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Okullarda yaz tatili ne zaman başlayacak? İşte tarih bilgisi

#Okul#Yaz Tatili

2021-2022 eğitim öğretim yılı ikinci kanaat döneminin tamamlanmasına kısa süre kala, milyonlarca öğrenci ve veli de karnelerin ne zaman alınacağını internet üzerinden sorgulamaya başladı. 2022 yılı eğitim öğretim takvimi Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) internet sitesi üzerinden daha önce yayınlanmıştı. Peki, karneler ne zaman alınacak? İşte, okullarda yaz tatili ne zaman başlayacak?

1/3Okullarda yaz tatili ne zaman başlayacak İşte tarih bilgisi

Haziran ayının yaklaşması ve havaların ısınmasıyla birlikte milyonlarca öğrenci ve velinin gözü, 2022 yılı yaz tatiline çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) okulları ne zaman kapatacağını merak eden öğrenci ve veliler, internette '2022 az Tatili Ne Zaman başlayacak?' sorusuna yanıt arıyor. İşte, konuya dair merak edilenler...

2/32022 YAZ TATİLİ NE ZAMAN

2022 YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

7 Şubat 2022 Pazartesi başlayan ikinci dönem, 17 Haziran 2022 cuma günü son bulacak. Bu durumda 2021-2022 eğitim yılı 17 Haziran günü bitmiş olacak.

3/32021-2022 EĞİTİM YILI TAKVİMİ

2021-2022 EĞİTİM YILI TAKVİMİ

İlk ara tatil 15-19 Kasım, ikincisi ise 11-15 Nisan 2022 tarihleri arasında yapılacak.

Sömestr tatili, 24 Ocak 2022’de başlayıp 4 Şubat 2022’de tamamlanacak.

İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak, 11-15 Nisan arasında ikinci ara tatil yapılacak.

17 Haziran 2022 cuma eğitim öğretim yılı sona erecek.

 

 

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#Okul#Yaz Tatili