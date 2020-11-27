Sağlık Bakanlığı personel alım tercihleri ne zaman? ÖSYM tarih verdi!

Sağlık Bakanlığı'na 7 bini hemşire, 1700'ü ebe ve 2 bin 864'ü sağlık teknikeri/teknisyeni olmak üzere psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi unvanlarında alım yapılacak. İşte, tercih sürecinin başlayacağı tarih...