Okullarda karantina süresinde son dakika açıklama: Okullarda iki vakanın çıkması durumunda karantina olacak mı?

OKULLARDA KARANTİNA KALDIRILDI MI?

Koronavirüste yeni dönemle ilgili alınan kararlar belli oldu. Bakan Koca okullarda karantina uygulaması ile ilgili şunları söyledi;



- Artık açık havada maske kullanmak zorunda değiliz.



- Kapalı ortamlarda havalandırma yeterliyse, maske takmak şart değil.



- Yeni dönemde HES uygulaması kaldırıldı. Hiçbir kurum ya da kuruluşta girilişte HES kodu uygulaması yapılmayacak.



- Hastalık belirtisi olmayan kişilerden test istenmeyecek.



- Okullarda 2 vakanın çıkması durumunda karantina uygulaması olmayacak.



