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Haber Giriş: 07 Ocak 2022 - 23:35 | 

POMEM başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 28. Dönem POMEM sonuç tarihi için gözler www.pa.edu.tr ekranında

POMEM başvuru sonuçları için gözler Polis Akademisi Başkanlığı'ndan yapılacak açıklamaya çevrildi. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan duyuruya göre Polis Akademisi Başkanlığı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine (POMEM) 28. dönemde toplam 10.000 öğrenci alımı yapılacak. 27 Aralık'ta başlayan ön başvuru süreci tamamlanırken sonuçlar için de beklentiler yoğunlaştı. POMEM sonuçları yapılan değerlendirmelerin ardından www.pa.edu.tr ekranında olacak. Peki, POMEM başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, 28. Dönem POMEM sonuçları hakkında bilgiler.

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Polis Akademisi Başkanlığı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine (POMEM) 28. dönemde alınacak öğrenci adayları için 27 Aralık'ta başlayan ön başvuru süreci 7 Ocak’ta sona erecek. POMEM başvurusunu tamamlayan adayları şimdi sonuç tarihini araştırıyor. Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine önlisans, lisans veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlardan 6.400 lisans (5.120 erkek ve 1.280 kadın), 1.600 önlisans (1.280 erkek ve 320 kadın) olmak üzere toplam 8.000 öğrenci alımı kontenjanı; 8.000 lisans (6.400 erkek ve 1.600 kadın), 2.000 önlisans (1.600 erkek ve 400 kadın) olmak üzere toplam 10.000 öğrenci alımı yapılacağı duyurulmuştu.
2
28. Dönem POMEM başvuru sonuçları ile ilgili herhangi bir tarih henüz duyurulmadı ancak https://www.pa.edu.tr/ adresinden yapılan açıklamada “Alıma ilişkin sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecektir.” denildi.
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28. Dönem POMEM Giriş Sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar için başvuru ücret ve hesap bilgileri Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesi (www.pa.edu.tr) adresinden duyurulacak. Sınavlarda başarılı olarak Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların Polis Memuru olarak atamaları yapılacak.
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