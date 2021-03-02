Piknik ve mangal yapmak yasak mı?

Mangal yasağı, hafta sonu için yasakların kaldırılmasıyla birlikte pek çok ilde araştırılan konu olmaya başladı. Mangal yasağı olmaması halinde piknik alanlarına giderek hazırlıklarını yapmak isteyen vatandaşlar, İçişleri Bakanlığı'nın bu konuda herhangi bir bilgi yayımlayıp yayımlamadığını merak ediyor. Peki, mangal yapmak yasak mı? İşte, piknik ve mangal yasağı hakkında son bilgiler
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Hafta sonu yasaklarının risk durumuna göre cumartesi ya da her iki günde de kaldırılmasıyla birlikte gözler, piknik ve mangal yasağına çevrildi. Pandemi sürecinde yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek için getirilen mangal yapma yasağı, İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge ile denetime tabi tutuluyor. Peki, mangal yapma yasağı kalktı mı? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
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İçişleri Bakanlığı genelgesiyle park, bahçe, piknik alanları, mesire yerleri, plajlar 1 Haziran'dan itibaren kullanılabiliyor.
Genelgede, yapılan değerlendirme sonucunda, 1 Haziran 2020 tarihinden itibaren geçerli olacak kararlar şöyle sıralandı:
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Kısıtlanan halka açık alan olan park ve bahçe ile rekreasyon ve piknik alanları, mesire ve ören yerleri ile sahil bantlarında (plajlar) piknik, spor, yürüyüş, gezi, balık tutma faaliyetlerine (yerleşim yeri içi park/bahçelerde mangal yapmak hariç olmak üzere) belirlenen kurallar ve mesafe şartlarına uyularak 1 Haziran 2020'den itibaren başlanacak.
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Mangal yakma kısıtlamasının ne zaman sona ereceği henüz bilinmiyor. Konuya dair ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.