Ortaöğretim KPSS ne zaman? İşte Lise KPSS oturumu hakkında son durum

Kamuya bağlı kurumlarda devlet memuru olarak istihdam edilme hayali kuran yüz binlerce ortaöğetim (lise) mezunu vatandaşın başvuru yapacağı Ortaöğretim KPSS sınavı için araştırmalar hız kazandı. Ağustos ayına kısa bir süre kalması birlikte en çok merak edilen konulardan biri de ortaöğretim yani lise mezunlarına yönelik düzenlenecek olan Kamu Personeli Sınavı'nın (KPSS) ne zaman yapılacağı oldu. İşte, Lise KPSS oturumu hakkında son durum...