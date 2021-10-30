POMEM mülakat sonuçları 2021 ne zaman açıklanacak? 27. Dönem POMEM sonuç tarihi için gözler PA'da
POMEM sonuçları için geri sayım devam ediyor. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından 2020 yılının aralık ayında başvuruları yapılan 27. Dönem POMEM alımlarında sözlü mülakat sınavları tamamlandı. 8 bin polis alımı için son süreçte mülakat sınavına katılım sağlayan adaylar sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından kayıt işlemlerini yapacaklar. POMEM mülakat sonuçları değerlendirmelerin ardından pa.edu.tr adresinden ve e Devletten sorgulanacak. Gözler şimdi "27. Dönem POMEM sonuçları açıklandı" duyurusunda. Peki, POMEM mülakat sonuçları 2021 ne zaman açıklanacak? İşte, POMEM sonuç tarihi hakkında ayrıntılı bilgiler.
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POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanır sorusu son gelişmeler ile adaylar tarafından takip ediliyor. Söz konusu sınavın üzerinden haftalar geçmesiyle adayların 27. Dönem POMEM sınav sonuçları için beklentileri de arttı. Ön sağlık kontrolü, fiziki yeterlilik sınavı ve mülakatların ardından sonuçların açıklanması ile adaylar okullara kayıtlarını gerçekleştirecek. Ancak, POMEM mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi.
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POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI NEREDEN AÇIKLANACAK?
POMEM mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Adayların sınav sonuçları, sınav ile ilgili işlemler tamamlandıktan sonra Polis Akademisi Başkanlığınca ilan edilir.
Sınav sonuçları adaylara Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden duyurulacaktır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuçları duyurulmayacak ve sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğindedir.
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Sınav sonuçları açıklandığı zaman Polis Akademisi Başkanlığı'nın aşağıda yer alan duyurular ekranından mülakat sonuçlarını öğrenebilirsiniz.
Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, mülakat sınav komisyonu tarafından mülakat sınavına tabi tutulurlar.
Adaylara, soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilir. Konu ile ilgili komisyonca adaya sorular sorulabilir. Değerlendirmede adayın;
a) Konu hakkında bilgi düzeyi,
b) Kendisinden istenileni kavrama,
c) Özgüveni,
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ç) İfade etme yeteneği,
d) Beden dilini kullanma becerisi,
olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter yirmi puan olmak üzere toplam yüz tam puan üzerinden yapılır. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir.