POMEM sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? POMEM sonuçlarında tarih belli oldu mu? Gözler PA duyurusunda!
POMEM mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarih için gözler Polis Akademisi Başkanlığı'ndan yapılacak açıklamaya çevrildi. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM) polis ihtiyacının karşılanması için kurulan Polis Akademisi'ne bağlı, 4 aylık eğitimin verildiği Polis Meslek Eğitim Merkezleri'ne (POMEM) yapılacak alımlar için düzenlenen 27. dönem mülakat sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, polis olma hayali kuran gençler tarafından merak ediliyor. Peki, POMEM sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? POMEM sonuçlarında tarih belli oldu mu? İşte, ayrıntılar...
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Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) polis adayları, hem teorik hem de pratik anlamda zorlu bir eğitim sürecinden geçirilerek mesleğe hazırlanıyor. Son olarak 27. dönem POMEM alımları için mülakat süreci tamamlanmıştı. Gözler şimdi 27. dönem POMEM sonuçlarında. İşte, 27. dönem POMEM sonuçlarında son durum...
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POMEM mülakat sonuçlarının adayların erişimine açılacağı tarihe ilişkin, EGM ya da Polis Akademisi tarafından paylaşılan resmi bir bilgi yok.
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POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
POMEM sözlü mülakat sonuçları, değerlendirmelerin tamamlanması ardından online platform üzerinden açıklanacak. 27. Dönem POMEM mülakat sonuç tarihi hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak geçtiğimiz yıllar kaynak alındığında POMEM sözlü mülakat sonuçlarının ekim ayı içerisinde açıklanması ön görülüyor.
Sınav sonuçları adaylara Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden duyurulacaktır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuçları duyurulmayacak ve sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğindedir.
Adayların başarı sıralamasına esas POMEM giriş puanı; adayın KPSS puanının %25’i, fiziki yeterlilik sınavı puanının %25’i ve mülakat sınavı puanının %50’sinin toplamıdır. Başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; KPSS’den alınan puan, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir.