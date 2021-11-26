Okullarda ilk dönem ne zaman bitiyor? İşte sömestr tatili başlangıç tarihi

Kovid-19 salgını nedeniyle yaklaşık 1,5 yıllık aranın ardından 2021-2022 eğitim öğretim yılı, 6 Eylül 2021'de yüz yüze ve tam zamanlı olarak başlamıştı. 2021-2022 eğitim ve öğretim döneminin 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayan ilk ara tatilinin sona ermesiyle öğrenciler derslerine girdi. Bu gelişmenin ardından, öğrencilerin karne alacağı yarıyıl tatili tarihi merak konusu oldu. İşte, sömestr tatili başlangıç tarihi...