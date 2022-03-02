Okullarda karantina süresinde son dakika açıklama: Okullarda iki vakanın çıkması durumunda karantina olacak mı?

Okullarda karantina uygulaması kaldırıldı mı sorusu Bakan Koca'nın açıklamaları ile yanıt buldu. Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Bakan Koca, koronavirüste yeni dönemle ilgili alınan kararları açıkladı. Sözlerine "Size nihayet beklediğiniz haberleri vereceğim" diye başlayan Bakan Koca, kaldırılan koronavirüs kısıtlamalarını madde madde açıkladı. Alınan karara göre Okullarda 2 vakanın çıkması durumunda karantina uygulaması olmayacak.
Koronavirüste yeni dönemle ilgili alınan kararlar belli oldu. Bakan Koca okullarda karantina uygulaması ile ilgili şunları söyledi;
- Artık açık havada maske kullanmak zorunda değiliz.
- Kapalı ortamlarda havalandırma yeterliyse, maske takmak şart değil.
- Yeni dönemde HES uygulaması kaldırıldı. Hiçbir kurum ya da kuruluşta girilişte HES kodu uygulaması yapılmayacak.
- Hastalık belirtisi olmayan kişilerden test istenmeyecek.
- Okullarda 2 vakanın çıkması durumunda karantina uygulaması olmayacak.
Bir konuya dikkatinizi çekmek istiyorum. Bir kişi salgın bitmedi demediğinde somut gerçek değişmiyor. Salgın somut etkisini yitirdi, gözle görülür gerçek budur. Bundan sonra ne yapılmalı derseniz cevabı çok açık. Salgın ile toplum olarak kısıtlamalarla mücadele etmekten bireysel korunma aşamasına geçmeliyiz. Maske konusunda bence prensip şudur; Maskeleri hayatımızdan çıkarmıyoruz, maskeyi gerektiğinde takmak suretiyle yanımızda taşıyoruz. Maske günlük hayatımızın vazgeçilmez olanı olmalıdır.
Hiç ek hastalığı olmayanların %8inin vefat yaş ortalaması 63.
13 ayrı ek hastalığı olanların vefat yaş ortalaması ise 77.
Vefat yaş ortalaması 2021 Mayıs ayı, (Deltanın yoğun olduğu) yaş ortalaması 68 iken Omicron varyantının baskın olduğu iki haftada vefat edenlerin yaş ortalaması 77'ye kadar yükseldi.
Yaş gruplarına göre vefat oranlarına bakıldığında son ay vefat edenlerin %91.5'i 60 yaşından büyükler.
Hastaneye günlük yatışlara bakınca omicron öncesi duruma dönmüş görünüyoruz.
Yoğun bakıma günlük yatışlar önemli ölçüde düştü.