Piknik ve mangal yapmak yasak mı?

Hafta sonu yasaklarının risk durumuna göre cumartesi ya da her iki günde de kaldırılmasıyla birlikte gözler, piknik ve mangal yasağına çevrildi. Pandemi sürecinde yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek için getirilen mangal yapma yasağı, İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge ile denetime tabi tutuluyor. Peki, mangal yapma yasağı kalktı mı? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler