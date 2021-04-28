Okullar ne zaman kapanacak? Bakan Ziya Selçuk’tan okullar hakkında açıklama
Okulların ne zaman kapanacağı merak edilen konular arasında yer alıyor. Tam kapanma sürecinde tüm eğitim öğretim kurumlarında 29 Nisan’dan itibaren uzaktan eğitime geçiliyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında uzaktan eğitime geçilmesinin ardından gözler okulların ne zaman tatil olacağına çevrildi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklamasında yaz tatili tarihi hakkında bilgi verdi. Peki, okullar ne zaman kapanacak?
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Okulların ne zaman kapanacağı ile ilgili açıklamalar yakından takip ediliyor. Bu haftaki Kabine Toplantısı’nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri aralığında tam kapanmanın uygulanacağını duyurdu. MEB tarafından yapılan açıklamaya göre bu tarihler aralığında tüm sınıflar eğitime uzaktan devam edecek. Öte yandan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk geçtiğimiz günlerde yaz tatili hakkında bir açıklama yapmış ve temmuz ayına işaret etmişti.
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UZAKTAN EĞİTİM 29 NİSAN’DA BAŞLIYOR
Milli Eğitim Bakanlığı, resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim kurumlarında 29 Nisan 2021 Perşembe saat 19.00’dan itibaren uzaktan eğitime başlanacağını, dönem sınavlarının, 17 Mayıs 2021 sonrasına ertelendiğini bildirdi.
Kurum tarafından yapılan açıklamada, ‘Resmî ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim kurumlarında 17 Mayıs 2021 tarihine kadar yüz yüze eğitime ara verilmiş olup uzaktan eğitime geçilmiştir. Uygulama, 29 Nisan 2021 Perşembe saat 19.00’dan itibaren başlayacaktır.’ denildi.
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BAKAN SELÇUK'TAN YAZ TATİLİ AÇIKLAMASI
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde eğitimde merak edilenlere ilişkin soruları yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu.
MEB Bakanı Ziya Selçuk, nisan ayında bir ara tatil verilip verilmeyeceğine yönelik soru üzerine, "15 Şubat'taki iki haftayı üç hafta yaptık. Yani bu ara tatili alarak oraya ekledik ve bir ara tatilden ziyade hatta okulun uzatılmasıyla ilgili de planlamalarımız var. Bizim okullarımız seminer dönemi dahil, 2 Temmuz'da bitiyor ama öğrenciler ondan önceki haftalarda bırakıyorlar. Ama bu sefer öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmakla ilgili planlama çalışmaları var. Ara tatil yok." diye konuştu.
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Aslında desteklemeyi, telafiyi zaten süreçte yaptıklarını, destekleme ve yetiştirme kurslarını hep açık tutmalarının aslında bir telafi olduğunu aktaran Selçuk, "Biz her bir öğrencinin durumunun ne olduğunu, canlı derse katılımını ya da çeşitli ödevlere olan yaklaşımını, süreçteki birtakım özelliklerini, geçmişteki notlarını bunların hepsini biliyoruz." ifadelerini kullandı.
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Eksiği olan öğrenciyi belirlediklerini ve öğretmenlerin o çocuklara özel ders verdiğini, bunun bir tamamlama çalışması olduğunu ifade eden Selçuk, yazın kritik gruplara özel kamplar düzenleneceğini aktardı.