Okullar kapanacak mı? Okullar uzaktan (online) eğitime mi geçecek? İlkokul, ortaokul ve liseler için son dakika yüz yüze eğitim açıklaması
Okullar kapanacak mı 2022? Okullar uzaktan eğitime mi geçecek? soruları vakalardaki artışla birlikte gündeme geldi. Özellikle omicron varyantının hızla yayılması ve bazı üniversitelerin hibrit eğitim kararı almasının ardından gözler İlkokul, ortaokul ve liselerin durumu için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanacak online eğitim kararına çevrildi.
Son dönemlerde artan Corona Virüs vaka sayıları, okulların kapanacağı, uzaktan eğitime geçilip geçilmeyeceği sorusunu da beraberinde getirdi. Yüz yüze eğitimle ilgili soru işaretlerine yanıt Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı ardından okulların durumuna ilişkin açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Okullar kapanacak mı? Yüz yüze eğitim bitecek mi? “ sorularını yanıtladı.
“Her ne kadar hasta sayılarımızda artış yaşansa da, hastaneye yatış, yoğun bakım ve vefat sayılarımızda hamdolsun henüz endişe edilecek bir durum gözükmüyor.” ifadelerini kullanan Erdoğan, yüz yüze eğitimin devam edeceğini "Eğitim, her dönemde olduğu gibi salgın sürecinde de önceliklerimizin en başında yer almayı sürdürüyor. Dünyanın salgında okulların ilk açılması ve son kapatılması gereken yerler olduğu konusunda mutabık kaldığını görüyoruz. Ülkemizdeki öğretmenlerin en az iki doz aşılanma oranları, bugün itibariyle İngiltere, Almanya ve Fransa gibi ülkelerin de üzerindedir. Tedbirlere daha fazla riayet ederek yüz yüze eğitime devam edeceğiz. Öğrencilerimizden tek isteğimiz, eğitim-öğretimlerini en güzel şekilde yürüterek kendilerine, ailelerine ve ülkelerine hayırlı birer evlat olarak yetişmeleridir." Sözleriyle açıkladı.
Milli Eğitim Bakanı Özer'den açıklama
Geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanı Özer, “Şu an itibariyle yüz yüze eğitime ara verme gündemimizde değil. Okullar ilk açılması ve son kapatılması gereken yerler. Yeni varyantlar ortaya çıktığında hemen ilk akla gelenin okulların yüz yüze eğitime ara vermesi tartışmalarını yersiz buluyorum." ifadelerini kullanmıştı.