Okulların açılış tarihi belli oldu: Okullar ne zaman açılacak, 21 Eylül'de açılacak mı? MEB ve Sağlık Bakanı Koca duyurdu
Okullar ne zaman açılacak? sorusunun yanıtı veli ve öğrenciler tarafından son dakika açıklamalarla takip ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nı doğrudan ilgilendiren bir konu olmasına karşın Sağlık Bakanlığı'nın görüşlerinin de önem arz etmesi dolayısıyla belirli dönemlerde açıklama yapan her iki bakanlık, 2020 okulların açılış tarihi hakkında bazı bilgiler aktarıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu toplantısının ardından 21 Eylül okulların açılış tarihiyle ilgili değerlendirmelerde bulunarak, "Okulların temelde açılmasından yana bir yaklaşım içerisindeyiz" dedi. Peki, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından yapılan açıklamaya göre okullar ne zaman açılacak ve okulların açılış tarihi net olarak belli oldu mu? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler..
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