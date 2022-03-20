Pazartesi günü okullar tatil mi? İstanbul'da 21 Mart'ta okul var mı, okullar nerelerde tatil olacak? Gözler valiliklerin kar tatili haberlerinde!

Pazartesi okul var mı? sorusu kar yağışının devam ettiği illerde gündeme geldi. Yurdun büyük bir bölümünde etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle İstanbul'da okulların pazartesi günü de tatil olup olmayacağı veli ve öğrencilerin odaklandığı konulardan oldu. Meteoroloji'nin son hava durumu raporuna göre İstanbul'da kar yağışı pazar günü öğle saatlerine kadar devam edecek. Okullarda kar tatili ile ilgili ise henüz yapılan bir açıklama bulunmuyor.
Pazartesi okulların tatil olduğu ile ilgili bir açıklama yapılmadı. Kar tatili haberlerinin pazar akşamı gelmesi bekleniyor. Valilik açıklamaları geldiği takdirde haberlerimizde yer vereceğiz.
CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Bir kar yağıyor, bir güneş açıyor. Bu seferki kar yağışı biraz daha değişik. Atmosferde bir kararsızlık var bugünlerde, yukarı seviyelerde çok soğuk bir hava var, yerde ise 3-4 derecelik bir sıcaklık var. İstanbul'un çeşitli yerlerine arada sırada kar yağıyor, arada sırada yağmıyor. Akşama kadar yoğun bir kar yağışı bekleniyor. Bugün kar yoğun olarak devam edecek, gece yarısından sonra biraz hafifliyor. Pazar günü öğleden sonra hafifleyecek, pazartesi gününe bir şey kalmayacak. Tipi şeklinde görüyoruz kar yağışını bu sefer." dedi.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kıymetli İstanbullular; 20 Mart Pazar günü (YARIN) 10.00’dan itibaren Motosiklet, Elektrikli scooter ve Motokuryelerin Trafiğe çıkışlarına İZİN VERİLECEKTİR. Kurallara riayet eden bütün şirketlere ve motosiklet sürücülerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.