realme 7 Pro incelemesi

realme'nin yeni akıllı telefonlarından realme 7 Pro, geçtiğimiz aylarda dünya genelinde ve Türkiye'de satışa sunuldu. Şirketin satışa sunulan en güçlü telefonu olma özelliğine sahip olan telefon, bakın hangi özelliklerle geliyor?
Ayna gümüşü ve ayna mavisi olmak üzere farklı renk seçenekleri sunan realme 7 Pro'nun hem arkasında hem de yan çerçevelerinde plastik malzeme tercih edilmiş. 3.5 mm'lik kulaklık girişinin telefonda yer alması ise önemli bir detay. Ses tarafında ayrıca stereo hoparlör desteğinin bulunması da dikkat çekici.
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6.4 inç ekran büyüklüğüne sahip olan ürün, 60 Hz'lik bir ekran paneline sahip. Super AMOLED panel ile gelen ve Full HD+ çözünürlük sunan telefonda Super AMOLED panel, 2400 x 1080 piksel çözünürlüğe sahip. Görüntü oranı 20:9 olan ekranın piksel yoğunluğu ise 411 ppi.
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Ekran yenileme hızında ilginç bir noktayı da hatırlatmak isteriz: Realme 6 Pro’da 6.6 inç büyüklüğünde 90Hz yenileme hızına sahip bir ekranla geliyor. Şirketin AMOLED panele geçiş yaparken ekranı küçültmesi ve yenileme hızını düşürmesi ilginç bir hamle olmuş. Ancak realme tarafından yapılan açıklamada, kullanıcılardan gelen geribildirimler doğrultusunda bu tasarımın ortaya çıkarıldığı da belirtiliyor.
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'Always On' yani 'Daima Açık Ekran' özelliği de bu telefonda mevcut. Bu sayede ekran her an saati ve gelen bildirimlere ilişkin ikonları gösterebiliyor. Ekranın sol üst köşesinde yuvarlak kamera deliği bulunuyor. Ekran parmak izi tarayıcısını da içinde barındırıyor.
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Otomatik parlaklık aktifken 585 nit ekran parlaklık seviyesi sunan realme 7 Pro, ortamın aydınlık seviyesine göre ekran parlaklığını otomatik olarak ayarlıyor.
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Qualcomm Snapdragon 720G işlemciden gücünü alan telefon, 8 GB RAM ve 128 GB dahili hafızayla geliyor. RAM kapasitesinin yüksekliği sayesinde telefon çoklu görev sırasında bir problemle karşılaşmıyor.
Bu arada bu alanın yaklaşık 20 GB’lık kısmı işletim sistemi dosyalarına ayrılmış. Ancak microSD kart desteği de bulunduğundan toplam hafızayı sonradan da artırabiliyorsunuz.
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Ortalama bir kullanıcının günlük standart işlerini yapması için yeterli bir telefon olan realme 7 Pro'da uygulamalar oldukça hızlı şekilde başlatılıyor, arayüz geçişleri sorunsuz biçimde yapılıyor.
Güvenlik tarafına geldiğimizde ise hem yüz tanıma özelliği hem de ekrana entegre parmak izi tarayıcısından söz edebiliriz. Parmak izi tarayıcısı oldukça hızlı çalışıyor. Ekrana entegre edilen bu tarayıcı, özellikle pandemi sürecinde maske taktığımız bugünlerde önemli bir avantaj sağlıyor.
Aynı durum, yüz tanıma özelliği için de geçerli ve oldukça hızlı çalışıyor. Öyle ki, karanlık bir odada olsanız da telefon yüzünüzü tanımayı başarıyor ve ekran kilidini kaldırıyor.
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Cihazın performansı da oyunları sorunsuz oynamak için yeterli seviyede. PUBG Mobile, Among Us gibi zorlayıcı oyunlarda sorun yaşamıyorsunuz ve akıcı bir şekilde oyun oynayabiliyorsunuz.
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4500 mAh kapasiteli batarya ömrüne sahip olan telefon, yapılan testlere bakıldığında 18 saat 10 dakika boyunca kesintisiz olarak video oynatabiliyor, 16 saat 12 dakika boyunca web’de gezinmeyi mümkün kılıyor ve 35 saat 48 dakika boyunca telefon görüşmesi yapabiliyor. realme 7 Pro'nun bekleme modundaki çalışma süresi ise 113 saati buluyor.
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65W SuperDart hızlı şarj desteği sunan telefon, batarya tamamen boşken 12 dakika içinde yüzde 50 doluluk oranına ulaşıyor. Tam şarj söz konusu olduğunda bu süre 34 dakika.
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Realme 7 Pro’nun arka yüzünde dörtlü bir kamera kurulumu bulunuyor. 64 megapiksel çözünürlüklü ana kameraya 8 megapiksel ultra geniş açılı kamera, 2 megapiksel makro kamera ve 2 megapiksel derinlik sensörü eşlik ediyor. Realme 6 Pro’da 2x optik zum yapabilen 12 megapiksel çözünürlüklü bir telefoto kamera bulunurken bu modelde yer almaması ise dikkatlerden kaçmıyor. Şirket bu değişikliği OLED ekrana geçmesi nedeniyle yapmış olabilir.
Yapay Zekâ desteğiyle sayesinde fotoğrafların renklerini daha canlı hâle getiren ürün, standart modda 16 megapiksel çözünürlüklü fotoğraflar çekilebiliyor. 64 megapiksel modunda çekim yapıldığında ise detay seviyesi biraz daha artıyor.
Uygun ışık koşulları sağlandığında realme 7 Pro'nun ultra geniş açılı kamerası makul seviyede görüntü yakalayabiliyor. Makro kamera ile görüntü almak için de nesneye 4 cm yaklaşmak şart.
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Ön yüzünde 32 megapiksel çözünürlüklü bir kamera bulunduran realme 7 Pro, 4K video kaydı da yapabiliyor.
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realme 7 Pro, gece çekimlerinde de ortalama seviyede bir performans sunuyor. Detay seviyesinin yeterli olduğu söylenebilir. Bulanık fotoğraf sorunuyla pek karşılaşmadık.
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Daha iyi gece fotoğrafları içinse Gece Modu’nu aktif hâle getirmek gerekiyor.
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Sonuç itibariyle realme 7 Pro'nun orta seviye bir fiyat/performans telefonu olduğunu söyleyebiliriz. Yazıyı hazırladığımız sırada ürünün fiyatı 3599 TL seviyelerindeydi. 3000-4000 TL fiyat bandında bir telefon arıyorsanız realme 7 Pro, seçeneklerinizin arasında olabilir.