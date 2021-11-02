Okullar kapanacak mı? Yüz yüze eğitim devam edecek mi? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den flaş açıklama!
Okullarda yüz yüze eğitimin durumu milyonlarca veli ve öğrencinin gündeminde yer almaya devam ediyor. 6 Eylül tarihinden itibaren yüz yüze eğitim ilkokul, ortaokul ve liselerde kararlılık ile sürerken Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den flaş açıklama geldi. Bakan Özer, tüm Türkiye'nin merak ettiği "okullar kapanacak mı?" sorusuna yanıt vererek, okulların güvenilir ortamlar olduğunu belirtti. Diğer yandan Sağlık Bakanı Koca da okulların durumu hakkında bilgi verdi. İşte, yüz yüze eğitimle ilgili yapılan son açıklamalar.
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Okullar açık kalacak mı, sorusunun yanıtı gündemde yer almaya devam ederken bir açıklama da Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den geldi. Koronavirüs salgınında endişe eden veliler yüz yüze eğitimin durumuna odaklandı. Konuyla ilgili Bakan Özer, yaptığı açıklamada, "Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun da onayladığı kurallara harfiyen uyarak yüz yüze eğitime devam etme kararlılığı içerisindeyiz." ifadelerini kullandı.
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OKULLAR KAPANACAK MI?
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Bakanlığının 2022 yılı bütçesinin sunumunda, okul öncesi eğitimden başlayarak eğitim ve öğretimin her kademesinde bütün bireylerin nitelikli eğitime eriştiği bir eğitim sistemi oluşturmayı hedeflediklerini belirtti. Okullarda yüz yüze eğitim hakkında Bakan Özer, şu açıklamalarda bulundu;
"Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun da onayladığı kurallara harfiyen uyarak yüz yüze eğitime devam etme kararlılığı içerisindeyiz. Gerçekten tüm öğretmenlerimiz ve çocuklarımız okullarını çok özlemişlerdi. Okullara devam oranının Kovid-19 salgını öncesindeki oranı dahi aşması bu özlemin somut bir yansımasıdır. "
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Özer, vaka ve yakın temas nedeniyle yüz yüze eğitime ara verilen sınıf sayısı verilerinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ortamında okulların güvenilir ortamlar olduğunu gösterdiğini belirterek, "Bu nedenle gelinen noktada okul bazlı bir kapatma yaklaşımından ziyade sınıf bazlı bir yaklaşımı tercih ettik. Bu kapsamda vaka bazlı ve yakın temaslı duruma göre Sağlık Bakanlığınca belirlenen kriterler çerçevesinde yüz yüze eğitime sınıf bazında daha önceden 14 gün ara verirken, en son Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun kararıyla 10 günlük ara verilmektedir." bilgisini paylaştı.
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BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayılarının artması halinde okulların kapanabileceği iddiasıyla ilgili açıklama yaptı.
Bakan Koca, açıklamasında, "Okulların kapanması ihtimalinden söz eden bir habere rastladım. Haber yanlıştır. Bilim Kurulumuzun böyle bir gündemi yok. Kurul üyesi bir arkadaşımızın aşının önemini vurgularken seçtiği ifade yanlış anlaşılmış. Öğrencilerimize başarı dolu haftalar diliyoruz" ifadelerini kullandı.