Okullarda yaz tatili ne zaman başlayacak? İşte tarih bilgisi

Haziran ayının yaklaşması ve havaların ısınmasıyla birlikte milyonlarca öğrenci ve velinin gözü, 2022 yılı yaz tatiline çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) okulları ne zaman kapatacağını merak eden öğrenci ve veliler, internette '2022 az Tatili Ne Zaman başlayacak?' sorusuna yanıt arıyor. İşte, konuya dair merak edilenler...