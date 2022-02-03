Okullar ne zaman, hangi gün açılacak? 15 tatilin bitiş tarihi belli oldu! Milli Eğitim Bakanı Özer'den son dakika yarıyıl tatili açıklaması

OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?

Milli Eğitim Bakanı Özer, okullarda tatilin uzamayacağını ve ikinci dönemin yüz yüze devam edeceğini söyledi. Özer, şu açıklamalarda bulundu;



Öğrencilerimiz, 5 aydan beri her gün okullarında maskelerle ders dinlediler.Dersteki etkinliklere katıldılar. Öğretmenlerimiz haftada 5 gün maskelerle ders anlattılar. Özellikle öğretmenlerimiz, aşılanma oranlarının yüksekliğiyle bu sürecin başarılı bir şekilde devam etmesine çok büyük katkı sundular ve inşallah 7 Şubat'ta aynı kararlılıkla 81 ilde, tüm ilçelerimizde, okul öncesinden liseye kadar tüm sınıf seviyelerinde yüz yüze eğitime aynı kararlılıkla devam edeceğiz yani 'Omicron' salgını ve vaka sayılarındaki artıştan dolayı yüz yüze eğitime ara vermeyeceğiz. Bununla ilgili zaman zaman kamuoyunda farklı değerlendirmeler oluyor.