POMEM sınavları ne zaman, sınav ücreti ne zaman yatacak? Gözler 28. Dönem POMEM sınav tarihi ve yerlerinde!
POMEM sınavlarının ne zaman yapılacağı başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından gündeme geldi. Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine yapılacak öğrenci alımı için başvuru sonuçları belli oldu. EGM tarafından yapılan değerlendirme neticesinde ön başvurudan geçen adaylar sınav ücretini yatıracaklar. 28. Dönem sınav ücreti ve hesap numarası bilgileri Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet sitesi www.pa.edu.tr adresinden ilan edilecek. Peki, POMEM sınavları ne zaman? İşte, 28. Dönem POMEM sınav ücreti ve tarihleri hakkında detaylı bilgiler.
28. Dönem POMEM sınav ücreti ne zaman yatırılacak? sorusu, ön başvuru sonuçları ile öne çıkan başlıklardan oldu. 8.000 lisans (6.400 erkek ve 1.600 kadın), 2.000 önlisans (1.600 erkek ve 400 kadın) olmak üzere toplam 10.000 öğrenci alımı için Polis Akademisi Başkanlığı başvuru sonuçlarını ilan etti. 28. Dönem POMEM Giriş Sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar için, sınav ücreti ve sınav tarihi henüz belli olmadı.
POMEM SINAVLARI NE ZAMAN?
28. Dönem POMEM sınav tarihleri ilerleyen günlerde Polis Akademisi Başkanlığı tarafından ilan edilecek. Polis Akademisi Başkanlığı'ndan yapılan duyuruda şu ifadeler yer aldı;
Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinin 7. maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “…Ön başvurusu alınan erkek ve kadın adaylar ayrı ayrı olmak üzere en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanır ve o dönem için alınacak erkek ve kadın öğrenci kontenjanının on katına kadar aday şahsen müracaatta bulunmak üzere çağrılır. Şehit veya vazife malulü eş veya çocukları için bu hüküm uygulanmaz.” hükmüne istinaden lisans mezunu 62.175 erkek ile 16.000 kadın, ön lisans mezunu 16.000 erkek ile 4.000 kadın aday olmak üzere toplam 98.175 aday sınav aşamalarına katılmaya hak kazanmıştır.