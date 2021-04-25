Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili ne zaman başlıyor? Bakan Ziya Selçuk yanıt verdi!

Selçuk, "Biz onlarla beraber bir takımız. Onların kahramanı olmak ya da bakanı olmak vesaire. Bunlar benim için ikinci planda. Ben onların öğretmeniyim. Öğretmen olarak kimi zaman çok hoşlarına girecek şeyleri söylerim, yaparım ama kimi zaman da bazen hoşlarına gitmeyecek şeyleri de sorumluluğum gereği söylerim. Bizim ana sorumuz çocuklarımızın nasıl bir gelecek beklediği. Bugünkü problemler geçer. Bir çıkış var. Bunun yolu bulunacaktır. Hiç kimse umudunu kesmesin." ifadelerini kullandı.



Bakan Selçuk, 8. ve 12. sınıfların yüz yüze eğitime devam etmesi ve yapılacak sınavlara ilişkin soru üzerine, Bilim Kurulu'nun verilerine, istatistiklere göre hareket ettiklerini kaydetti.



Okulun, sosyal ilişkiler kurma, arkadaşlarla vakit geçirme ve eğlence kimliğinin salgın öncesine kadar pek anlaşılmadığını vurgulayan Selçuk, şöyle devam etti:



"Bilim insanlarıyla görüştüğümüzde 'İstatistikler okulların kapalı olmasını gerektiriyor.' dediğinde biz kapatıyoruz. 'Artık şu noktada iyi, açılabilir.' dediğinde de açıyoruz. Eğer ben hiç açmazsam, tırnak içinde söylüyorum, salıverirsem, çocukların davranış kalıpları, davranış örüntüleri ve çalışma alışkanlıkları, bunların hepsinde dejenerasyon oluşacak. Çocuğun bir dönemde 3 sınavı, projesi, ödevi var. Bunların hepsini boş verin, liselilere sadece bir sınav olsun diyoruz."



Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, lise müfredatının öğretimdeki önemine değinerek, bunun 5-6 sene sürecek bir döngü olduğunu söyledi.