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Haber Giriş: 26 Kasım 2021 - 22:39 | 

Okullarda ilk dönem ne zaman bitiyor? İşte sömestr tatili başlangıç tarihi

Okullarda ara tatil sonrası ders zili 22 Kasım'da çaldı. Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci ara tatil sonrası eğitime başladı. Milyonlarca öğrenci şimdi ise bu eğitim yılının sömestr tarihini sorguluyor. Peki, okullarda ilk dönem ne zaman bitiyor?

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Kovid-19 salgını nedeniyle yaklaşık 1,5 yıllık aranın ardından 2021-2022 eğitim öğretim yılı, 6 Eylül 2021'de yüz yüze ve tam zamanlı olarak başlamıştı. 2021-2022 eğitim ve öğretim döneminin 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayan ilk ara tatilinin sona ermesiyle öğrenciler derslerine girdi. Bu gelişmenin ardından, öğrencilerin karne alacağı yarıyıl tatili tarihi merak konusu oldu. İşte, sömestr tatili başlangıç tarihi...
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Ara tatilin ardından 2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönemi 21 Ocak 2022 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili ise 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.
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Öğrenciler ikinci dönemdeki ara tatili ise 11 Nisan-15 Nisan 2022'de yapacak. İkinci dönem 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.
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