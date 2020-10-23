realme 7 Pro Türkiye'de satışa sunuldu! İşte öne çıkan özellikleri

Hızlı şarj özelliği ise telefonun en dikkat çeken özelliği. 65W hızlı şarj özelliğine sahip olan realme 7 Pro, 4500 mAh kapasiteli bataryaya sahip ve sadece 34 dakika gibi bir sürede yüzde 0'dan yüzde 100'e şarj olabiliyor.