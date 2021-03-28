realme 7 Pro incelemesi

Ortalama bir kullanıcının günlük standart işlerini yapması için yeterli bir telefon olan realme 7 Pro'da uygulamalar oldukça hızlı şekilde başlatılıyor, arayüz geçişleri sorunsuz biçimde yapılıyor.



Güvenlik tarafına geldiğimizde ise hem yüz tanıma özelliği hem de ekrana entegre parmak izi tarayıcısından söz edebiliriz. Parmak izi tarayıcısı oldukça hızlı çalışıyor. Ekrana entegre edilen bu tarayıcı, özellikle pandemi sürecinde maske taktığımız bugünlerde önemli bir avantaj sağlıyor.



Aynı durum, yüz tanıma özelliği için de geçerli ve oldukça hızlı çalışıyor. Öyle ki, karanlık bir odada olsanız da telefon yüzünüzü tanımayı başarıyor ve ekran kilidini kaldırıyor.