Okullar ne zaman, hangi gün açılacak? 15 tatilin bitiş tarihi belli oldu! Milli Eğitim Bakanı Özer'den son dakika yarıyıl tatili açıklaması

Okullar ne zaman açılacak? sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. Milyonlarca öğrencinin dinlenme fırsatı bulduğu sömestr tatilinin son günleri ile veli ve öğrenciler tatilden dönüş planlarını yapmaya başladı. Omicron varyantının artması ile gözler tatilinin tatilinin durumuna çevrilirken, Bakan Özer tatilin uzatılmayacağını vurgulayarak, 7 Şubat'ta yüz yüze eğitimin başlayacağını duyurdu.
Milli Eğitim Bakanı Özer, okullarda tatilin uzamayacağını ve ikinci dönemin yüz yüze devam edeceğini söyledi. Özer, şu açıklamalarda bulundu;
Öğrencilerimiz, 5 aydan beri her gün okullarında maskelerle ders dinlediler.Dersteki etkinliklere katıldılar. Öğretmenlerimiz haftada 5 gün maskelerle ders anlattılar. Özellikle öğretmenlerimiz, aşılanma oranlarının yüksekliğiyle bu sürecin başarılı bir şekilde devam etmesine çok büyük katkı sundular ve inşallah 7 Şubat'ta aynı kararlılıkla 81 ilde, tüm ilçelerimizde, okul öncesinden liseye kadar tüm sınıf seviyelerinde yüz yüze eğitime aynı kararlılıkla devam edeceğiz yani 'Omicron' salgını ve vaka sayılarındaki artıştan dolayı yüz yüze eğitime ara vermeyeceğiz. Bununla ilgili zaman zaman kamuoyunda farklı değerlendirmeler oluyor.
Biz son 5 ayda şunu gösterdik. Tüm velilerimizle öğretmenlerimizle öğrencilerimizle bir toplum içerisindeki en korunaklı yerler eğitim kurumlarıdır ve okullar sadece öğrenme yerleri değildir. Aynı zamanda gençlerimizin, geleceğimizi şekillendirecek olan nesillerin psikolojik, duygusal, kişisel gelişimlerini de geliştirme yerleridir. Bunun için inşallah 7 Şubat'ta, tüm Türkiye'de ikinci döneme aynı kararlılıkla devam edeceğiz."
Öğrenciler ikinci dönemdeki ara tatili ise 11 Nisan-15 Nisan 2022'de yapacak. İkinci dönem 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecek.