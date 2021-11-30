Okullar tatil mi? Yarın (1 Aralık Çarşamba) okul var mı? Tatil haberlerinde son durum
Okullar tatil mi, sorusunun yanıtı İstanbul, Ankara, Çanakkale Bursa, başta olmak üzere çok sayıda ilde gündeme geldi. Marmara Bölgesi'nde şiddetli fırtına ve sağanak yağış adeta hayatı felç etti. 130 kilometreye çıkan lodos sonrası valiliklerin verdiği karar ile salı günü eğitim ve öğretime birçok ilde ara verildi. Meteoroloji'nin yaptığı uyarıların yer aldığı Tekirdağ, Yalova, Sinop, Kocaeli, Sakarya ve Balıkesir gibi illerde veli ve öğrencilerin gözü il valiliklerinin fırtına tatili haberlerine çevrildi. İlkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri yarın okulların tatil olup olmayacağını resmi açıklamalar ile öğrenecekler. Peki, yarın okullar tatil mi, 1 Aralık Çarşamba günü okul var mı? İşte, o konuyla ilgili bilgiler.
Okullar tatil mi? sorusunun yanıtı dün akşam valiliklerden gelen peş peşe açıklama ile yanıt buldu. İstanbul'da şiddetli fırtına etkili olurken lodos nedeni ile vatandaşlar zor anlar yaşadı. Birçok ilçede çatı ve dükkan tabelaları caddeye savruldu. 4 kişinin hayatını kaybettiği kentte fırtına sebebi ile 30 Kasım Salı günü yüz yüze eğitime İstanbul'da ara verildi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, hayatı olumsuz etkileyen Lodos nedeniyle İstanbul'da salı günü ilkokul, ortaokul ve lise kademeleri dahil tüm okulların tatil olduğunu duyurdu. Sinop, Tekirdağ, Balıkesir, Çanakkale, Kocaeli, Yalova, Bursa ve Sakarya'da da fırtına ve yağış nedeniyle okullar bugün tatil edildi. Öte yandan İstanbul'daki bazı üniversiteler de fırtına nedeniyle online eğitim kararı aldı.
Ancak 1 Aralık çarşamba günü için herhangi bir tatil açıklaması bulunmuyor.
Ancak 1 Aralık çarşamba günü için herhangi bir tatil açıklaması bulunmuyor.
İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?
İstanbul başta olmak üzere birçok ilde 30 Kasım Salı günü okullar tatil olmuştu.
İstanbul Valiliği, kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle bütün eğitim kurumlarında bugün 1 gün süreyle "yüz yüze eğitim" faaliyetlerine ara verildiğini açıkladı. -İstanbul'da yüz yüze eğitime yarın için ara verildiHayat felç oldu... Metrobüsler motosiklelilere duvar oldu
Fırtına nedeniyle okullar ve üniversiteler tatil
İstanbul Valiliği, kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle bütün eğitim kurumlarında bugün 1 gün süreyle "yüz yüze eğitim" faaliyetlerine ara verildiğini açıkladı. -İstanbul'da yüz yüze eğitime yarın için ara verildiHayat felç oldu... Metrobüsler motosiklelilere duvar oldu
Fırtına nedeniyle okullar ve üniversiteler tatil
Valilik'ten yapılan açıklama şöyle:
"Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden alınan son verilere göre; ilimizdeki kuvvetli rüzgâr ve fırtınanın, bu gece yarısına kadar 90-110 km/sa hızda devam ederek gece saatlerinden itibaren hızını biraz azaltacağı ve bugün saat 18.00'e kadar 70-90 km/sa hızda sürdüreceği tahmin edilmektedir. İstanbullu vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin olumsuz hava koşulları sebebiyle mağduriyet yaşamamaları için Valiliğimizce; resmî-özel tüm okullar, halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmî okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında 'yüz yüze eğitim' faaliyetlerine 30 Kasım 2021 Salı günü 1 gün süreyle ara verilmiştir.
Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malûl ve engelliler ile hamile personelimiz de ayrıca bir talimat veya talebe gerek kalmaksızın, belirlenen tatil süresince idari izinli sayılacaklardır."
"Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden alınan son verilere göre; ilimizdeki kuvvetli rüzgâr ve fırtınanın, bu gece yarısına kadar 90-110 km/sa hızda devam ederek gece saatlerinden itibaren hızını biraz azaltacağı ve bugün saat 18.00'e kadar 70-90 km/sa hızda sürdüreceği tahmin edilmektedir. İstanbullu vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin olumsuz hava koşulları sebebiyle mağduriyet yaşamamaları için Valiliğimizce; resmî-özel tüm okullar, halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmî okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında 'yüz yüze eğitim' faaliyetlerine 30 Kasım 2021 Salı günü 1 gün süreyle ara verilmiştir.
Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malûl ve engelliler ile hamile personelimiz de ayrıca bir talimat veya talebe gerek kalmaksızın, belirlenen tatil süresince idari izinli sayılacaklardır."
ÜNİVERSİTELER BUGÜN TATİL Mİ?
Bazı üniversiteler İstanbul Valiliği ve AFAD’ın uyarılarını dikkate alarak online eğitime geçti. Yıldız Teknik, Maltepe, İstanbul Teknik, MEF, İstanbul Galata, Bahçeşehir, Medipol, Gelişim, Kültür, Yeditepe,Altınbaş ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi gibi üniversitelerin de aralarında bulunduğu yükseköğretim kurumlarında yüz yüze yapılacak derslerin online olacağını, sınavların da ertelendiğini sosyal medya hesaplarından duyurdu.
HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL EDİLDİ?
KOCAELİ Valisi Seddar Yavuz, olumsuz hava koşulları ve lodos nedeniyle bugün il genelinde yüz yüze eğitimin bir gün süreyle tatil edildiğini açıkladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre bugün yurdun birçok bölümünde fırtına yaşamı olumsuz etkileyecek. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz akşam saatlerinde sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile olumsuz hava koşulları ve lodos nedeniyle il genelinde eğitim kurumlarında yüz yüze eğitimin bugün bir gün süreyle tatil edildiğini açıkladı. Vali Yavuz, kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelin de izinli sayılacağını belirtti.
SİNOP'TA EĞİTİME ARA
Sinop genelinde tüm okullar yurt genelinde etkili olan kuvvetli fırtına nedeniyle 1 gün süreyle tatil edildi. Üniversitede derslere de fırtına arası verildi. Sinop Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Olumsuz hava koşulları ve şiddetli fırtına nedeniyle ilimiz ve tüm ilçelerimizde; 30 Kasım Salı günü tüm resmi ve özel okullar, özel eğitim kurumları, Halk Eğitim kursları, özel öğretim kursları bir gün tatil edilmiştir” denildi. Açıklamada ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli çalışanların bir gün süre ile idari izinli sayılacağı belirtildi.
Sinop Üniversitesi’nden de fırtına nedeniyle derslere ara verileceği duyuruldu. Rektörlük tarafından, “30 Kasım Salı günü Sinop genelinde beklenen olumsuz hava koşulları ve şiddetli yağış sebebiyle, Üniversitemizde ileri bir tarihte telafisi yapılmak üzere yüz yüze eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca merkez ve ilçelerimizdeki birimlerde görev yapan hamile ve engelli personelimizin 30 Kasım Salı günü idari izinli sayılması kararlaştırılmıştır” açıklaması yapıldı.
Sinop Üniversitesi’nden de fırtına nedeniyle derslere ara verileceği duyuruldu. Rektörlük tarafından, “30 Kasım Salı günü Sinop genelinde beklenen olumsuz hava koşulları ve şiddetli yağış sebebiyle, Üniversitemizde ileri bir tarihte telafisi yapılmak üzere yüz yüze eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca merkez ve ilçelerimizdeki birimlerde görev yapan hamile ve engelli personelimizin 30 Kasım Salı günü idari izinli sayılması kararlaştırılmıştır” açıklaması yapıldı.
SAKARYA'DA EĞİTİME ARA
Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, olumsuz hava koşulları ve lodos nedeniyle Yüz Yüze Eğitim öğretime bir gün ara verildiğini duyurdu. Kaldırım, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, kentte etkili olan kuvvetli rüzgar ve fırtınanın, sağanakla beraber bugün da sürmesinin beklendiğini belirtti.
Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olması konusunda uyaran Kaldırım, "Sevgili hemşehrilerim, ilimizde hayatı olumsuz etkilemeye devam eden hava koşulları ve lodos nedeniyle, eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 30 Kasım Salı günü bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadesini kullandı.
Vali Kaldırım, kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelin de bir gün izinli sayılacağını aktardı.
Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olması konusunda uyaran Kaldırım, "Sevgili hemşehrilerim, ilimizde hayatı olumsuz etkilemeye devam eden hava koşulları ve lodos nedeniyle, eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 30 Kasım Salı günü bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadesini kullandı.
Vali Kaldırım, kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelin de bir gün izinli sayılacağını aktardı.
YALOVA'DA 1 GÜNLÜK FIRTINA TATİLİ
Yalova Valiliği'nden yapılan açıklamada salı günü eğitime ara verildiği bildirildi. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı;
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre; ilimiz genelinde devam eden olumsuz hava koşulları ve lodosun (bugün) 30 Kasım 2021 Salı gününde de devam edeceği bildirilmiştir.
Hemşehrilerimizin, öğretmen ve öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması için; resmî-özel tüm okullar, halk eğitim merkezleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerimiz, resmî okullardaki destekleme ve yetiştirme kurslarımız ile özel okullardaki takviye kurslarımız da dahil olmak üzere bütün eğitim kurumlarında 30 Kasım 2021 Salı günü bir günlük ara verilmesi uygun görülmüştür.
Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malûl ve engellilerimiz, hamile personelimiz de ayrıca bir talimat veya talebe gerek kalmaksızın bir gün süreyle idari izinli sayılacaklardır.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre; ilimiz genelinde devam eden olumsuz hava koşulları ve lodosun (bugün) 30 Kasım 2021 Salı gününde de devam edeceği bildirilmiştir.
Hemşehrilerimizin, öğretmen ve öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması için; resmî-özel tüm okullar, halk eğitim merkezleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerimiz, resmî okullardaki destekleme ve yetiştirme kurslarımız ile özel okullardaki takviye kurslarımız da dahil olmak üzere bütün eğitim kurumlarında 30 Kasım 2021 Salı günü bir günlük ara verilmesi uygun görülmüştür.
Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malûl ve engellilerimiz, hamile personelimiz de ayrıca bir talimat veya talebe gerek kalmaksızın bir gün süreyle idari izinli sayılacaklardır.
BURSA VALİLİĞİ'NDEN TATİL AÇIKLAMASI
Bursa Valisi Yakup Canbolat Twitter hesabından yaptığı açıklamada, eğitim öğretime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Açıklamada şu ifadeler yer aldı;
Kıymetli Bursalı hemşehrilerim; hayatı olumsuz etkilemeye devam eden #Lodos nedeniyle 30 Kasım Salı günü bir gün süreyle;
Bütün eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime ara verilmiştir.
Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır.
Kıymetli Bursalı hemşehrilerim; hayatı olumsuz etkilemeye devam eden #Lodos nedeniyle 30 Kasım Salı günü bir gün süreyle;
Bütün eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime ara verilmiştir.
Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır.
BALIKESİR'DE SALI GÜNÜ OKULLAR TATİL
Balıkesir genelinde bugün sabah saatlerinden itibaren fırtına etkili oldu. Gündüz sahil kesimlerinde kuvvetli rüzgar, gece ise Balıkesir il merkezinde fırtınaya dönüştü. Kent genelinde yer yer elektrik kesintileri yaşanırken, çok sayıda ağaç devrildi. İşyeri ve ev çatılarda hasar meydana geldi. Bugün de etkili olacağı belirtilen fırtına nedeniyle Balıkesir Valiliği tarafından gece saatlerinde alınan karar doğrultusunda yüz yüze eğitime salı günü ara verildiği açıklandı.
ÇANAKKALE'DE DE YÜZ YÜZE EĞİTİME ARA
Çanakkale'de, gün boyu etkili olan ve deniz ulaşımında aksamalara yol açan fırtınanın gece ve bugün de devam etmesi beklendiğinden yüz yüze eğitime 1 gün ara verildi.
TEKİRDAĞ'DA EĞİTİME ARA
Tekirdağ'da şiddetli lodos sebebiyle eğitime 1 gün ara verildi.
Tekirdağ Valiliğinden yapılan açıklamada, "Meteorolojiden alınan verilere göre bugün ilimizde yaşanan olumsuz hava koşullarının bugün de (30 Kasım 2021 Salı günü) devam edeceği anlaşılmıştır. Tekirdağ’da görev yapan bazı kamu görevlileri ile öğrencilerimizin olumsuz hava koşulları sebebiyle mağduriyet yaşamamaları için resmi-özel tüm okullar, Halk Eğitim Merkezleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, her türlü kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere bütün eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim faaliyetlerine valiliğimizce 30 Kasım 2021 Salı günü bir gün süreyle ara verilmiştir. İlimizdeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli, kronik rahatsızlığı bulunan personelimiz ile hamile personelimiz de ayrıca bir talimat veya talebe gerek kalmaksızın belirlenen aynı tarihte idari izinli sayılacaklardır. Değerli Tekirdağlı hemşehrilerimizin dikkatine sunulur" denildi.
Tekirdağ Valiliğinden yapılan açıklamada, "Meteorolojiden alınan verilere göre bugün ilimizde yaşanan olumsuz hava koşullarının bugün de (30 Kasım 2021 Salı günü) devam edeceği anlaşılmıştır. Tekirdağ’da görev yapan bazı kamu görevlileri ile öğrencilerimizin olumsuz hava koşulları sebebiyle mağduriyet yaşamamaları için resmi-özel tüm okullar, Halk Eğitim Merkezleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, her türlü kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere bütün eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim faaliyetlerine valiliğimizce 30 Kasım 2021 Salı günü bir gün süreyle ara verilmiştir. İlimizdeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli, kronik rahatsızlığı bulunan personelimiz ile hamile personelimiz de ayrıca bir talimat veya talebe gerek kalmaksızın belirlenen aynı tarihte idari izinli sayılacaklardır. Değerli Tekirdağlı hemşehrilerimizin dikkatine sunulur" denildi.