Okullar kapanacak mı? Yüz yüze eğitime ara verilir mi? Sağlık Bakanı Koca'dan net yanıt!
Okulların kapanıp kapanmayacağı ve yüz yüze eğitimin durumu velilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. 6 Eylül tarihinden beri okullarda eğitim öğretim devam ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada okulların kapanmayacağı vaka durumuna göre bazı sınıfların karantinaya alınabileceği bildirilmişti. Konuyla ilgili son açıklama ise Sağlık Bakanı Koca'dan geldi. Bakan Koca milyonların merak ettiği "Okullar kapanacak mı?" sorusuna net yanıt vererek yüz yüze eğitim vurgusu yaptı. İşte, yüz yüze eğitime ara verilir mi? konusuyla ilgili ayrıntılar.
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Okullarda yüz yüze eğitimin durumu hakkında bir açıklama da Bakan Koca'da geldi. Mİlyonlarca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisini ilgilendiren yüz yüze eğitim Koronavirüs Bilim Kurulu'nda ele alındı. Bakan Koca yaptığı açıklamada, "En net şekilde ve kararlı bir tavırla okullarımızın kapanmasının asla gündem olmayacağını bir kez daha ifade ediyoruz. Okulların kapanması söz konusu değil." ifadesine yer verdi. Daha önce bir çok kez Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanlığı, okulların kapanmayacağı vurgulanmıştı.
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OKULLAR KAPANACAK MI? SORUSUNA NET YANIT
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans yöntemiyle düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yaptığı yazılı açıklamada, kurulun, salgının seyri, genç nüfusun vakalar içindeki dağılımı, aşı programının değerlendirmesi ve influenza gündemi ile toplandığını belirtti.
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Sağlık Bakanı Koca, açıklamasında, yüz yüze eğitime ilişkin olarak da şu ifadelere yer verdi:
"Bilim Kurulu üyelerimiz kendilerine çok sayıda 'Okullar açık kalacak mı' sorusu ile müracaat edilmesinden şikayetçi. En net şekilde ve kararlı bir tavırla okullarımızın kapanmasının asla gündem olmayacağını bir kez daha ifade ediyoruz. Okulların kapanması söz konusu değil. Gündemimizde olmayacak. Bu sorunun gündemde kalmasının ise hiçbir faydası da manası da yok. Çocuklarımızı koruyarak, tedbirlere uyarak eğitimin her kademesinde yüz yüze eğitime devam edeceğiz."
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLAMIŞTI
Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eylül ayının başından itibaren okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise seviyesindeki okulları açtıklarını, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığının okullarda alınması gereken önlemleri, yapılması gerekenleri belirlediklerini anımsatarak, şunları belirtti:
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"Halihazırda 71 bin okulumuzun tamamı açıktır. Şu ana kadar sadece 2 okulumuzda karantina uygulamasına gidilmiştir. Vaka durumuna göre bazı sınıflar karantinaya alınabilir ama okul, ilçe veya il çapındaki bir kapanma kesinlikle düşünmüyoruz. Yükseköğretimde de bugün hem yeni akademik yılın açılışını yapmanın hem de yeniden yüz yüze eğitim öğretimin başlamasının sevincini yaşıyoruz. Salgın tehdidine karşı gereken tedbirleri almak suretiyle üniversitelerimizde de eğitim öğretimin kesintisiz sürmesi konusunda kararlıyız. Tüm planların ve hazırlıkların buna göre yapılmasında fayda görüyorum."