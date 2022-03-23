Resmi Tatiller 2022: Dini ve resmi bayramlar ne zaman?

Bu yıl dini ve resmi bayramlar için tatil planları içerisinde olan vatandaşlar konuyla ilgili bilgileri araştırıyorlar. 2022 dini ve resmi bayram tarihleri hakkında sorgulamalar devam ederken, diğer yandan da Ramazan ayı için hazırlıklar şimdiden başladı. Peki, bu yıl dini ve resmi bayramlar ne zaman? İşte, resmi tatiller 2022...
23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI TATİLİ: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tatili cumartesi gününe denk gelecek.
1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ TATİLİ: 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü pazar günü kutlanacak.
19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI: Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı perşembe gününe denk gelecek.
RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ: Ramazan Bayramı’nın ilk günü 2 Mayıs, son günü ise 4 Mayıs olacak.
15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ TATİLİ: Demokrasi ve Milli Birlik Günü cuma gününe denk gelecek.
KURBAN BAYRAMI TATİLİ: 2022 yılında Kurban Bayramı'nın 1. günü 9 Temmuz 2022 tarihinde idrak edilecek. 12 Temmuz ise bayramın son günü olacak.
30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI TATİLİ: Bayram salı günü kutlanacak.
29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI: Bayram cumartesi günü kutlanacak.