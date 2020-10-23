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Teknoloji
Haber Giriş: 23 Ekim 2020 - 10:14 | 

realme 7 Pro Türkiye'de satışa sunuldu! İşte öne çıkan özellikleri

realme, bugüne kadar geliştirdiği en güçlü akıllı telefon olma özelliği taşıyan yeni amiral telefonu realme 7 Pro'yu Türkiye'de satışa sundu.

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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realme 7 Pro, şirketin yeni amiral telefonu olma özelliğine sahip ve Türkiye'de raflardaki yerini aldı. İşte ürünün öne çıkan tüm özellikleri ve fiyatı...

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6.4 inç ekran büyüklüğüne sahip olan realme 7 Pro, AMOLED ekran yapısını kullanıyor. YouTube üzerinden gerçekleştirilen canlı yayında paylaşılan yeni amiral telefonun ekran çözünürlüğü ise 2400x1080 piksel.

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Ekran gövde oranı yüzde 90.0'e ulaşan telefon, 600 nit seviyesinde ekran parlaklığına sahip ve gün ışığı altında da ekranı rahatça görebiliyorsunuz.

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Qualcomm'un 8nm sürecinde tasarlanan Snapdragon 720G işlemcisinden güç alan telefonda 2 adet Cortex-A76 ve 6 adet Cortex-A55 tabanlı özelleştirilmiş Kryo 465 çekirdeklerinden oluşan yonga seti bulunuyor ve üzerinde Adreno 618 grafik birimi yer alıyor.

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Kamera tarafında geldiğimizde ise telefonun arka yüzünde yer alan 64MP çözünürlüğünde 1/1.73 Sony IMX682 ana sensör, dört pikseli birleştirerek daha detaylı görseller elde edebiliyor.

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119 derecelik ultra geniş açıya sahip 8 MP ultra geniş sensöre de yer veren realme 7 Pro, aynı zamanda 2 MP siyah-beyaz portre sensörü ile 2 MP makro sensör kullanıyor.

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Cihazın ön yüzünde ise 32MP çözünürlüğünde Sony sensör barındırıyor.

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64MP sensörün altını çizen realme; yeni bir ultra yüksek çözünürlüklü algoritma geliştirirken, kullanıcılara her ultra 64MP çekimde, normal 2x teleskop lensinden bile daha iyi olan benzersiz bir netlik sağladı.

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Pro Modu'na gelelim. Bu modda kullanıcılar kamera parametrelerini manuel olarak ayarlayabiliyorlar.

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Yapay Zeka Renkli Portre Modu’nda ise portrenin bir kısmını renkli tutabiliyorsunuz.

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Hızlı şarj özelliği ise telefonun en dikkat çeken özelliği. 65W hızlı şarj özelliğine sahip olan realme 7 Pro, 4500 mAh kapasiteli bataryaya sahip ve sadece 34 dakika gibi bir sürede yüzde 0'dan yüzde 100'e şarj olabiliyor.

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Diğer yandan 12 dakikada yüzde 0'dan yüzde 50'ye kadar şarj olabilen telefon, 3 dakikada da yüzde 0'dan yüzde 13'e kadar şarj olabiliyor.

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realme 7 Pro ayrıca 18W USB PD ve Qualcomm Quick Charge teknolojilerine de destek veriyor.

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realme 7 Pro modeli 8GB RAM ve 128GB depolama kapasitesi ile 3999TL fiyat etiketi üzerinden raflardaki yerini alacak.

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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