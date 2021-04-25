Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili ne zaman başlıyor? Bakan Ziya Selçuk yanıt verdi!
Okulların kapanacağı tarih, veli ve öğrenciler tarafından takip ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 8. ve 12. sınıflar ile okul öncesi eğitim kurumları dışındaki tüm kademelerde, 15 Nisan'dan itibaren uzaktan eğitime geçileceğini bildirmişti. Uzaktan eğitim süreci devam ederken, yaz tatili ile ilgili de Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan geçtiğimiz günlerde açıklama geldi. Bakan Selçuk, ara tatil olmayacağını vurgulayarak, okullarda eğitimin temmuz ayına kadar sürdürüleceğini bildirdi. Peki, okullar ne zaman kapanacak? İşte, yaz tatilinin başlayacağı tarih ve Bakan Selçuk'un yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar.
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Yaz tatili ile okulların ne zaman kapanacağı, uzaktan eğitim devam ederken öne çıkan konuların başında yer alıyor. CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge'de eğitim öğretime dair değerlendirmeler yapan Bakan Selçuk, "Öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmakla ilgili planlama çalışmaları var." ifadesini kullandı. Öte yandan MEB yüz yüze ve uzaktan eğitimle ilgili uygulamaların valilikler koordinasyonunda il hıfzıssıhha kurullarının kararlarına göre devam edeceğini bildirdi.
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OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde eğitimde merak edilenlere ilişkin soruları yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu.
MEB Bakanı Ziya Selçuk, nisan ayında bir ara tatil verilip verilmeyeceğine yönelik soru üzerine, "15 Şubat'taki iki haftayı üç hafta yaptık. Yani bu ara tatili alarak oraya ekledik ve bir ara tatilden ziyade hatta okulun uzatılmasıyla ilgili de planlamalarımız var. Bizim okullarımız seminer dönemi dahil, 2 Temmuz'da bitiyor ama öğrenciler ondan önceki haftalarda bırakıyorlar. Ama bu sefer öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmakla ilgili planlama çalışmaları var. Ara tatil yok." diye konuştu.
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Aslında desteklemeyi, telafiyi zaten süreçte yaptıklarını, destekleme ve yetiştirme kurslarını hep açık tutmalarının aslında bir telafi olduğunu aktaran Selçuk, "Biz her bir öğrencinin durumunun ne olduğunu, canlı derse katılımını ya da çeşitli ödevlere olan yaklaşımını, süreçteki birtakım özelliklerini, geçmişteki notlarını bunların hepsini biliyoruz." ifadelerini kullandı.
Eksiği olan öğrenciyi belirlediklerini ve öğretmenlerin o çocuklara özel ders verdiğini, bunun bir tamamlama çalışması olduğunu ifade eden Selçuk, yazın kritik gruplara özel kamplar düzenleneceğini aktardı.
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BAKAN SELÇUK'TAN SINAV AÇIKLAMASI
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 3 Mayıs'taki sınavlara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
İşte Bakan Selçuk'un açıklamalarından öne çıkanlar:
Riskin düşük seviyede de olsa dikkate alınması gerektiğini eğitim bilimciler olarak kendi içimizde değerlendirip böyle yapıyoruz. O yüzden açıp kapatmalar oluyor. 3 Mayıs’taki sınavlarla ilgili bakış açımız şu; eğer hocalarımız tabloyu ortaya koyduklarında bunların ertelenmesi gerekir bir şekilde yeniden bir tanzime ihtiyaç var denildiğinde, inanın hiç tereddüt etmeyiz derhal yaparız.
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"BÖYLE BİR KARARI GÖZDEN GEÇİRİRİZ"
Bizim hiçbir şekilde bir ısrarımız ya da bir beklentimiz olamaz, buna hakkımız yok. Çünkü çocuklarımız, kıymetli velilerimiz, öğretmenlerimiz kıymetli bizim, o yüzden de tümüyle tabloya bakıp, veriye bakıp, bilime bakıp, böyle bir kararı gözden geçiririz, yeniden ele alırız.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, lise öğrencilerinin sınavlarına ilişkin, "Ben 'Her şeyi boş verin.' diyerek hoş görülmekten yana mı olmalıyım? Salgın var, olağanüstü bir durum var, bir, iki, üç sınav değil, bir sınav olsun bakış açısındayım. Tamamen boş verdiğimizde canlı dersler kapandığında ya da sınavlar olmadığında çocukların yüzde 90 civarı her şeyi bırakıyor." dedi.
Bakan Selçuk, TV100'de canlı yayınlanan "Nokta" programında Okan Bayülgen'in sorularını yanıtladı.
Selçuk, 2,5 yıllık görevinde iki öğretim yılının salgın nedeniyle dışarıda kaldığını, bu süreçte yapılması gerekenleri gerçekleştirmeye çalıştıklarını ifade ederek, şu andaki yaptıklarının gelecekteki vizyon için önemli bir altyapı oluşturduğunu söyledi.
Bayülgen'in Z kuşağının en çok tanıdığı bakan olduğunu belirterek, "Her yaştan çocuk Milli Eğitim Bakanı'nı merak ediyor. Onların kahramanı mısınız?" sorusu üzerine Selçuk, Z kuşağının yaşlarının gereği olan birtakım davranışlar gösterdiğini, kendilerinin de onlardan bunu beklediğini anlattı.
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Selçuk, "Biz onlarla beraber bir takımız. Onların kahramanı olmak ya da bakanı olmak vesaire. Bunlar benim için ikinci planda. Ben onların öğretmeniyim. Öğretmen olarak kimi zaman çok hoşlarına girecek şeyleri söylerim, yaparım ama kimi zaman da bazen hoşlarına gitmeyecek şeyleri de sorumluluğum gereği söylerim. Bizim ana sorumuz çocuklarımızın nasıl bir gelecek beklediği. Bugünkü problemler geçer. Bir çıkış var. Bunun yolu bulunacaktır. Hiç kimse umudunu kesmesin." ifadelerini kullandı.
Bakan Selçuk, 8. ve 12. sınıfların yüz yüze eğitime devam etmesi ve yapılacak sınavlara ilişkin soru üzerine, Bilim Kurulu'nun verilerine, istatistiklere göre hareket ettiklerini kaydetti.
Okulun, sosyal ilişkiler kurma, arkadaşlarla vakit geçirme ve eğlence kimliğinin salgın öncesine kadar pek anlaşılmadığını vurgulayan Selçuk, şöyle devam etti:
"Bilim insanlarıyla görüştüğümüzde 'İstatistikler okulların kapalı olmasını gerektiriyor.' dediğinde biz kapatıyoruz. 'Artık şu noktada iyi, açılabilir.' dediğinde de açıyoruz. Eğer ben hiç açmazsam, tırnak içinde söylüyorum, salıverirsem, çocukların davranış kalıpları, davranış örüntüleri ve çalışma alışkanlıkları, bunların hepsinde dejenerasyon oluşacak. Çocuğun bir dönemde 3 sınavı, projesi, ödevi var. Bunların hepsini boş verin, liselilere sadece bir sınav olsun diyoruz."
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, lise müfredatının öğretimdeki önemine değinerek, bunun 5-6 sene sürecek bir döngü olduğunu söyledi.
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Türkiye'nin eğitim sisteminin ciddi zarar görmesiyle ilgili bir durumun söz konusu olduğunu belirten Selçuk, şöyle konuştu:
"Ben 'Her şeyi boş verin.' diyerek hoş görülmekten yana mı olmalıyım? Salgın var, olağanüstü bir durum var, bir, iki, üç sınav değil, bir sınav olsun bakış açısındayım. Tamamen boş verdiğimizde, canlı dersler kapandığında ya da sınavlar olmadığında çocukların yüzde 90 civarı her şeyi bırakıyor. Çocuğun eğer ortam zorlamasa veya şartlar yönlendirmese çalışıp çalışmadığını nasıl tahayyül edersiniz. Genellikle mecburi ortam olursa, ödev beklentisi, sınav beklentisi olursa hazırlanma olasılığı yükselir. Eğer hiçbir şey olmazsa, hiçbir şey olmaz."
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Selçuk, lise sınavlarının 3 Mayıs'a ertelendiğini anımsatarak, "Halihazırda mevcut koşullar önümüzdeki kabine toplantısında Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Bakanlar Kurulu'nda yapılacak tartışmalarla ortaya çıkacak sonuçlar bize tabloyu yeniden gösterecek. Bilim Kurulu'nun öneri paketi yeniden karşımıza çıkacak. Biz eğer Bilim Kurulu'nun önerisiyle Sağlık Bakanlığının ortaya koyduğu fotoğrafla ortaya çıkan tablolara ve veriye bakarak böyle bir şey gerekiyorsa böyle bir şeyi tabii ki yaparız. 'Önce sağlık' deyip de bunun gereğini yapmamak olabilir mi? Tabii ki yapacağız." değerlendirmelerinde bulundu.