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Haber Giriş: 01 Kasım 2021 - 20:46 | 

Okullarda yaz tatili ne zaman başlayacak? İşte 2021-2022 eğitim yılı tatil takvimi

MEB'in üç aylık yaz tatilinin ne zaman başlayacağını merak eden çok sayıda ilk ve orta öğretim öğrencisi, konu hakkında bilgi almak adına internette araştırma yapıyor. 2022 yaz tatili planını şimdiden şekillendirmek isteyen vatandaşlar, konuya ilişkin kesin bilgiler elde etmek istiyor. Peki, okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili ne zaman başlayacak?

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2021-2022 eğitim öğretim yılındaki yoğun sınav ve ders temposunun son bulacağı tarihi heyecanla bekleyen öğrenciler, Geçtiğimiz eylül ayında başlayan sezonun ne zaman biteceğini merakla sorguluyor. Gözler şimdi önce sömestr tatili ardından da yaz tatilinin başlayacağı tarihte. İşte, 2021-2022 eğitim yılı takvimi...

2SÖMESTR TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK

SÖMESTR TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sömestr tatili, 24 Ocak 2022’de başlayıp 4 Şubat 2022’de tamamlanacak.

3KASIM VE NİSAN ARA TATİL TARİHLERİ

KASIM VE NİSAN ARA TATİL TARİHLERİ

İlk ara tatil 15-19 Kasım, ikincisi ise 11-15 Nisan 2022 tarihleri arasında yapılacak.

42022 YAZ TATİLİ NE ZAMAN

2022 YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak, 11-15 Nisan arasında ikinci ara tatil yapılıp 17 Haziran 2022 Cuma sona eğitim öğretim yılı sona erecek.

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