü sağlık teknikeri/teknisyeni olmak üzere psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi unvanlarında alım yapılacak. İşte, tercih sürecinin başlayacağı tarih...

2TERCİH TARİHİ BELLİ OLDU
Abone Olgoogle-news

TERCİH TARİHİ BELLİ OLDU

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Sağlık Bakanlığının 12 bin sözleşmeli personel alımı tercihlerinin 1-7 Aralık tarihleri arasında yapılacağını bildirdi.

3
Abone Olgoogle-news

Aygün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "2020 KPSS Ön Lisans branş bazında sıralamaları 30 Kasım Pazartesi günü açıklayacağız. Sağlık Bakanlığının 12 bin sözleşmeli pozisyonuna tercihleri ise 1-7 Aralık tarihleri arasında alacağız. Yapacağınız tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını dilerim." ifadesini kullandı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi