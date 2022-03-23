Resmi Tatiller 2022: Dini ve resmi bayramlar ne zaman?

Bu yıl dini ve resmi bayramlar için tatil planları içerisinde olan vatandaşlar konuyla ilgili bilgileri araştırıyorlar. 2022 dini ve resmi bayram tarihleri hakkında sorgulamalar devam ederken, diğer yandan da Ramazan ayı için hazırlıklar şimdiden başladı. Peki, bu yıl dini ve resmi bayramlar ne zaman? İşte, resmi tatiller 2022...