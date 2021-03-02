Öğrenciler okullarına kavuştu

1 Mart’taki Kabine Toplantısı’nda anaokulları, ilkokul ile 8 ve 12’nci sınıfların okula başlama kararı alındı. Seyreltiymiş eğitim verilecek olan okullara öğrenci ve öğretmenler gitmeye başladı. Öğrenci ve veliler, okullar açıldığı için mutlu olduğunu belirtti. İşte okulların açıldığı bazı iller:
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
ANKARA
Koronavirüs risk haritasına göre orta riskli iller arasında yer alana Ankara’da, okulöncesi eğitim kurumları, ilkokul, ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitim başladı. Çankaya ilçesindeki Türkan Yamantürk İlkokulunda eğitim gören öğrenciler, sabah saatlerinde velileriyle birlikte okula geldi. Salgın nedeniyle uzun zamandır okullarından ayrı kalan öğrenciler, arkadaşlarıyla buluşmanın heyecanını yaşadı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında mesafeli şekilde sıraya giren öğrenciler, saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı’nı okuduktan sonra dezenfekte edilen okula girdi. Sınıflara geçen öğrenciler, giriş ve koridorlara konulan dezenfektanlarla ellerini temizledi. Ayrıca duvarlara uyarı afişleri de asıldı. Öğrenciler, arkadaşları ve öğretmenleriyle buluştukları için mutlu olduklarını söyledi.
2
AKSARAY
Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı tabloya göre kırmızı kategoride yer alan Aksaray’da, kontrollü normalleşme dönemi kapsamında okulöncesi, ilkokul ile 8 ve 12’nci sınıflarda yüz yüze eğitim, seyreltilmiş sınıflarda başladı. Aksaray’da yüz yüze eğitimin seyreltilmiş sınıflarda başladığı Hasandağı Ortaokulu’nun 8’inci sınıf öğrencisi Aybüke Çetinkaya, “Okula gelip, öğretmen ve arkadaşlarımı gördüğüm için mutluyum, yüz yüze eğitime döndüğümüz için sevinçliyim. Artık normalleşmenin başlaması liseye ile üniversiteye girecek öğrenciler için eğitimin başlaması iyi oldu. Bu süreçte, uzaktan eğitimden ayrılıp yüz yüze eğitime geçtiğimiz için en iyi verimle ders işleyeceğimizi düşünüyorum. Bir an önce tamamen normalleşmeye başlamak için maske, temizlik ve mesafeye dikkat etmemiz lazım” dedi.
3
GAZİANTEP
Risk haritasında orta riskli iller arasında yer alan Gaziantep’te yüz yüze eğitime başlandı. Uzun süre okullarından uzak kalan öğrenciler, öğretmen ve arkadaşlarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Sabah saatlerinde okullarına gelen öğrenciler, maske ve sosyal mesafe kuralına uyarak İstiklal Marşı okuyup sınıflarına geçti. Yeniden sıralarına oturan öğrenciler, arkadaşları ve öğretmenleriyle bir araya geldikleri için mutlu olduklarını belirtti.
4
KAHRAMANMARAŞ
Risk haritasında, orta riskli iller arasında yer alan Kahramanmaraş’ta da yüz yüze eğitim başladı. Yüz yüze eğitimin başladığı okullardan biri olan Hasan Balcı İlkokulu’nda koronavirüs tedbirleri kapsamında öğrencilerin bir kısmı bayrak törenine katılırken, diğerleri İstiklal Marşı’nın sınıflarından okudu. Törende konuşan okul müdürü Hüseyin Daşcı, öğrencilerden temizlik, maske ve mesafe kurallarına uymalarını isteyerek, "Kesinlikle özel eşyalarınız arkadaşlarınızla paylaşmıyorsunuz. Temizliğimize özellikle dikkat ediyoruz, maskemizi ayarlıyoruz, mesafeye özellikle dikkat ediyoruz. Birbirimiz özledik ama bu süreçte sarılmıyoruz" dedi. Okulların açılmasına öğrenciler kadar veliler de çok sevindi. Hem öğretmen hem de veliler okulların bir daha kapanmaması temennisinde bulunup en kısa sürede eski düzene dönülmesi diledi. Seyreltilmiş sınıflarda ders gören öğrencilerin mutlulukları ise yüzlerine yansıdı.
5
ADANA
Okulöncesi eğitim kurumları ile ilkokullar, sınav öğrencileri olan 8’inci ve 12’nci sınıflar için alınan yoğun tedbirlerle birlikte, orta riskli iller kategorisindeki Adana’da yüz yüze eğitime başlandı. yüz yüze eğitim başladı. Seyhan ilçesindeki İsmet İnönü İlkokulu’nda seyreltilmiş sınıflarda haftada iki gün yüz yüze eğitim görecek olan öğrenciler, saat 07.50’de çalan ilk zilin ardından İstiklal Marşı’nı okuyup sınıflarına girdi. İlk 30 dakikalık dersin ardından teneffüse çıkan miniklerin heyecanı ve mutluluğu dikkati çekti. ‘LÜTFEN KAPATMAYIN OKULLARIMIZI’ Kızını okula getiren veli Nazlı Karadağ, "Çok mutluyuz. Okulumuz tüm tedbirleri alarak güvenli bir şekilde açıldı. Yüz yüze eğitim tabi ki online eğitimden çok çok daha kaliteli, çocuklarımız üstün bir şekilde eğitim görecekler. İnşallah devamını diliyorum. Kapatılmasın okullarımız. Eğitim bir ülkenin bel kemiğidir. Ülkeyi kalkındıracak olan en damar sistemdir. Bu ülkenin çocukları en güzel eğitimi hak ediyorlar. Bakanımız Ziya Selçuk’a sesleniyorum; lütfen kapatmayın okullarımızı" diye konuştu.