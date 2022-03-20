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Pazartesi günü okullar tatil mi? İstanbul'da 21 Mart'ta okul var mı, okullar nerelerde tatil olacak? Gözler valiliklerin kar tatili haberlerinde!

#Okul#Kar Yağışı#İstanbul Valiliği

Kar tatili haberleri için gözler Valiliklerden yapılacak açıklamaya çevrildi. Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da başlayan kar yağışı cumartesi günü etkisini artırdı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya "Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım" uyarısında bulundu. Kar yağışının en çok etkili olduğu İstanbul'da da okulların pazartesi gününe kadar tatil olacağı; Kocaeli, Trabzon, Rize gibi illerde ise eğitim öğretime cuma günü ara verilmesi kararlaştırılmıştı. Olumsuz hava koşulları devam ederken kar tatilinin uzaması yönünde veli ve öğrencilerin beklentileri arttı. Peki, pazartesi okullar tatil mi, 21 Mart'ta okul var mı? İşte, kar tatili haberleri ile ilgili son gelişmeler.

1/4Pazartesi günü okullar tatil mi İstanbulda 21 Martta okul var mı, okullar nerelerde tatil olacak Gözler valiliklerin kar tatili haberlerinde

Pazartesi okul var mı? sorusu kar yağışının devam ettiği illerde gündeme geldi. Yurdun büyük bir bölümünde etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle İstanbul'da okulların pazartesi günü de tatil olup olmayacağı veli ve öğrencilerin odaklandığı konulardan oldu. Meteoroloji'nin son hava durumu raporuna göre İstanbul'da kar yağışı pazar günü öğle saatlerine kadar devam edecek. Okullarda kar tatili ile ilgili ise henüz yapılan bir açıklama bulunmuyor.

2/4PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ

PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ?

Pazartesi okulların tatil olduğu ile ilgili bir açıklama yapılmadı. Kar tatili haberlerinin pazar akşamı gelmesi bekleniyor. Valilik açıklamaları geldiği takdirde haberlerimizde yer vereceğiz.

3/4İSTANBULDA KAR NE ZAMAN DURACAK

İSTANBUL'DA KAR NE ZAMAN DURACAK?

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Bir kar yağıyor, bir güneş açıyor. Bu seferki kar yağışı biraz daha değişik. Atmosferde bir kararsızlık var bugünlerde, yukarı seviyelerde çok soğuk bir hava var, yerde ise 3-4 derecelik bir sıcaklık var. İstanbul'un çeşitli yerlerine arada sırada kar yağıyor, arada sırada yağmıyor. Akşama kadar yoğun bir kar yağışı bekleniyor. Bugün kar yoğun olarak devam edecek, gece yarısından sonra biraz hafifliyor. Pazar günü öğleden sonra hafifleyecek, pazartesi gününe bir şey kalmayacak. Tipi şeklinde görüyoruz kar yağışını bu sefer." dedi.

4/4KAR ÖNLEMLERİ AZALTILDI

KAR ÖNLEMLERİ AZALTILDI

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kıymetli İstanbullular; 20 Mart Pazar günü (YARIN) 10.00’dan itibaren Motosiklet, Elektrikli scooter ve Motokuryelerin Trafiğe çıkışlarına İZİN VERİLECEKTİR. Kurallara riayet eden bütün şirketlere ve motosiklet sürücülerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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#Okul#Kar Yağışı#İstanbul Valiliği