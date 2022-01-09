Okullar kapanacak mı? Yüz yüze eğitim bitecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması
Yeni varyant Omikron’un etkisiyle vakaların tırmanması, "Okullar kapanacak mı? Yüz yüze eğitim bitecek mi?" sorularını da gündeme getirmişti. Hem öğrenciler hem de veliler, yüz yüze eğitimle ilgili yapılan açıklamaları ve verilen kararları yakından takip ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Özer, okulların durumuna ilişkin soruları yanıtladı.
Artan koronavirüs vaka sayısı ile beraber akıllara gelen ilk sorulardan birisi de okulların yüz yüze eğitime devam edip etmeyeceği oldu. Vakaların pik sayısına doğru yükselişi ve salgının hızla yayılıyor olması rakamlara yansımışken bazı vakıf üniversiteleri, öğrencilerden gelen talepler doğrultusunda sınavları çevrimiçi yapacağını duyurdu. Üniversitelerin kararları ardından MEB bünyesindeki okulların durumu da gündeme geldi. Öğrenciler ve veliler, "okullar kapanacak mı, yüz yüze eğitim bitecek mi?" sorularına yanıt arıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 Ocak tarihinde gerçekleşen kabine toplantısı ardından yüz yüze eğitim konusuna da değinmişti. Erdoğan, "Eğitim, her dönemde olduğu gibi salgın sürecinde de önceliklerimizin en başında yer almayı sürdürüyor. Dünyanın salgında okulların ilk açılması ve son kapatılması gereken yerler olduğu konusunda mutabık kaldığını görüyoruz. Ülkemizdeki öğretmenlerin en az iki doz aşılanma oranları, bugün itibariyle İngiltere, Almanya ve Fransa gibi ülkelerin de üzerindedir. Tedbirlere daha fazla riayet ederek yüz yüze eğitime devam edeceğiz. Öğrencilerimizden tek isteğimiz, eğitim-öğretimlerini en güzel şekilde yürüterek kendilerine, ailelerine ve ülkelerine hayırlı birer evlat olarak yetişmeleridir." sözleriyle yüz yüze eğitimin sona ereceği iddialarına açıklık getirmişti.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, CNN TÜRK'te Hande Fırat'ın sorularını yanıtladı. Bakan Özer, yarıyıl tatilinin öne alınmasının gündemde olmadığını açıkladı. Bugün itibarıyla 3 bin 451 sınıfın koronavirüs nedeniyle yüz yüze eğitime ara verdiğini söyleyen Bakan Özer, okulların ilk açılıp son kapatılması gereken yerler olduğunu belirtti ve "Belli bir aşamaya gelirse önlemlerimizi tekrar gözden geçirebiliriz" dedi. Özer "15 tatil öne alınır mı?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:
"850 bin sınıftan 3 bin 451 tane sınıf... Biz on binleri gördük Omikron yokken. 71 bine yakın okulumuzda tüm sınıfları kapatılmış olan hiçbir okulumuz bulunmamaktadır, Omikron'daki hızlı yayılıma rağmen. Bazı okullarda sadece 2-3 derslik var.
Birileri tatil bekliyorsa üzgünüm, şu an için yüz yüze eğitime devam ediyoruz. Öğrencilerimiz çok daha istekliler. Bir taraftan yüz yüze eğitimi açık tutmaya çalışırken bir taraftan da geçmiş 1.5 yılın kayıplarıyla ilgili dünya kadar etkinlik yapıyoruz."
"850 bin sınıftan 3 bin 451 tane sınıf... Biz on binleri gördük Omikron yokken. 71 bine yakın okulumuzda tüm sınıfları kapatılmış olan hiçbir okulumuz bulunmamaktadır, Omikron'daki hızlı yayılıma rağmen. Bazı okullarda sadece 2-3 derslik var.
Birileri tatil bekliyorsa üzgünüm, şu an için yüz yüze eğitime devam ediyoruz. Öğrencilerimiz çok daha istekliler. Bir taraftan yüz yüze eğitimi açık tutmaya çalışırken bir taraftan da geçmiş 1.5 yılın kayıplarıyla ilgili dünya kadar etkinlik yapıyoruz."