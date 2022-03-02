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Okullarda karantina süresinde son dakika açıklama: Okullarda iki vakanın çıkması durumunda karantina olacak mı?

#Karantina#Okul#Koronavirüs

Okullarda karantina uygulamasının durumu Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından gündeme geldi. Yaklaşık 2 yıldır koronavirüs mücadelesi sürerken Bilim Kurulu Toplantısı'nda yeni kararlar alındı. Alınan yeni kararlara göre; Açık havada maske zorunluluğu ve HES kodu kaldırıldı, okullarda karantina uygulanması sona erdi. Peki, okullarda iki vakanın çıkması durumunda karantina olacak mı? İşte, o konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler.

1/4Okullarda karantina süresinde son dakika açıklama: Okullarda iki vakanın çıkması durumunda karantina olacak mı

Okullarda karantina uygulaması kaldırıldı mı sorusu Bakan Koca'nın açıklamaları ile yanıt buldu. Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Bakan Koca, koronavirüste yeni dönemle ilgili alınan kararları açıkladı. Sözlerine "Size nihayet beklediğiniz haberleri vereceğim" diye başlayan Bakan Koca, kaldırılan koronavirüs kısıtlamalarını madde madde açıkladı. Alınan karara göre Okullarda 2 vakanın çıkması durumunda karantina uygulaması olmayacak.

2/4OKULLARDA KARANTİNA KALDIRILDI MI

OKULLARDA KARANTİNA KALDIRILDI MI?

Koronavirüste yeni dönemle ilgili alınan kararlar belli oldu. Bakan Koca okullarda karantina uygulaması ile ilgili şunları söyledi;

- Artık açık havada maske kullanmak zorunda değiliz.

- Kapalı ortamlarda havalandırma yeterliyse, maske takmak şart değil.

- Yeni dönemde HES uygulaması kaldırıldı. Hiçbir kurum ya da kuruluşta girilişte HES kodu uygulaması yapılmayacak.

- Hastalık belirtisi olmayan kişilerden test istenmeyecek.

- Okullarda 2 vakanın çıkması durumunda karantina uygulaması olmayacak.

3/4BAKAN KOCANIN YAPTIĞI DİĞER AÇIKLAMALAR

BAKAN KOCA'NIN YAPTIĞI DİĞER AÇIKLAMALAR

Bir konuya dikkatinizi çekmek istiyorum. Bir kişi salgın bitmedi demediğinde somut gerçek değişmiyor. Salgın somut etkisini yitirdi, gözle görülür gerçek budur. Bundan sonra ne yapılmalı derseniz cevabı çok açık. Salgın ile toplum olarak kısıtlamalarla mücadele etmekten bireysel korunma aşamasına geçmeliyiz. Maske konusunda bence prensip şudur; Maskeleri hayatımızdan çıkarmıyoruz, maskeyi gerektiğinde takmak suretiyle yanımızda taşıyoruz. Maske günlük hayatımızın vazgeçilmez olanı olmalıdır.

4/4Okullarda karantina süresinde son dakika açıklama: Okullarda iki vakanın çıkması durumunda karantina olacak mı

Hiç ek hastalığı olmayanların %8inin vefat yaş ortalaması 63.

13 ayrı ek hastalığı olanların vefat yaş ortalaması ise 77.

Vefat yaş ortalaması 2021 Mayıs ayı, (Deltanın yoğun olduğu) yaş ortalaması 68 iken Omicron varyantının baskın olduğu iki haftada vefat edenlerin yaş ortalaması 77'ye kadar yükseldi.

Yaş gruplarına göre vefat oranlarına bakıldığında son ay vefat edenlerin %91.5'i 60 yaşından büyükler.

Hastaneye günlük yatışlara bakınca omicron öncesi duruma dönmüş görünüyoruz.

Yoğun bakıma günlük yatışlar önemli ölçüde düştü.

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#Karantina#Okul#Koronavirüs