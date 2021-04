Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili ne zaman başlıyor? Bakan Ziya Selçuk yanıt verdi!

"BÖYLE BİR KARARI GÖZDEN GEÇİRİRİZ" Bizim hiçbir şekilde bir ısrarımız ya da bir beklentimiz olamaz, buna hakkımız yok. Çünkü çocuklarımız, kıymetli velilerimiz, öğretmenlerimiz kıymetli bizim, o yüzden de tümüyle tabloya bakıp, veriye bakıp, bilime bakıp, böyle bir kararı gözden geçiririz, yeniden ele alırız.



Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, lise öğrencilerinin sınavlarına ilişkin, "Ben 'Her şeyi boş verin.' diyerek hoş görülmekten yana mı olmalıyım? Salgın var, olağanüstü bir durum var, bir, iki, üç sınav değil, bir sınav olsun bakış açısındayım. Tamamen boş verdiğimizde canlı dersler kapandığında ya da sınavlar olmadığında çocukların yüzde 90 civarı her şeyi bırakıyor." dedi.



Bakan Selçuk, TV100'de canlı yayınlanan "Nokta" programında Okan Bayülgen'in sorularını yanıtladı.



Selçuk, 2,5 yıllık görevinde iki öğretim yılının salgın nedeniyle dışarıda kaldığını, bu süreçte yapılması gerekenleri gerçekleştirmeye çalıştıklarını ifade ederek, şu andaki yaptıklarının gelecekteki vizyon için önemli bir altyapı oluşturduğunu söyledi.



Bayülgen'in Z kuşağının en çok tanıdığı bakan olduğunu belirterek, "Her yaştan çocuk Milli Eğitim Bakanı'nı merak ediyor. Onların kahramanı mısınız?" sorusu üzerine Selçuk, Z kuşağının yaşlarının gereği olan birtakım davranışlar gösterdiğini, kendilerinin de onlardan bunu beklediğini anlattı.