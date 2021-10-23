Okullar kapanacak mı? Yüz yüze eğitime ara verilir mi? Sağlık Bakanı Koca'dan net yanıt!

Sağlık Bakanı Koca, açıklamasında, yüz yüze eğitime ilişkin olarak da şu ifadelere yer verdi:



"Bilim Kurulu üyelerimiz kendilerine çok sayıda 'Okullar açık kalacak mı' sorusu ile müracaat edilmesinden şikayetçi. En net şekilde ve kararlı bir tavırla okullarımızın kapanmasının asla gündem olmayacağını bir kez daha ifade ediyoruz. Okulların kapanması söz konusu değil. Gündemimizde olmayacak. Bu sorunun gündemde kalmasının ise hiçbir faydası da manası da yok. Çocuklarımızı koruyarak, tedbirlere uyarak eğitimin her kademesinde yüz yüze eğitime devam edeceğiz."