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Okullar ne zaman, hangi gün açılacak? 15 tatilin bitiş tarihi belli oldu! Milli Eğitim Bakanı Özer'den son dakika yarıyıl tatili açıklaması

#Okullar#Yarıyıl Tatili#Meb

Yarıyıl tatilinden sonra okulların açılacağı tarih için geri sayım başladı. 21 Ocak Cuma günü yaklaşık 18 milyon öğrencinin karnelerini alarak girdiği 15 tatilin son günlerine girildi. 2021-2022 eğitim öğretim yılı itibarıyla haftada 5 gün ilkokul, ortaokul ve liselerde devam eden yüz yüze eğitimin son bulup bulmayacağı gündeme gelirken, konuyla ilgili son dakika açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Özer, ikinci dönemin aynı kararlılıkla süreceğini belirterek, "Okullarda yüz yüze eğitime ara verilmeyecek" dedi. Peki, Okullar ne zaman, hangi gün açılacak? İşte, yarıyıl tatilinin başlayacağı tarih ve ayrıntılar.

1/4Okullar ne zaman, hangi gün açılacak 15 tatilin bitiş tarihi belli oldu Milli Eğitim Bakanı Özerden son dakika yarıyıl tatili açıklaması

Okullar ne zaman açılacak? sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. Milyonlarca öğrencinin dinlenme fırsatı bulduğu sömestr tatilinin son günleri ile veli ve öğrenciler tatilden dönüş planlarını yapmaya başladı. Omicron varyantının artması ile gözler tatilinin tatilinin durumuna çevrilirken, Bakan Özer tatilin uzatılmayacağını vurgulayarak, 7 Şubat'ta yüz yüze eğitimin başlayacağını duyurdu.

2/4OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR

OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?

Milli Eğitim Bakanı Özer, okullarda tatilin uzamayacağını ve ikinci dönemin yüz yüze devam edeceğini söyledi. Özer, şu açıklamalarda bulundu;

Öğrencilerimiz, 5 aydan beri her gün okullarında maskelerle ders dinlediler.Dersteki etkinliklere katıldılar. Öğretmenlerimiz haftada 5 gün maskelerle ders anlattılar. Özellikle öğretmenlerimiz, aşılanma oranlarının yüksekliğiyle bu sürecin başarılı bir şekilde devam etmesine çok büyük katkı sundular ve inşallah 7 Şubat'ta aynı kararlılıkla 81 ilde, tüm ilçelerimizde, okul öncesinden liseye kadar tüm sınıf seviyelerinde yüz yüze eğitime aynı kararlılıkla devam edeceğiz yani 'Omicron' salgını ve vaka sayılarındaki artıştan dolayı yüz yüze eğitime ara vermeyeceğiz. Bununla ilgili zaman zaman kamuoyunda farklı değerlendirmeler oluyor.

3/4Okullar ne zaman, hangi gün açılacak 15 tatilin bitiş tarihi belli oldu Milli Eğitim Bakanı Özerden son dakika yarıyıl tatili açıklaması

Biz son 5 ayda şunu gösterdik. Tüm velilerimizle öğretmenlerimizle öğrencilerimizle bir toplum içerisindeki en korunaklı yerler eğitim kurumlarıdır ve okullar sadece öğrenme yerleri değildir. Aynı zamanda gençlerimizin, geleceğimizi şekillendirecek olan nesillerin psikolojik, duygusal, kişisel gelişimlerini de geliştirme yerleridir. Bunun için inşallah 7 Şubat'ta, tüm Türkiye'de ikinci döneme aynı kararlılıkla devam edeceğiz."

4/4İKİNCİ DÖNEM ARA TATİL NE ZAMAN

İKİNCİ DÖNEM ARA TATİL NE ZAMAN?

Öğrenciler ikinci dönemdeki ara tatili ise 11 Nisan-15 Nisan 2022'de yapacak. İkinci dönem 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecek.

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#Okullar#Yarıyıl Tatili#Meb