Sağlık Bakanlığı personel alım tercihleri ne zaman? ÖSYM tarih verdi!
Sağlık Bakanlığı'nın taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere, KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı yapılacak. Söz konusu alımlar için tercih sürecinin ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alım tercihleri ne zaman?
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Sağlık Bakanlığı'na 7 bini hemşire, 1700'ü ebe ve 2 bin 864'ü sağlık teknikeri/teknisyeni olmak üzere psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi unvanlarında alım yapılacak. İşte, tercih sürecinin başlayacağı tarih...
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TERCİH TARİHİ BELLİ OLDU
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Sağlık Bakanlığının 12 bin sözleşmeli personel alımı tercihlerinin 1-7 Aralık tarihleri arasında yapılacağını bildirdi.
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Aygün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "2020 KPSS Ön Lisans branş bazında sıralamaları 30 Kasım Pazartesi günü açıklayacağız. Sağlık Bakanlığının 12 bin sözleşmeli pozisyonuna tercihleri ise 1-7 Aralık tarihleri arasında alacağız. Yapacağınız tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını dilerim." ifadesini kullandı.