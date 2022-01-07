POMEM başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 28. Dönem POMEM sonuç tarihi için gözler www.pa.edu.tr ekranında

Polis Akademisi Başkanlığı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine (POMEM) 28. dönemde alınacak öğrenci adayları için 27 Aralık'ta başlayan ön başvuru süreci 7 Ocak’ta sona erecek. POMEM başvurusunu tamamlayan adayları şimdi sonuç tarihini araştırıyor. Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine önlisans, lisans veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlardan 6.400 lisans (5.120 erkek ve 1.280 kadın), 1.600 önlisans (1.280 erkek ve 320 kadın) olmak üzere toplam 8.000 öğrenci alımı kontenjanı; 8.000 lisans (6.400 erkek ve 1.600 kadın), 2.000 önlisans (1.600 erkek ve 400 kadın) olmak üzere toplam 10.000 öğrenci alımı yapılacağı duyurulmuştu.