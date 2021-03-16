Sağanak, kar ve fırtına uyarısı! Yarın hava nasıl olacak? MGM 17 Mart il il hava durumu tahminleri
Hava durumu tahminlerini son dakika açıklayan Meteoroloji, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu için karla karışık yağmur ve kar uyarısında bulundu. Marmara’nın güneydoğusu, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde ise kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Son hava durumu tahminlerine göre, İstanbul'da sağanak yağış çarşamba günü de etkili olacak. Mersin, Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay'da da yarın kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış ön görülüyor. İşte, MGM 17 Mart il il hava durumu raporu.